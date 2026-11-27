تحلیل دقیق پیروزی ۱ بر ۰ خیبر خرم‌آباد مقابل شمس‌آذر قزوین و بررسی پرونده جنسی دیه‌گو گواچی، محرومیت منچسترسیتی و حواشی تراکتور.

تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد در هفته چهاردهم لیگ برتر ایران توانست با غلبه بر میزبان خود شمس‌آذر قزوین به برتری دست یابد. این دیدار حساس با نتیجه یک بر صفر به سود تیم خرم‌آبادی پایان یافت و نقطه عطف آن گل دقیقه هشتاد و چهار بود.

لحظات حساس بازی و اولین شکست غفوری

بازیکنان شمس‌آذر قزوین و خیبر خرم‌آباد در بخش اول و دوم بازی تلاشی برای گلزنی نشان ندادند تا بازی بدون نتیجه به اتمام برسد. سرانجام در دقیقه هشتاد و چهار، امیررضا تیموری با دریافت پاس از حمیدرضا ضرونی در پشت محوطه جریمه قرار گرفت و با شوتی دقیق به دروازه حریف راه یافت. وریا غفوری سرمربی جدید تیم قزوینی در اولین حضور خود روی نیمکت با این نتیجه روبرو شد و نخستین شکست خود را تجربه کرد.

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افشاگری فلورنسیا مرکاو درباره دیه‌گو گواچی

فلورنسیا مرکاو بازیکن سی و دو ساله آرژانتینی در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان جزئیات جدیدی از سوءاستفاده‌های دیه‌گو گواچی را افشا کرد. او مدعی است که تنها یک هفته پس از پیوستن به تیم ریورپلاته، گواچی پیامکی حاوی درخواست‌های نامناسب ارسال کرد و پس از رد درخواست‌ها، تهدیدهای جانانه‌ای علیه او و خانواده‌اش مطرح نمود. این فشارهای روانی و فیزیکی باعث شد مرکاو به فکر خودکشی بیفتد و اکنون به عنوان یکی از پنج شاکی جدید علیه این مربی در فیفا حضور دارد.

ابعاد سیاسی پرونده گوآچی و لایحه جنجالی

پرونده دیه‌گو گواچی از مرزهای ورزشی فراتر رفته و به مسائل سیاسی تبدیل شده است. همسر او، آندره‌آ گواچی، در تدوین لایحه‌ای جدید که مجازات زندان برای اتهام‌زنی دروغین در پرونده‌های خشونت جنسی را تشدید می‌کند، نقش داشته است. منتقدان معتقدند این لایحه در دولت خاویر میلی، حقوق زنان را تضعیف کرده و قربانیان را از افشاگری باز می‌دارد. با این حال، گواچی که تمام اتهامات را رد می‌کند، در ایتالیا به صورت داوطلبانه مشغول فعالیت است.

وضعیت تراکتور تبریز و حواشی مالک باشگاه

سیدحسین زنوزی مالک باشگاه تراکتور تبریز درباره عملکرد اخیر تیم در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا صحبت‌هایی داشته است. او انتخاب عمان به عنوان میزبان را اشتباهی ارزیابی کرد و تأکید نمود که خستگی ناشی از سفرهای طولانی بر عملکرد بازیکنان تأثیر منفی گذاشته است. زنوزی با پذیرش مسئولیت شرایط، از کادر فنی و بازیکنان حمایت کرد و اعلام نمود که قصد تغییرات گسترده را ندارند.

حکم سنگین منچسترسیتی و نقض قوانین مالی

کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس حکم محکومیت منچسترسیتی را به دلیل نقض قوانین مالی در طول نه فصل صادر کرده است. طبق این حکم، مالکان این باشگاه با استفاده از توافق‌های صوری، توانسته‌اند درآمد باشگاه را دست‌کم هشتصد و نود میلیون پوند بیش از حد واقعی نشان دهند و زیان‌های مالی سنگینی را پنهان کنند.