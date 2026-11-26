بارسلونا با برتری ۴ بر یک مقابل صباح در لیگ قهرمانان اروپا، سه امتیاز ارزشمند کسب کرد. هانسی فلیک از عملکرد تیم رضایت داشت اما به اشتباهات دفاعی اشاره کرد.

تیم فوتبال بارسلونا در سفر به باکو موفق شد با نتیجه ۴ بر ۱ باشگاه صباح را شکست دهد و در لیگ قهرمانان اروپا به پیروزی دست یابد. این بازی در هفته یازدهم رقابت‌ها برگزار شد و شاگردان هانسی فلیک با کسب سه امتیاز مهم، مسیر خود در گروه را ادامه دادند. بارسلونا در این دیدار با وجود خطاهای اولیه، کنترل بازی را به دست گرفت و با گلزنی‌های متنوع پیروز میدان شد.

جزئیات گل‌ها و روند بازی بارسلونا

آنتونی گوردون در دقیقه ۳۱ نخستین گل بارسلونا را به ثمر رساند و این تیم را با برتری یک بر صفر به رختکن برد. انگلیسی‌تبار در دقیقه ۵۱ دومین گل خود و آبی‌واناری‌ها را نیز به ثمر رساند تا نتیجه به ۲ بر صفر برسد. کریم آدیمی در دقیقه ۵۵ با دریافت پاس آلخاندرو بالده، اختلاف گل‌ها را به سه بر صفر رساند.

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گابریل ژسوس در دقیقه ۶۰ چهارمین گل بارسلونا را وارد دروازه صباح کرد و تکلیف بازی را نهایی نمود. جوی لنس میکلز در دقیقه ۶۳ با دریافت پاس کریستین نواچوکو، تنها گل خورده صباح را به ثمر رساند تا بازی با نتیجه ۴ بر ۱ به پایان برسد. بارسلونا بدون دریافت حتی یک کارت زرد به خانه بازگشت.

واکنش‌های هانسی فلیک به عملکرد تیم

هانسی فلیک پس از پایان مسابقه اعلام کرد که حریف با اعتمادبه‌نفس بازی را آغاز کرده و او را به اشتباه انداخته است. سرمربی آلمانی بارسلونا تاکید کرد که گلزنی در چنین مسابقاتی مهم‌ترین مسئله است و از کسب سه امتیاز خوشحال است. با این حال، او از گلی که دریافت کردند ابراز نارضایتی کرد و آن را ناشی از یک اشتباه ساده دانست.

فلیک در ادامه سخنان خود بیان داشت که در این سطح از رقابت‌ها نباید چنین موقعیت‌هایی را به حریف داد. او اذعان کرد که اشتباهات ساده‌ای مرتکب شده‌اند و تیم باید در این زمینه پیشرفت کند. با این حال، سرمربی اسپانیایی‌نشین تأکید کرد که سه امتیاز مهمی به دست آورده‌اند.

تactical changes و مصدومیت بالده

فلیک از ابتدا این دیدار را مسابقه‌ای آسان تلقی کرده بود و تغییرات زیادی در ترکیب اصلی ایجاد کرد. او رافینیا، اریک و کانسلو را نیمکت‌نشین کرد و فرصت بازی را به گاوی و بالده داد که کمتر از آنها استفاده شده بود. این تغییرات تاثیر خود را در عملکرد تیم گذاشت و بازیکنان جدید در شکل‌گیری گل‌ها نقش داشتند.

آلخاندرو بالده در این بازی نمایش بسیار خوبی ارائه داد اما مجبور شد به دلیل درد مچ پا زمین را ترک کند. فلیک اعلام کرد که باید تا فردا، پنجشنبه منتظر ماند تا وضعیت مصدومیت بالده مشخص شود. او تایید کرد که بالده بسیار خوب بازی کرده بود اما مصدومیت او یک خبر بد در این برد بود.