بارسلونا با شکست ۴ بر ۱ صباح جمهوری آذربایجان در لیگ قهرمانان اروپا به صدر جدول گروه بازگشت.

تیم فوتبال باشگاه بارسلونا در هفته پنجم مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا توانست با نتیجه قاطع ۴ بر ۱ از سد تیم صباح جمهوری آذربایجان بگذرد. این برد پرافتخار برای شاگردان هانسی فلیک در شهر باکو برگزار شد و باعث شد تا آبی‌واناری‌ها با کسب ۱۲ امتیاز، جایگاه خود را در جدول حفظ کنند.

گلزنان و جزئیات برد چهار بر یک

آنتونی گوردون بازیکن انگلیسی در دقیقه ۳۱ نخستین گل تیم بارسلونا را به ثمر رساند تا بازی در یک نیمه با برتری یک بر صفر پایان یابد. او در ادامه با زدن گل دوم خود در دقیقه ۵۱، فاصله را دو برابر کرد. کریم آدیمی روی پاس آلخاندرو بالده در دقیقه ۵۵ گل سوم را زد و گابریل ژسوس نیز در دقیقه ۶۰ چهارمین گل تیمش را ثبت کرد. جوی لنس میکلز در دقیقه ۶۳ موفق شد یکی از گل‌های خورده تیم صباح را جبران کند تا نتیجه نهایی ۴ بر ۱ شود.

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بارسلونا در این سفر موفق شد بدون دریافت حتی یک کارت زرد یا قرمز از میدان دور شود. این عملکرد نرم و بدون خطا، نشان‌دهنده کنترل کامل بازیکنان هانسی فلیک بر رویدادهای میدانی بود. تیم اسپانیایی با اختلاف زیاد و بدون فشار روحی خاصی به پیروزی رسید و تمام اهداف خود در این دیدار را محقق کرد.

تactics فلیک و تغییرات استراتژیک

هانسی فلیک سرمربی آلمانی بارسلونا از همان ابتدای بازی، تاکتیک‌های خود را بر پایه استراحت بازیکنان کلیدی قرار داد. او در ترکیب اصلی تغییرات گسترده‌ای ایجاد کرد و بازیکنانی مانند رافینیا، اریک گارسیا و ژوئائو کانسلو را روی نیمکت قرار داد. لامین یامال تنها بازیکن ستاره‌ای بود که در ترکیب اصلی باقی ماند.

فلیک با دادن فرصت به بازیکنانی مانند گاوی و آلخاندرو بالده، به دنبال ایجاد ریتم جدید در تیم بود. دقایق آغازین همراه با سردرگمی و اشتباهات پراکنده در پاس‌کاری دی‌یونگ و آدیمی بود. با این حال، تیم صباح نتوانست از ضعف‌های حریف سوءاستفاده کند و فقط در ضربات دور از دسترس موقعیت‌هایی ایجاد کرد.

بارسلونا در نیمه نخست ۱۱ شوت به سمت دروازه حریف زد اما تنها یک گل به ثمر رساند. با خسته شدن بازیکنان صباح، فشار آبی‌واناری‌ها بر جناحین بیشتر شد. گوردون و آدیمی در شکل‌گیری گل‌ها نقش اصلی را ایفا کردند و دروازبان حریف نتوانست جلوی جریان گلزنی را بگیرد.

مصدومیت بالده و واکنش‌های پایان بازی

در دقیقه‌های پایانی، خبر ناخوشایند مصدومیت آلخاندرو بالده منتشر شد. مدافع راست بارسلونا پس از ارائه پاس گل سوم، هنگام بازگشت به نیمکت با درد و لنگیدن مواجه شد. این اتفاق تلخ، تنها یک نکته منفی در بازی موفق بارسلونا بود. تیم صباح نیز در پایان بازی و با سوءاستفاده از اشتباه فرمین موفق شد گل دوم خود را به ثمر برساند که باعث عصبانیت فلیک شد.

با تمام جزئیات فنی و نتایج کسب شده، بارسلونا با اقتدار به خانه بازگشت. این تیم با ۱۲ امتیاز در رده چهارم گروه خود باقی ماند و برای هفته‌های آینده آماده می‌شود. عملکرد درخشان گوردون، آدیمی و ژسوس نشان داد که بارسلونا می‌تواند با ترکیبات مختلف نیز بر حریفان غلبه کند.