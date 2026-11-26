پیروزی یوونتوس مقابل اومونیا و محکومیت منچسترسیتی

یوونتوس با شکست اومونیا در لیگ اروپا به صدر جدول صعود کرد. همزمان منچسترسیتی به دلیل تخلفات مالی محکوم شد و تراکتور از عملکرد خود گزارش داد.

باشگاه یوونتوس در هفته پنجم رقابت‌های لیگ اروپا با غلبه بر اومونیا نیکوزیا نتیجه چهار بر یک را کسب کرد. این پیروزی با وجود دریافت گل در دقایق ابتدای بازی و جبران آن به دست آمد. جزئیات فنی بازی یوونتوس و اومونیا این دیدار پنجشنبه ۲۶ نوامبر در ورزشگاه آلیانتس برگزار شد. اومونیا در دقیقه شانزده با گل زاتکا از میزبان پیش افتاد. Also read تهران بین مذاکره و تقابل نظامی؛ محاصره چه گزینه‌هایی باقی گذاشته است؟ آندره‌آ کامبیاسو در دقیقه سی‌وهفت و اخاتور در دقیقه چهل‌وسوم گل‌های تساوی و برتری یوونتوس را به ثمر رساندند. فرانسیسکو کونسیسائو در دقیقه شصت‌وهشت گل سوم و جرمی بوگا در دقیقه هفتاد‌ودوم گل چهارم را وارد دروازه کرد. محکومیت منچسترسیتی به تخلفات مالی کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس منچسترسیتی را به نقض قوانین مالی در طول نه فصل محکوم کرد. این حکم در شهریور ماه امسال منتشر شد. مالکان اماراتی باشگاه از طریق توافق‌های صوری، زیان‌هایی به ارزش ۹۰۰ میلیون پوند را پنهان کرده‌اند. شیخ منصور از مالکان اصلی باشگاه بود. واکنش‌ها به پرونده مالی و آینده باشگاه کوگان در جلسه پارلمان بریتانیا اعلام کرد که بزرگی باشگاه نباید مانع اجرای قانون شود. او بر انجام اقدامات مناسب مطابق با قانون تاکید کرد. ریچارد مانکس مدیرعامل نهاد ناظر اعلام کرد که ذخیره‌ای دو میلیون پوندی برای هزینه‌های دعاوی ایجاد خواهد شد. در صورت شکست در پرونده‌های حقوقی بزرگ، بازپرداخت وام دولت از عوارض باشگاه‌ها انجام خواهد شد. گزارش تراکتور از مشکلات سفر و انتقادات زنوزی مالک تراکتور شرایط تیم در لیگ نخبگان آسیا را نامناسب دانست. او انتخاب عمان را اشتباهی صددرصدی خواند. بازیکنان در مدت سه روز حدود چهل ساعت در مسیر سفر و جابه‌جایی بودند. این شرایط روی عملکرد تیم تاثیر گذاشت. زنوزی از کادر فنی و بازیکنان حمایت کرد و گفت تغییر مداوم راهکار مناسبی نیست. او اعلام کرد که گزارش‌هایی درباره داوران تهیه شده است. نتایج اسپورتینگ و منچستریونایتد لوییس سوارز در دقیقه سی پنالتی را از دست داد اما سه دقیقه بعد گلزنی کرد. برونو فرناندز در دقیقه چهل‌وهشت و آماج دیالو دو دقیقه بعد گل‌های منچستریونایتد را زد.

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