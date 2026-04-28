جنگ ایران نه تنها خسارات اقتصادی و نظامی فوری به همراه داشته، بلکه پیامدهای راهبردی عمیقی برای نظم بینالمللی، اتحادهای آمریکا و موازنه قدرت جهانی ایجاد کرده است. این درگیری، ایالات متحده را به تهدیدی برای نظمی که زمانی رهبری آن را بر عهده داشت تبدیل کرده و احتمالاً به استقلال دفاعی اروپا و تغییر روابط در منطقه هند-اقیانوسیه منجر خواهد شد.
حتی با وجود یک آتشبس شکننده که تا حد زیادی برقرار مانده و از سرگیری مذاکرات میان طرفها، هزینههای فوری جنگ در ایران در سطح اقتصاد بینالملل از هماکنون آشکار شده است.
قیمت نفت و گاز بهطور چشمگیری افزایش یافته است. صندوق بینالمللی پول درباره احتمال وقوع یک رکود جهانی هشدار میدهد. طرفین درگیری به لحاظ نظامی و خسارات مادی متحمل خساراتی شدهاند. ایالات متحده ۱۳ کشته در میان نیروهای نظامی خود و بیش از ۳۸۰ مجروح داشته و ذخایر نظامیاش کاهش یافته است.
همزمان محبوبیت دونالد ترامپ نیز کاهش یافته است. این نتایج کوتاهمدت همگی مهم هستند. اما در بلندمدت، ممکن است در برابر پیامدهای راهبردی عمیقی که از این درگیری ناشی میشود، کمرنگ به نظر برسند. جنگها میتوانند نقاط عطفی در تاریخ باشند، زلزلههایی ژئوپلیتیکی که تغییرات جهانی را تسریع میکنند، واقعیتهای جدیدی میآفرینند و مدتها پس از پایان درگیریها اثراتشان باقی میماند.
جنگ ایران دقیقاً چنین زلزلهای است و ایالات متحده و جهان سالها با پیامدهای راهبردی آن زندگی خواهند کرد. این جنگ ضربهای بالقوه به نظم بینالمللی وارد کرد که تحت رهبری ایالات متحده شکل گرفته بود و پیش از این نیز در وضعیت وخیمی قرار داشت.
اکنون اما ایالات متحده به تهدید اصلی همان نظمی تبدیل شده که زمانی رهبری آن را بر عهده داشت نظمی مبتنی بر اتحادهای تحت رهبری آمریکا و اصولی تثبیتکننده مانند عدم تجاوز، حاکمیت ملی و آزادی کشتیرانی. با آغاز تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران آن هم بدون هیچ مبنای حقوقی قابل قبول چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بینالملل این جنگ به عادیسازی تجاوز بهعنوان ابزاری برای حلوفصل اختلافات میان کشورها کمک کرده است.
و این تنها آغاز ماجراست. با تهدید به نابودی نیروگاهها، زیرساختهای غیرنظامی و حتی یک تمدن کامل، ترامپ به عادیسازی جنایات جنگی بهعنوان یک تاکتیک نظامی و ابزار چانهزنی دیپلماتیک کمک کرده است، حتی بدون اجرای این تهدیدها. او همچنین به عادیسازی استفاده ابزاری از گلوگاههای جغرافیایی حیاتی برای اقتصاد جهانی، از جمله با مسدود کردن تنگه هرمز، دامن زده است.
یک رئیسجمهور آینده ممکن است تلاش کند اصولی را که ترامپ کنار گذاشته احیا کند، مثلا بسیج جهان برای مقابله با تجاوز چین علیه تایوان، حمایت از اوکراین و محکوم کردن جنایات جنگی روسیه در آنجا، یا دفاع از آزادی کشتیرانی در دریای چین جنوبی. اما آسیب وارد شده پیشاپیش رخ داده است.
حتی پس از فروکش کردن درگیری با ایران، برای ایالات متحده بسیار دشوارتر خواهد بود که بهطور معتبر در دفاع از نظمی که سالها بر آن نظارت داشت، عمل کند. ایالات متحده دیگر مانند گذشته نمیتواند روی متحدان خود حساب کند، بهویژه پس از جنگی که ضربهای سنگین به بنیانهای در حال فروپاشی اتحادهای جهانی واشنگتن وارد کرده است.
ناتو پیشتر نیز در پی بحران ناشی از تهدید ترامپ به تصاحب گرینلند در اوایل سال جاری و سایر تنشها دچار تزلزل شده بود. اما جنگ ایران ممکن است بهعنوان نقطه اوج جدایی میان ایالات متحده و متحدان اروپاییاش تلقی شود؛ متحدانی که نه در مورد این درگیری مورد مشورت قرار گرفتند و نه با آن موافق بودند.
ترامپ اما رهبران اروپایی را «بزدل» خواند و پس از آنکه برخی کشورها از اعزام نیروهای دریایی برای باز کردن تنگه هرمز خودداری کردند و برخی دیگر محدودیتهایی برای استفاده آمریکا از پایگاههای اروپایی جهت تجاوز به ایران اعمال کردند، تهدید کرد که ایالات متحده را از ناتو خارج خواهد کرد. با این همه چه ترامپ این تهدید را عملی کند یا نه، صرف مطرح شدن آن تعهد دفاع جمعی این ائتلاف را بیش از پیش تضعیف میکند.
این امر احتمالاً حرکت اروپا بهسوی استقلال دفاعی و حتی هستهای را تسریع خواهد کرد. این جنگ همچنین پیامدهای مهمی برای اتحادهای آمریکا در منطقه هند-اقیانوسیه خواهد داشت. برای اجرای یک تجاوز طولانیمدت در ایران، دفاع از متحدان منطقهای در برابر موشکها و پهپادهای ایرانی، مقابله با بسته شدن تنگه هرمز و آمادهسازی برای عملیات زمینی احتمالی، ترامپ ناچار شد مقدار عظیمی از منابع محدود نظامی را از منطقه هند-اقیانوسیه به خاورمیانه منتقل کند.
درگیری مجدد آمریکا در خاورمیانه، توجه و منابعی را که در غیر این صورت میتوانست صرف منطقه هند-اقیانوسیه شود، مصرف میکند. این در حالی است که فشار جنگ بر ارتش ایالات متحده بدان معناست که آمادگی آن برای یک درگیری احتمالی با چین تضعیف شده است.
این جنگ ذخایر موشکی و سامانههای دفاع موشکی آمریکا که برای دفاع از تایوان، کره جنوبی یا ژاپن ضروری هستند را کاهش داده و تحویل تسلیحات به شرکای کلیدی آسیایی را به تأخیر انداخته است. همزمان با یک بحران شدید انرژی که در نتیجه جنگ انتخابی واشنگتن ایجاد شده، متحدان در منطقه هند-اقیانوسیه در حال تردید هستند که آیا ایالات متحده از منافع آنها و در صورت لزوم از امنیتشان دفاع خواهد کرد یا نه.
در نتیجه، ممکن است این متحدان از آمریکا فاصله بگیرند، با چین سازگار شوند، یا هر دو. آسیب واردشده به شراکت راهبردی آمریکا با اسرائیل حتی بیشتر بوده است. پیش از جنگ نیز نگرشهای عمومی در آمریکا نسبت به اسرائیل بهشدت منفی شده بود؛ امری که ناشی از پیامدهای فاجعهبار جنگ در غزه و گرایشهای راست افراطی دولت اسرائیل بود
