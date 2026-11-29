تیم ملی اسنوکر ایران با صعود به نیمه‌نهایی جام جهانی مدال برنز کسب کرد. همچنین منچسترسیتی به نقض قوانین مالی ۹۰۰ میلیون پوندی محکوم شد.

تیم ملی اسنوکر ایران با حضور در مرحله نیمه‌نهایی مسابقات جام جهانی، موفق به کسب مدال برنز مشترک شد. این موفقیت بزرگ با ترکیب علی قره‌گوزلو و امیر سرخوش به دست آمد و نشان‌دهنده حضور قدرتمند ورزشکاران ایرانی در عرصه بین‌المللی است.

جزئیات صعود و مقایسه عملکرد تیم‌ها

تیم ایران در مسابقات جام جهانی اسنوکر عمان شرکت کرد و توانست راهی مرحله نیمه‌نهایی شود. در این مرحله حساس، تیم ایران (یک) به مصاف تیم دوم پاکستان رفت و متاسفانه با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد.

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این شکست باعث شد تیم ایران از صعود به دیدار پایانی باز بماند و نهایتا به کسب مدال برنز مشترک بسنده کند. شایان ذکر است که ایران در این رقابت‌ها با حضور دو تیم حضور داشت.

تیم دوم ایران پیش از این و در مرحله یک‌چهارم نهایی از دور مسابقات کنار رفته بود. بنابراین تیم اول ایران تنها نماینده باقی‌مانده ایران برای کسب مدال بود.

تحلیل تصمیمات فنی و انتقادات مالک تراکتور

در بخش دیگر اخبار ورزشی، خسرو زنوزی مالک باشگاه تراکتور به بررسی عملکرد این تیم پرداخت. او درباره شرایط این باشگاه در مسابقات مختلف اظهار نظر کرد.

زنوزی در لیگ برتر نتایج خوبی گرفته‌ایم اما در لیگ نخبگان آسیا عملکرد مورد انتظار را نداشته‌ایم. اگر قرار باشد مقصری پیدا کنیم خودم را مقصر اصلی می‌دانم.

او انتخاب عمان به‌عنوان میزبان را اشتباه صددرصدی خود دانست و به مشکلات سفرهای آسیایی اشاره کرد. بازیکنان در مدت سه روز حدود ۴۰ ساعت در مسیر سفر و جابه‌جایی بودند.

این شرایط سنگین روی عملکرد تیم تاثیر می‌گذارد و هواداران باید خستگی بازیکنان را در نظر بگیرند. زنوزی پذیرش سنگینی شکست پنج‌گله اخیر تیمش را نیز تایید کرد.

پشتیبانی مالک تراکتور از کادر فنی و مدیران

کمال سبزان مالک باشگاه تراکتور با پذیرش سنگینی شکست پنج‌گله اخیر تیمش، از کادر فنی و بازیکنان حمایت کرد. او گفت تیم در لیگ برتر شرایط خوبی دارد.

این باشگاه سه بازی کمتر انجام داده‌ایم. با سرمربی و مدیرعامل صحبت کرده‌ایم تا در نیم‌فصل تیم را تقویت کنیم. تغییر مداوم کادر فنی و بازیکنان راهکار مناسبی نیست.

زنوزی همچنین درباره پیگیری اتفاقات دیدار تراکتور و ملوان در انزلی توضیحاتی داد. پرونده در کمیته استیناف قرار دارد و امیدواریم نتیجه مطلوبی بگیریم.

اگر به نتیجه نرسیم آن را به فیفا و CAS ارجاع خواهیم داد. او همچنین از تهیه گزارشی درباره اتفاقات ۱۰ تا ۱۲ مسابقه در شهرهای مختلف خبر داد.

اعتراض به داوری و انتقاد از رفتارهای توهین‌آمیز

زنوزی شکایت خود را به کمیته اخلاق ارائه کرده‌ایم و خواستار بررسی عملکرد داوران و ناظران شد. باید بررسی شود که آیا داوران، ناظران و عوامل اجرایی در انجام وظایفشان کوتاهی کرده‌اند.

باید بررسی شود که آیا گزارش‌های خلاف واقع ارائه شده است. مالک تراکتور در ادامه ضمن انتقاد از شعارهای توهین‌آمیز در ورزشگاه‌ها، تاکید کرد که چنین رفتارهایی نباید در هیچ ورزشگاه تکرار شود.

این رفتارها نباید در ورزشگاه خانگی تراکتور تکرار شود. او همچنین از اظهارات رسانه‌ای علیرضا بیرانوند درباره مسائل قراردادی انتقاد کرد و گفت اشتباهات قبلی تکرار می‌شود.

به علی‌آقا تبریک می‌گویم اما متاسفانه در موضوع قرارداد اشتباهات قبلی تکرار می‌شود. بهتر است با مسئولان باشگاه صحبت کنند نه اینکه در رسانه‌ها مطالبی مطرح شود.

افشای تخلفات مالی ۹۰۰ میلیون پوندی منچسترسیتی

کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس در حکمی که در شهریور امسال منتشر شد، منچسترسیتی را به نقض قوانین مالی محکوم کرد. این محکومیت مربوط به طول ۹ فصل گذشته است.

براساس حکم این کمیسیون، مالکان اماراتی منچسترسیتی، یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی متعلق به شیخ منصور، معاون رییس‌جمهوری امارات متحده عربی، از طریق توافق‌های صوری، درآمدهای باشگاه را بیش از میزان واقعی نشان داده‌اند.

این توافق‌های صوری باعث شده زیان‌هایی به ارزش ۹۰۰ میلیون پوند پنهان شوند. این مبلغ قابل توجه نشان‌دهنده گسترش تخلفات مالی در این باشگاه است.