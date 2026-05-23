ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در پیامی به مناسبت سوم خرداد، فتح خرمشهر را نماد پیروزی حق بر باطل و مبنایی برای غلبه بر نظام سلطه جهانی توصیف کردند.

ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا در مناسبت گرامیداشت سالروز حماسه سوم خرداد ، یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و مدافعان وطن را گرامی داشته و این روز تاریخی را که نماد شکست استکبار و پیروزی اراده ملت ایران است، به محضر فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران عزیز، ملت شریف و قهرمان ایران و تمامی رزمندگان پرافتخار اسلام و جبهه مقاومت تبریک عرض نمودند.

فتح خرمشهر تنها یک پیروزی نظامی ساده نبود، بلکه به عنوان نمادی از پیروزی جبهه حق بر باطل و کفر در برابر ایمان، بستری استوار برای فتوحات بعدی انقلاب اسلامی فراهم آورد. این حماسه نشان داد که وقتی ایمان و توکل بر خداوند با شجاعت و استقامت گره بخورد، هیچ دژ مستحکمی در برابر اراده رزمندگان حق باقی نخواهد ماند و این پیروزی در نهایت به پیمودن مسیر پیشرفت، اقتدار و استقلال ایران اسلامی منجر شد تا الگویی جدید و امیدبخش از حکمرانی الهی و عدالت‌محور به تمامی مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان ارائه گردد.

این رویداد تاریخی به جهانیان ثابت کرد که مقاومت در برابر هرگونه دشمنی، هرچند در سطحی گسترده و با حمایت قدرت‌های جهانی باشد، در نهایت به موفقیت و سربلندی منجر می‌شود. در تحلیل عمیق‌تر این حماسه، عبارت ماندگار خرمشهر را خدا آزاد کرد، فراتر از یک شعار، به مبنایی استوار برای ملتی تبدیل شد که آموخت با توکل مطلق بر پروردگار، قادر است از سخت‌ترین موانع عبور کند و بر نظام سلطه جهانی غلبه نماید.

این باور عمیق به قدرت الهی باعث شد تا ملت ایران در برابر تمام فشارهای خارجی و تهدیدات دشمنان، استوار بماند و نظام استکبار را به استیصال بکشاند. به لطف پروردگار متعال، این مسیر نورانی که با خون‌های پاک شهدا آبیاری شده است، از دوران دفاع مقدس هشت ساله آغاز شد و در جریان نبردهای مختلف و جنگ‌های تحمیلی ادامه یافت.

امروز نیز با تکیه بر همان روحیه حماسی، مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان در مسیر نجات از شر شیاطین عالم، به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، گام برمی‌دارند تا طعم شیرین آزادی و پیروزی‌های بزرگتری را در آینده‌ای نزدیک تجربه کنند. این تداوم پیروزی‌ها نشان‌دهنده آن است که حقیقت هرگز شکست نمی‌خورد و هر کس که در مسیر حق گام بردارد، در نهایت به فتح و پیروزی دست خواهد یافت.

نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران، که میراث‌داران شجاعت رزمندگان دفاع مقدس هستند، امروز در پرتو توکل به خداوند متعال و با حمایت بی‌دریغ مردم غیور و همیشه در صحنه، آمادگی کامل خود را برای مقابله با هرگونه تهدید اعلام می‌کنند. این نیروها بدون کوچکترین تردید و با تمام توان، برای فتح خرمشهرهای پیش رو و مقابله با توطئه‌های دشمنان آمریکایی و صهیونیستی آماده جانفشانی هستند.

اراده رزمندگان ماست که تا پای جان از خاک پاک ایران، ایرانیان عزیز و نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع کنند و اجازه ندهند هیچ متجاوزی به حریم وطن دست‌اندازی نماید. این عزم راسخ، ریشه در همان ایثار و فداکاری‌های دهه شصت دارد که در آن دوران، جوانان با سینه‌های لخت در برابر تانک‌ها ایستادند.

امروز نیز تجهیزات پیشرفته و دانش نظامی در کنار ایمان قلبی، مثلث قدرت نیروهای مسلح را تشکیل داده است تا هرگونه اقدام ماجراجویانه دشمنان با پاسخی قاطع و خردکننده مواجه شود و امنیت و آرامش کشور در سایه اقتدار نظامی و حمایت مردمی تامین گردد





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

آزادسازی خرمشهر ستاد کل نیروهای مسلح دفاع مقدس مقاومت سوم خرداد

United States Latest News, United States Headlines