رییس جمهور آمریکا در حالی از احتمال توافق نهایی با ایران و تضمین امنیت اسرائیل خبر میدهد که همزمان از ادامه محاصره دریایی تنگه هرمز و بازپسگیری اورانیوم غنیشده سخن میگوید. در همین حال، حملات ایران به کمپهای حزب دموکرات کردستان و محدودیت بازگشت غیرنظامیان به جنوب لبنان بر پیچیدگی اوضاع منطقه میافزاید.
دونالد ترامپ ، رییس جمهور ایالات متحده، اخیراً در مصاحبهای با اکسیوس، از احتمال برگزاری دیداری میان مذاکرهکنندگان واشینگتن و تهران در آخر هفته جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به توافقی برای پایان دادن به جنگ منجر شود. وی مدعی شد که این توافق «امنیت اسرائیل را تضمین خواهد کرد» و « اسرائیل در پایان جنگ وضعیت بسیار خوبی خواهد داشت».
ترامپ با بیان اینکه «ایرانیها میخواهند دیدار کنند و به توافق برسند»، پیشبینی کرد که «احتمالا آخر هفته نشستی برگزار خواهد شد» و «ظرف یکی دو روز آینده به توافق خواهیم رسید». این اظهارات در حالی مطرح میشود که گزارشهای متناقضی از سوی منابع مختلف منتشر شده است.
در همین راستا، دونالد ترامپ در گفتوگو با بلومبرگ، ادعا کرد که «ایران با تعلیق نامحدود برنامه هستهای خود موافقت کرده است». وی همچنین تاکید کرد که «هیچگونه دارایی مسدودشدهای از سوی آمریکا به آن پرداخت نخواهد شد» و در چارچوب توافق احتمالی با جمهوری اسلامی، «هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد».
ترامپ همچنین به خبرگزاری رویترز گفته بود که ایالات متحده با «آهنگی آرام» وارد ایران خواهد شد تا اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی را بازپس بگیرد و به آمریکا منتقل کند. این عملیات، به گفته او، «با سرعتی آرام و مرحلهبهمرحله انجام خواهد شد تا اورانیوم بازپسگیری شود».
ترامپ بار دیگر بر حفظ محاصره دریایی در تنگه هرمز تا نهایی شدن کامل توافق با ایران تاکید کرد و افزود: «ما در حال همکاری با ایران هستیم تا مینها را از تنگه هرمز جمعآوری کنند». این اظهارات نشاندهنده رویکردی پیچیده و چندوجهی از سوی دولت ترامپ در قبال ایران است که همزمان شامل تلاش برای مذاکره و دستیابی به توافق، و در عین حال اتخاذ تدابیر سختگیرانه امنیتی و اقتصادی میشود.
اما در همین حین، تحولات در منطقه نیز بر پیچیدگی اوضاع افزوده است. حزب دموکرات کردستان ایران در وبسایت خود، خبر حمله پهپادی جمهوری اسلامی به کمپهای غیرنظامی این حزب در اقلیم کردستان را تایید کرد. این حمله که ظهر روز جمعه، ۲۸ فروردین، با موشک و پهپاد صورت گرفت، منجر به کشته شدن شاهین آذربرزین و زخمی شدن شدید پدرش، نادر آذربرزین شد. همچنین در حملهای دیگر به گروهی از پیشمرگههای این حزب، دو زن پیشمرگه به نامهای ندا میری و سمیرا الیاری کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. این حملات نشاندهنده ادامه تنشها در مرزهای ایران و منطقه کردستان است و نقض آتشبس را آشکار میسازد.
از سوی دیگر، یک منبع نظامی اسرائیلی به رویترز اعلام کرد که هنوز به غیرنظامیان لبنانی اجازه بازگشت به جنوب لبنان داده نشده است. نیروهای اسرائیلی همچنان در برخی مناطق حضور دارند و به همین دلیل بازگشت ساکنان تا اطلاع ثانوی ممنوع یا محدود شده است، که این امر نگرانیهای امنیتی و انسانی را در منطقه افزایش میدهد.
در همین حال، کشتیرانی مرسک اعلام کرده است که هرگونه تصمیم برای عبور از تنگه هرمز بر اساس ارزیابیهای ریسک و پایش دقیق وضعیت امنیتی گرفته خواهد شد و تحولات اخیر در این ارزیابیها لحاظ میشود. مرسک همچنین به طور موقت رزروهای حمل زمینی برای محمولههایی که از بندر جده به مقصد امارات متحده عربی، عمان و قطر ارسال میشوند را متوقف کرده است. نیروی دریایی آمریکا نیز به کشتیها هشدار داده که وضعیت مینهای احتمالی در بعضی بخشهای تنگه هرمز کاملا مشخص نیست و بهتر است از آن مناطق دوری کنند یا احتیاط کنند. این هشدارها در کنار اظهارات ترامپ مبنی بر همکاری با ایران برای جمعآوری مینها، نشاندهنده حساسیت بالای شرایط در تنگه هرمز و احتمال وقوع حوادث ناگوار است.
در کنار این خبرها، سردار ایاز صادق، رییس مجلس ملی پاکستان، در حاشیه اجلاس اتحادیه بینالمجالس در استانبول با هیات پارلمانی جمهوری اسلامی به ریاست منوچهر متکی دیدار کرد. این دیدار نشاندهنده تلاشهای دیپلماتیک منطقهای برای یافتن راهحلهای سیاسی و کاهش تنشها است، هرچند که پیامهای منتشر شده از سوی رییس جمهور آمریکا همچنان ابهامات و نگرانیهای جدی را در مورد آینده روابط بینالمللی و امنیت منطقه برمیانگیزد.
دونالد ترامپ ایران تنگه هرمز اسرائیل مذاکرات