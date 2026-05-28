حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای در پیامی به مناسبت هفتم خرداد، ضمن تبریک و قدردانی از نمایندگان، بر لزوم حفظ وحدت ملی و انسجام تأکید کردند و نمایندگان را به تلاش مضاعف برای گرهگشایی از مشکلات مردم فراخواندند.
در آستانه هفتم خرداد، سالروز تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی ، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای پیامی صادر کردند. ایشان ضمن تبریک این روز به ملت ایران و نمایندگان مجلس، از تلاشهای نمایندگان به ویژه رئیس مجلس، دکتر محمدباقر قالیباف، در مسیر اعتلای کشور قدردانی نمودند.
ایشان با اشاره به جایگاه رفیع مجلس به عنوان عصاره ملت و مظهر مردمسالاری دینی، نقش آن را در اعمال اراده مردم و قانونگذاری حیاتی دانستند. آیتالله خامنهای در بخش دیگری از پیام خود بر ضرورت حفظ وحدت ملی و انسجام بیبدیل کنونی تأکید کردند. ایشان خاطرنشان ساختند که پس از سه ماه از دفاع مقدس سوم، عیار باطنی و جوهره مردم ایران در ایمان و امید و عمل به اثبات رسیده است.
ایشان تصریح کردند: نماینده حقیقی ملت باید از جنس ملت باشد و در این مقطع حساس، نمایندگان باید نقشآفرینی خود را در تراز ملت مبعوث شده تنظیم کنند. ایشان از نمایندگان خواستند با کار و ابتکار مضاعف، قانونگذاری و نظارت را در مسیر آینده ایران تسریع و تعمیق بخشند. ایشان با اشاره به سنگر نمایندگی به عنوان خط مقدم تحول، بر لزوم پاسداری از خون شهدا و به ویژه رهبر شهید تأکید کردند.
آیتالله خامنهای نمایندگان را به همافزایی با دولت و سایر دستگاهها در عین استقلال قوه مقننه فراخواندند و اولویتهایی نظیر گرهگشایی از مشکلات اقتصادی، رونق تولید، مهار تورم، مبارزه با فساد و محرومیتزدایی را برشمردند. ایشان تأکید کردند که مصوبات مجلس باید با نیازهای مردم ارتباط مستقیم داشته و امیدآفرین باشد. همچنین بر لزوم توجه به دیپلماسی پارلمانی، شجاعت در برابر مستکبران و نقش جدید ایران در منطقه و جهان تأکید کردند.
در پایان، معظمله با یادآوری اهمیت وحدت ملی و پرهیز از اختلافات، از نمایندگان خواستند تا مظهر انسجام و یکپارچگی ملت باشند و آرزوی توفیق برای آنان در انجام وظیفه خطیر نمایندگی کردند
