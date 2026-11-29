نتایج انتخابات اسپانیا نشان‌دهنده پیروزی حزب مردم به رهبری آلبرتو نونیز فیخو و احتمال تشکیل ائتلاف با حزب وکس است. این رویداد تاریخی با بالاترین مشارکت دهه اخیر همراه بوده است.

نتایج اولیه انتخابات مجلس اسپانیا در تاریخ هشتم آذر ماه، نشان‌دهنده یک تحولات بنیادین در معماری سیاسی این کشور است که به زودی می‌تواند تاریخچه دموکراسی مدرن اسپانیا را دستخوش تغییر کند. بر اساس آمارهای اولیه منتشر شده در شامگاه یکشنبه، حزب راست میانه مردم با کسب بیشترین کرسی‌های پارلمانی، در آستانه شکل‌گیری یک ائتلاف قدرتمند قرار گرفته است. اگر این حزب با هم‌پیمان راست افراطی خود، یعنی حزب وکس ، همکاری کند، توانایی لازم برای تشکیل اکثریت و روی کار آوردن دولت جدید را خواهد داشت.

تجزیه و تحلیل نتایج انتخابات و کرسی‌های پارلمانی

بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت کشور اسپانیا و با شمارش نزدیک به ۴۰ درصد از آرا، پیش‌بینی می‌شود که حزب مردم حدود ۱۳۳ کرسی در پارلمان به دست آورد. این در حالی است که حزب وکس نیز با کسب ۴۹ کرسی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد اکثریت پارلمانی ایفا خواهد کرد. در مقابل، پیش‌بینی می‌شد که حزب سوسیالیست حاکم تنها موفق به کسب ۱۱۴ کرسی شود که نشان‌دهنده شکست سنگین این حزب در این دور از رقابت‌هاست.

Also read انکار اسپیس‌ایکس استفاده ایرانیان از استارلینک در حملات علیه آمریکا

این ائتلاف احتمالی بین حزب مردم و حزب وکس، رویدادی تاریخی محسوب می‌شود زیرا برای نخستین بار از زمان حکومت دیکتاتوری فرانسیسکو فرانکو، یک حزب راست افراطی وارد دولت مرکزی اسپانیا خواهد شد. این تغییر ساختار نشان‌دهنده جابجایی قابل توجه در اجماع سیاسی کشور است که تا پیش از این، از حضور مستقیم احزاب راست افراطی در دولت‌های ائتلافی پرهیز می‌کرد.

تغییرات ایدئولوژیک و برنامه‌های احزاب راست‌گرا

حزب وکس که یکی از ارکان اصلی این ائتلاف جدید است، برنامه‌هایی با ماهیت محافظه‌کارانه و ملی‌گرایانه ارائه کرده است. این حزب به شدت از تشدید محدودیت‌های مهاجرتی و کاهش مالیات‌ها حمایت می‌کند. از سوی دیگر، سیاست‌های آن در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی و گسترش حقوق دگرباشان جنسی، همواره با مخالفت‌های جدی همراه بوده است. این مواضع باعث می‌شود که مذاکرات برای تقسیم پست‌های دولتی بین دو حزب دشوار باشد، اما تجربه همکاری در چهار منطقه اسپانیا نشان می‌دهد که آن‌ها پیش از این نیز توانسته‌اند در سطح محلی با یکدیگر کار کنند.

همچنین، این انتخابات به عنوان نخستین مورد از مجموعه انتخابات اروپایی در یک سال آینده شناخته می‌شود که ممکن است به افزایش بیشتر کرسی‌های احزاب راست افراطی در قاره اروپا منجر شود. این روند در چارچوب بزرگ‌تری قرار دارد که انتظار می‌رود انتخابات ماه آوریل در فرانسه نیز همان الگو را تکرار کند و تاثیرات گسترده‌تری بر معادلات سیاسی اروپا داشته باشد.

بالاترین میزان مشارکت مردمی در چهار دهه اخیر

یکی از شاخصه‌های قابل توجه این دوره انتخاباتی، مشارکت بالای شهروندان اسپانیایی بود. بر اساس آمار وزارت کشور، میزان مشارکت در انتخابات اسپانیا به بیش از ۷۸ درصد رسید. این رقم در چند دهه گذشته بی‌سابقه بوده و بر اساس نتایج رسمی که همچنان در حال افزایش بود، بالاترین میزان مشارکت از سال ۱۹۸۲ به این سو محسوب می‌شود. این مشارکت گسترده نشان‌دهنده اهمیت بالای انتخابات برای افکار عمومی و تغییرات سریع در اولویت‌های رای‌دهندگان است.

علل این تغییر رویکرد و مشارکت بالا را می‌توان به عوامل مختلفی نسبت داد. افزایش هزینه‌های مسکن و زندگی، رسوایی‌های فساد مالی در میان نزدیکان نخست‌وزیر سابق، مهاجرت و عملکرد اقتصادی دولت محوری از محورهای اصلی کارزار انتخاباتی بوده‌اند. پدرو سانشز، نخست‌وزیر سوسیالیست اسپانیا که از سال ۲۰۱۸ با تکیه بر ائتلاف‌های شکننده حکومت کرده بود، پس از مخالفت پارلمان با طرح‌های دولت برای مقابله با بحران مسکن، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد.

آینده سیاسی اسپانیا و فرآیند تشکیل دولت

البرتو نونیز فیخو، رهبر حزب مردم، اکنون در کرسی قدرت جدیدی قرار دارد که نیازمند مدیریت دقیق و متعادل برای حفظ ائتلاف با حزب وکس است. دموکراسی در اسپانیا در سال ۱۹۷۸، سه سال پس از مرگ فرانکو، احیا شد و فرانکو پس از جنگ داخلی خونین اسپانیا در سال‌های ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹، نزدیک به چهار دهه بر این کشور حکومت کرده بود. با این حال، ورود احزاب راست افراطی به دولت مرکزی، فصل تازه‌ای را در تاریخ سیاسی پس از فرانکو رقم خواهد زد.

برای مذاکرات تشکیل ائتلاف، پیش از نخستین رأی‌گیری پارلمان درباره نامزد نخست‌وزیری، هنوز مهلت رسمی تعیین نشده است. با این حال، قوانین اسپانیا صراحتاً مشخص کرده‌اند که اگر هیچ نامزدی نتواند ظرف دو ماه پس از آن رأی‌گیری اعتماد پارلمان را جلب کند، برگزاری انتخابات زودهنگام به‌طور خودکار در دستور کار قرار می‌گیرد. این شرایط، فشار مضاعفی را بر رهبران سیاسی برای رسیدن به توافقات سریع و پایدار وارد می‌کند.