ناتینگهام فارست با دو گل گیبس‌وایت چلسی را شکست داد و فلورنسیا مرکاو اتهامات گواچی را افشا کرد. جزئیات کامل نتایج فوتبال و پرونده‌های حقوقی.

ناتینگهام فارست در هفته دوازدهم لیگ برتر انگلیس موفق شد با نتیجه سه بر دو چلسی را در ورزشگاه سیتی گراند شکست دهد. این پیروزی خانگی در جمعه شب رقم خورد و تیم میزبان با درخشش مورگان گیبس‌وایت که دو گل به ثمر رساند، توانست بر میهمان خود غلبه کند.

جزئیات درخشان ناتینگهام فارست در برابر چلسی

ایگور ژسوس در دقیقه پنجم بازی با زدن گل اول، پیشرویی را برای ناتینگهام فارست رقم زد و تیم میهمان تا پایان نیمه نخست موفق به پاسخ نداد. در نیمه دوم، مورگان گیبس‌وایت در دقیقه ۵۱ با ضربه پنالتی نتیجه را دو بر صفر کرد اما امانوئل امگا تنها سه دقیقه بعد اختلاف را به یک گل کاهش داد.

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گیبس‌وایت در دقیقه ۷۲ گل سوم را به ثمر رساند و هرچند امگا در دقیقه ۸۹ دومین گل خود را زد، اما ناتینگهام فارست توانایی از دست دادن امتیازات را نداشت و سه امتیاز کامل را به خانه برد.

افشای وحشیگری دیگو گواچی در ریورپلاته

فلورنسیا مرکاو، بازیکن ۳۲ ساله آرژانتینی، در نخستین مصاحبه علنی خود به سی‌ان‌ان ادعاهای سنگینی علیه دیگو گواچی، سرمربی سابق تیمش ریورپلاته مطرح کرد. او بیان داشت که تنها یک هفته پس از پیوستن به باشگاه محبوب دوران کودکی‌اش، گواچی پیامکی حاوی درخواست تصاویر برهنه برای او ارسال کرده است.

مرکاو شرح داد که پس از پاک کردن پیام‌ها و مقاومت در برابر این درخواست‌ها، با رفتارهای خشونت‌آمیزتری از سوی گواچی مواجه شد که شامل تهدید به کشتن او و خانواده‌اش بود. این فشارهای روانی شدید منجر به اقدام به خودکشی توسط مرکاو شد.

اکنون مرکاو در زمره پنج بازیکنی قرار دارد که شکایتی تازه علیه گواچی در فیفا ثبت کرده‌اند. پیش‌تر در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، پنج بازیکن دیگر از جمله گابریلا گارتون نیز شکایت مشابهی داشتند که منجر به تبرئه گواچی به دلیل نبود شواهد کافی شد.

پیامدهای سیاسی پرونده گواچی برای حقوق زنان

این پرونده اکنون ابعاد سیاسی به خود گرفته است زیرا آندره‌آ گواچی همسر مربی در تدوین لایحه‌ای مشارکت کرده که مجازات زندان برای اتهام‌زنی دروغین در پرونده‌های خشونت جنسی را تشدید می‌کند. منتقدان هشدار می‌دهند که این لایحه در دولت راست‌گرای خاویر میلی باعث تضعیف حقوق زنان و منصرف کردن قربانیان از افشاگری می‌شود.

مرکاو با وجود ترس از انتقام‌جویی و خطرات جانی، تأکید دارد که تا پایان این مسیر خواهد ایستاد. او بیان می‌کند که این ترس به او اجازه استراحت نمی‌دهد و هدف نهایی او پایان یافتن این ماجرا و بازگشت به آرامش در زندگی شخصی‌اش است.

واکنش مالک تراکتور به شکست و انتقادات سازمانی

الکسیو زنوزی مالک باشگاه تراکتور با پذیرش شکست اخیر تیم و عملکرد ضعیف در لیگ نخبگان آسیا، خود را مقصر اصلی دانست. او انتخاب عمان به عنوان میزبان را اشتباهی صددرصدی خواند و به خستگی بازیکنان اشاره کرد که حدود ۴۰ ساعت در مسیر سفر در سه روز بوده‌اند.

زنوزی ضمن حمایت از کادر فنی، خبر از تقویت تیم در نیم‌فصل داد و تأکید کرد که تغییر مداوم راهکار مناسبی نیست. او همچنین از پیگیری پرونده‌های داوری و رفتن به فیفا و CAS در صورت عدم رسیدگی به شکایات خود خبر داد.