مهدی کروبی دبیرکل پیشین حزب اعتماد ملی در پیامی به مناسبت صدمین سالروز تولد آیت‌الله طاهری اصفهانی، بر وفاداری و پایداری این عالم عامل تأکید کرد.

مهدی کروبی فعال سیاسی و دبیرکل پیشین حزب اعتماد ملی در پیامی رسمی به مناسبت بزرگداشت صدمین سالروز تولد مرحوم آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی، جایگاه این عالم دینی و مجاهد را ستایش کرد. این پیام که در تقارن با سالگرد تولد این چهره اثرگذار منتشر شده، بر اصول بنیادین هویت اسلامی و ایرانی تأکید ویژه‌ای دارد. کروبی در این پیام ضمن گرامیداشت یاد این بزرگوار، میراث فکری و مبارزاتی او را نمادی از ایستادگی در برابر فشارها معرفی نمود.

جزئیات پیام کروبی به مناسبت صدمین سالروز

پیام مهدی کروبی صریحاً به مناسبت "صدمین سالروز تولد" آیت‌الله طاهری اصفهانی اشاره داشت و او را برادر مجاهد و فقید خود خواند. وی با بیان اینکه خرسند است که همصدا با ملت شریف ایران یاد این عالم را گرامی می‌دارد، ویژگی‌های شخصیتی ایشان را برجسته ساخت. کروبی افزود که دوستان و همراهان وفادار آیت‌الله طاهری اصفهانی نیز در این مراسم شرکت دارند و نام این مجاهد نستوه را زنده نگه می‌دارند. این پیام نشان‌دهنده پیوند عمیق میان نسل فعالان سیاسی پیشین و مجاهدین دینی دوران دفاع مقدس و قبل از آن است.

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میراث فکری و ارزش‌های بنیادین آیت‌الله طاهری

کره اصلی پیام بر ارزش‌هایی متمرکز بود که حیات شریف آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی را شکل داده بود. وی خاطرنشان کرد که حیات این عالم، نماد وفاداری و پایداری به حقیقت و آرمان‌های اسلام عزیز بوده است. یکی از ارکان فکری آیت‌الله طاهری اصفهانی، تاکید قاطع بر کرامت انسان‌ها و اعتقاد به تقدم حقوق مردم بر تمامی اولویت‌ها و مصلحت‌های دیگر بوده است. کروبی این اصول را چارچوب اصلی مبارزات این مجاهد دانست که در طول زندگی پربرکتش به آن پایبند بود و از آن عدول نکرد.

جایگاه زندگی پرشور در شرایط بحرانی

دبیرکل پیشین حزب اعتماد ملی در تشریح سبک زندگی آیت‌الله طاهری اصفهانی نوشت که زندگی پر از امید و انگیزه در بحرانی‌ترین شرایط سیاسی و اجتماعی، جزئی از هنر ایرانی محسوب می‌شود. وی این ویژگی را رمز پویایی و پیروزی ایرانیان در مقابله با تجاوزها و تهدیدهای داخلی و خارجی دانست. کروبی معتقد است که قدرشناسی و تکریم نیکان و فرزانگانی که عمر خود را در راه تحکیم هویت‌های اسلامی و ایرانی سپری کرده‌اند، از آثار این فرزانگی و فرهیختگی در جامعه است. این رویکرد نشان می‌دهد که چگونه می‌توان در سخت‌ترین شرایط، امید را زنده نگه داشت.

چشم‌انداز آینده و تحلیل میراث مبارزاتی

مهدی کروبی در پایان پیام خود با بیان اینکه ایران عزیز با سربلندی و افتخار آزمون تاریخی بزرگی را که گریبانگیر آن است شجاعانه پشت سر خواهد گذاشت، به آینده نگری پرداخت. وی پیش‌بینی کرد که مجال پرداختن بیشتر به میراث فکری و مبارزاتی فرزانگانی که تاریخ معاصر ما را با مقاومت و مجاهدت آنان رقم زده‌اند، فراهم خواهد آمد. این تحلیل نشان می‌دهد که نقش این بزرگان در شکل‌گیری تاریخ معاصر کشور غیرقابل انکار است و آینده نیازمند بازخوانی دقیق این میراث است.

مطالعه نقد و تجلیل منصفانه از ارکان مقاومت

در بخش پایانی پیام، کروبی بر ضرورت بازنگری علمی و منصفانه در آثار آیت‌الله طاهری اصفهانی تاکید ورزید. او خواستار آن شد که ارزش‌آفرینی بزرگانی همچون آیت‌الله طاهری اصفهانی به نحو بایسته در معرض تحقیق، نقد و تجلیل منصفانه قرار گیرد. این فراخوان نشان از نیاز جامعه به مطالعه عمیق‌تر شخصیت‌های موثر تاریخ معاصر دارد. وی در نهایت علو درجات آن اسلام‌شناس حق‌مدار و زندگی پرنشاط ملت مقاوم و حق‌جوی ایران را از حضرت احدیت مسئلت نمود و پیام خود را با دعا برای سربلندی کشور به پایان رساند.