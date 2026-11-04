دموکرات‌ها با کسب اکثریت در کنگره آمریکا کنترل سنا و نمایندگان را به دست گرفتند. این پیروزی مسیر سیاست‌های ترامپ را دشوار کرده و قالیباف آن را پیام ضد جنگ خواند.

در انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده که روز سوم نوامبر (۱۲ آبان) برگزار شد، حزب دموکرات موفق شد کنترل هر دو مجلس کنگره آمریکا ، یعنی مجلس نمایندگان و سنای فدرال را از دست جمهوری‌خواهان خارج کند. این رویداد سیاسی مهم که هر دو سال یکبار تکرار می‌شود، با تغییر موازنه قدرت در واشنگتن همراه بود و می‌تواند تأثیرات عمیقی بر دوران باقی‌مانده از ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بگذارد. رای‌دهندگان آمریکایی با شرکت گسترده در صندوق‌های رأی، نشان دادند که اولویت آن‌ها مسائل اقتصادی و خدمات درمانی است.

تحلیل نتایج انتخابات کنگره و اکثریت جدید

بر اساس آمار رسمی اعلام شده، دموکرات‌ها با کسب حداقل ۲۱۸ کرسی از مجموع ۴۳۵ صندلی مجلس نمایندگان و ۵۱ کرسی از ۱۰۰ صندلی سنا، اکثریت لازم برای رهسانی این نهادها را به دست آوردند. پیش از برگزاری این انتخابات، جمهوری‌خواهان اکثریت شکننده‌ای در هر دو مجلس داشتند، اما اکنون این وضعیت کاملاً تغییر یافته است. پیروزی دموکرات‌ها در ایالت‌های کلیدی مانند تگزاس، کانزاس، آیووا، کارولینای جنوبی، کارولینای شمالی و اوهایو، نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه نهایی داشته است. این شکست سیاسی بزرگ برای رئیس‌جمهور آمریکا محسوب می‌شود.

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واکنش حکیم جفریز و وعده‌های قانونگذاری

حکیم جفریز، رهبر اقلیت سابق دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، پس از اعلام نتایج، پیروزی حزبش را "بازگشت بزرگ آمریکا" نامید. جفریز در گردهمایی طرفداران خود اعلام کرد که مردم آمریکا افراط‌گرایی و فساد را رد کرده‌اند و خواهان کنگره‌ای هستند که به نفع شهروندان عمل کند. او وعده داد که برای کاهش هزینه‌های خدمات درمانی، مقابله با کاهش بودجه بیمه‌های دولتی و مبارزه با فساد مقامات اجرایی تلاش خواهد کرد. اگرچه انتخاب جفریز به عنوان رئیس مجلس نمایندگان هنوز قطعی نیست و باید در ژانویه رأی اعتماد بگیرد، اما او نخستین فرد سیاه‌پوستی خواهد بود که این سمت را بر عهده می‌گیرد.

چالش‌های پیش روی دونالد ترامپ و سیاست‌های داخلی

با کنترل کنگره توسط دموکرات‌ها، اجرای سیاست‌های دونالد ترامپ در دو سال باقی‌مانده از دوره ریاست‌جمهوری او با موانع جدی مواجه خواهد شد. این حزب جدید قادر است طرح‌های قانونی دولت را مسدود کند، درباره عملکرد دولت تحقیق و تفحص انجام دهد و در روند تأیید انتصاب‌های قضایی و مقامات ارشد دولتی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند. رقابت‌های انتخاباتی در برخی ایالت‌ها بسیار پرهزینه و تنگاتنگ بود؛ به‌طور مثال در میشیگان، عبدالسید نامزد دموکرات با کسب ۵۲ درصد آرا، مایک راجرز نامزد جمهوری‌خواه را شکست داد. عبدالسید که فعالیت سیاسی خود را در بحران آلودگی آب فلینت آغاز کرده بود، در کمپین خود بر افزایش مالیات میلیاردها و ساخت مسکن برای خانواده‌های کم‌درآمد تمرکز داشت.

واکنش علی قالیباف و دیدگاه مقامات ایران

علی قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، در نخستین واکنش رسمی مقامات جمهوری اسلامی به نتایج این انتخابات، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که آمریکایی‌ها به جنگ نه گفته‌اند. قالیباف این پیام را حمایت‌برانگیز دانست و هشدار داد که اگر مقامات آمریکایی به خواست مردم بی‌توجه کنند، پاسخ‌های آینده ممکن است با پیامدهای ناخوشایندی همراه باشد. او اشاره کرد که بسیاری از مردم آمریکا با سیاست‌های فعلی موافق نیستند، اما بیشتر نگران پیامدهای اقتصادی جنگ و افزایش قیمت سوخت هستند. این تحلیل نشان می‌دهد که فشار عمومی در آمریکا بر تصمیم‌گیران سیاسی برای تغییر رویکرد افزایش یافته است.