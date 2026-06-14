تیم ملی آلمان در اولین匹配 خود در گروه E جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۷ بر ۱ کوراساو را شکست داد. کوراساو با گل تاریخی در دقیقه ۲۱ نشان داد که کوچکترین کشور در تاریخ جام جهانی نیز می‌تواندpokemonها但不能的な存在 باشد، اما در نهایت تسلط آلمان بر بازی والدید.

در آغاز رقابت‌های گروه E در شهر هیوستون، تیم ملی فوتبال آلمان با نتیجه ۷ بر ۱ کوراساو را شکست داد. تیم ملی آلمان پس از آن که در دقیقه ۲۱ نخستین گل تاریخی کوراساو در جام جهانی را دریافت کرد، اکنون با نتیجه ۵ بر ۱ برابر این جزیره کاراییب تحت حاکمیت هلند که کوچک‌ترین کشور حاضر در تاریخ جام جهانی است کاملاً مسلط است.

این گل در دقیقه ۲۱ نیمه‌اول و پس از آن به ثمر رسید که مانشافت در دقیقه ۶ دروازه کوراساو را باز کرده بود. کوراساو، کشور جزیره‌ای با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت، در دیدار گروه E جام جهانی که در هیوستون برگزار می‌شود، فعلاً با نتیجه ۱ بر ۵ از ماشین‌های آلمانی عقب است.

گل تاریخی کوراساو روی یک حمله این تیم به ثمر رسید؛ شوت لیوانو کومننشیا پس از برخورد به مدافع آلمانی تغییر مسیر داد و از مقابل مانول نویر بی‌دفاع گذشت. این گل هواداران کوراساو در ورزشگاه هیوستون را به وجد آورد و دستاوردی بود که در تاریخ فوتبال این کشور کوچک جزیره‌ای ثبت خواهد شد.

با این حال تا پایان نیمه‌اول ماشین‌های آلمانی با گل‌های نیکو شلوتر بک که با ضربه سر دوباره آلمان را پیش انداخت و پنالتی کای هاورتس ۳ بر ۱ جلو افتادند. جمال موسیالا دو دقیقه پس از آغاز نیمه‌دوم چهارمین گل آلمان را زد و سپس ناتانیل براون و دنیز اونداو نیز گل‌های بعدی را به ثمر رساندند تا تا دقیقه ۸۰ نتیجه به ۶ بر ۱ به سود مدعی اصلی قهرمانی برسد.

کای هاورتس در دقیقه ۸۸ با ضربه‌ای چیپ پس از پاس عمقی به‌موقعی که خط دفاع کوراساو را از هم گسست توپ را از balas دروازه‌بان الوی روم عبور داد و نتیجه را پررنگ‌تر کرد. بازی در نهایت با پیروزی ۷ بر ۱ آلمان به پایان رسید؛ نتیجه‌ای که برای بسیاری یادآور برد تاریخی آلمان برابر برزیل در نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۱۴ است.

آلمان تاکنون چهار بار در سال‌های ۱۹۵۴، ۱۹۷۴، ۱۹۹۰ و ۲۰۱۴ قهرمان جام جهانی شده و آخرین پیروزی‌اش در بازی افتتاحیه به دوازده سال پیش برمی‌گردد. تنها برزیل با پنج قهرمانی کارنامه موفق‌تری در جام‌های جهانی فیفا دارد





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