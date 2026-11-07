وزیر جنگ آمریکا پیت هگست تأکید کرد پیش از پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ از سمت خود کناره‌گیری نخواهد کرد؛ در حالی که احتمال رأی‌گیری مجلس نمایندگان درباره استیضاح وی بسیار زیاد است.

پیت هگست ، وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا، رسماً اعلام کرده است که هیچ برنامه‌ای برای استعفا از سمت خود پیش از پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ ندارد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که فشارهای سیاسی و احتمال رأی‌گیری مجلس نمایندگان برای استیضاح او به اوج خود رسیده است. او از طریق مشاور ویژه‌اش، تیم پارلاتوری، تأکید کرد که قصد دارد تمام چهار سال را در وزارت دفاع سپری کند و قصد ترک پست را ندارد.

تأکید بر ماندن در کابینه و رد شایعات

وزیر جنگ آمریکا بارها به متحدان خود اطمینان داده است که هیچ تلاشی برای جایگزینی مارشا بلکبرن، سناتور جمهوری‌خواه تنسی، در مجلس سنا ندارد. شایعاتی مبنی بر درخواست هگست برای این سمت مطرح شده بود، اما منابع پنتاگون این گزارش‌ها را کاملاً رد کرده‌اند. در همین حال، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که بلکبرن نیز در حال حاضر گزینه هگست را برای جانشینی خود بررسی نمی‌کند و هرگونه گمانه‌زنی درباره معرفی وی را بی‌اساس دانسته است.

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طرح استیضاح و مخالفت‌های داخلی جمهوری‌خواهان

شبکه سی‌ان‌ان روز پنجشنبه گزارش داده بود که مجلس نمایندگان ممکن است هفته آینده درباره استیضاح هگست رأی‌گیری کند. توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه، اعلام کرده است که به محض ازسرگیری جلسات مجلس، طرح استیضاح را ارائه خواهد کرد. وی تأکید کرده است که تنها در صورتی از این اقدام عقب‌نشینی می‌کند که هگست استعفا دهد. برخی جمهوری‌خواهان هگست را مسئول بزرگ‌نمایی توانمندی‌های آمریکا در جنگ علیه ایران می‌دانند، به ویژه در شرایطی که حملات نظامی به نتایج مورد انتظار منجر نشده است. جیمز کومر، رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان، نیز اشاره کرده که پرسش‌های زیادی درباره راهبرد پایان دادن به این جنگ وجود دارد.

پشتیبانی ترامپ و دفاع ویدئویی وزیر جنگ

دونالد ترامپ روز پنجشنبه بر حمایت کامل خود از پیت هگست تأکید کرد و گفت که کاملاً مصمم است وی را در سمت خود نگه دارد. او در عین حال اذعان کرد که شکایت‌هایی درباره عملکرد هگست دریافت کرده است. در واکنش به این فشارها، هگست در پیامی ویدئویی در شبکه اجتماعی ایکس از خود دفاع کرد و تلاش‌ها برای برکناری‌اش را یک نمایش سیاسی خواند. وی گفت که این تلاش‌ها موفق نخواهد شد، همان‌طور که تلاش‌های پیشین برای برکناری ترامپ نیز ناکام مانده است.

آینده سیاسی هگست و بررسی‌های امنیتی

شبکه سی‌بی‌اس نیوز پیش‌تر گزارش داده بود که دونالد ترامپ پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، آینده هگست را با مشاوران خود بررسی کرده است. با وجود این بررسی‌ها، هگست بر ماندن خود تأکید کرده است. این در حالی است که روزنامه وال استریت ژورنال نیز گزارش داده است که هگست قصد دارد تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ در سمت خود باقی بماند. این وضعیت نشان‌دهنده تداوم تنش‌های سیاسی در درون حزب جمهوری‌خواه و کابینه آمریکا است.