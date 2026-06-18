حجتالاسلاموالمسلمین حسن روحانی رئیسجمهوری اسلامی ایران در دورههای یازدهم و دوازدهم پس از امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا پیامی صادر کرد. وی در این پیام به یاد رهبر شهید انقلاب و سرداران و رزمندگان شهید و همه شهداء مظلوم ایران زمین در جنگ رمضان اشاره کرد و از اتحاد و همدلی مردم ایران در مقابل تجاوز دشمن تقدیر کرد. وی همچنین به نقش رهبری نظام و دولت خدمتگزار در مدیریت انسجام ملت و نظام اشاره کرد و از اتحاد ملی در حراست از منافع ملی یاد کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین حسن روحانی رئیسجمهوری اسلامی ایران در دورههای یازدهم و دوازدهم پس از امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا توسط رؤسایجمهور دو کشور پیامی صادر کرد.
در ماه شهامت و شهادت سالار شهیدان گرامی باد یاد رهبر شهید انقلاب و سرداران و رزمندگان شهید و همه شهداء مظلوم ایران زمین در جنگ رمضان که با جانبازی فداکارانه پرچم حقخواهی و ستمستیزی کربلا را برافراشته نگهداشتند و ایران و ایرانی را سرفراز کردند و درود خدا بر شما ملت آگاه و فداکار باد که با استقامتی بینظیر در جنگی نابرابر حماسه آفریدید و منزلت و عظمت ایران و اسلام را در چشم و دل جهانیان نشاندید و در میدان و خیابان و میز مذاکره یکدل و یکزبان در برابر ستمگران جهان ایستادید و بر استقلال و آزادی خود پای فشردید و در پایان هم پیروزمندانه اعتراف دشمن به حقانیت ایران و احترام به حقوق ایرانیان را به امضاء رساندید.
در این جنگ بیسابقه بزرگترین نیروی نظامی جهان و بیرحمترین رژیم منطقه در کنار هم به قصد نابودی و تجزیه و آشوب در ایران دست به کثیفترین کشتارهای تروریستی و ضد بشری زدند ولی با نصرت الهی و همت شما مردم به هیچیک از اهداف خود دست نیافتند نه توانستند در ایران آشوب بپا کنند و نه توانستند ایران را تجزیه کنند و نه توانستند نظم و نظام کشور را به هم بریزند و نه توانستند مردم و مسئولان را به دست برداشتن از حقوق خود وادار نمایند.
دشمنان متجاوز گمان نمیکردند که با ترور ناجوانمردانه رهبر شهید انقلاب و جمعی از مسئولان برجسته کشور شهادت مظلومانه آنان انسجام مردم را مستحکمتر و عزم آنان بر مقاومت را جزمتر میکند و باعث میشود که به رغم مشکلات داخلی اختلافات را کنار بگذارند و همدل و همنفس از کیان کشور دفاع کنند و راه هرگونه مداخله را بر بیگانگان ببندند.
این حماسه مقاومت فرصتی شد برای جهانیان که قدرت ملت ایران را ببینند ملت بزرگی که گرچه با نجابت و حکمت همواره طرفدار صلح و همزیستی و برادری است اما در دفاع از حق و آزادی میتواند بزرگترین متجاوزان را از کرده خود پشیمان کند تا ناباورانه به مشاهده از دست دادن پیشرفتهترین تجهیزات خود و عقبنشینی خفتبار از نقشه عملیات نظامی در خاک ایران بنشینند و همه جهانیان به ملامت و محکوم کردن کشورهای متجاوز زبان بگشایند.
آنچه این موفقیت کمنظیر را به ارمغان آورد پس از نصرت الهی که همواره یاور حقطلبان و مظلومان است نخست اتحاد و همدلی مردم بود که به رغم همه سختیها و همه گلایهها یکپارچه در مقابل تجاوز دشمن ایستادند و دسیسههای تفرقهافکنی و تسلیمطلبی را شکستند. در کنار مردم هم این نیروهای مسلح جان برکف بودند که در خط مقدم با شجاعتی حیرتآور در مقابل پیشرفتهترین تجهیزات هوشمند جهان ایستادند و حسرت تصرف و پیروزی نظامی را بر دل آنان گذاشتند.
در پیشاپیش همه این رهبری نظام بود که با صلابت و درایت و حکمت انسجام ملت و نظام را مدیریت نمود و وحدت میدان و خیابان و مذاکره را به نمایش گذارد. در همه این روزهای سخت نبرد هم این دولت خدمتگزار بود که لحظهای میدان خدمت به مردم را ترک نکرد و از شخص رئیسجمهور تا مسئولان و کارکنان دولت در کنار مدیریت کلان عرصه جنگ و دیپلماسی به تأمین نیازهای اساسی مردم همت گماشتند و پیام استقامت را از خانه و کارخانه و خیابان به جهانیان رساندند.
اینک گام نخست موفقیت با تدابیر شورای عالی امنیت ملی و تأیید رهبری نظام به اعلان پایان جنگ و تفاهم اولیه انجامیده است. این دستاورد بزرگ که ضمن آن دشمن به تعهد عدم تکرار تجاوز و احترام به حقوق ایران و رفع تحریمهای ظالمانه ملزم شده است دوستان را شادمان و بدخواهان ایران را خشمگین ساخته است. باید از این دستاورد حراست کرد و با حمایت گسترده ملی راه تضعیف و تخریب آن را بر ستمگران و ایادی آنان بست.
بیشک همچون دورههای گذشته رژیم صهیونیستی تلاش خواهد کرد که این فرصت حضور سرافراز ایران در صحنه جهانی و گسترش تعامل بینالمللی را تخریب کند و با تحریکات در لبنان یا کشورهای همسایه یا نقض حریم هوایی زمینه واکنش ناگزیر متقابل و نهایتاً تخریب صلح و پاره کردن توافق را فراهم کند. در گذشته هم این رژیم سفاک بود که هرگز از تحریک همسایگان و آمریکا برای تضعیف توافق دست برنداشت تا خروج از برجام را در دستور کار دولت آمریکا قرار داد.
امروز پس از جنایات غزه و لبنان و ایران دیگر همه مردم منطقه و ملت ایران میدانند که مسبب اصلی در تخریب هرگونه توافق برای صلح و امنیت و پیشرفت پایدار در منطقه رژیم صهیونی است و آمریکا اگر به راستی به خطا بودن سیاست گذشته پی برده و میخواهد از ناامن کردن منطقه دست بردارد باید این رژیم سفاک را کنترل کند. دو ماه پیش رو که در تفاهم اولیه برای ادامه مذاکرات پیشبینی شده است روزهای حساس و سرنوشتسازی برای ایران و منطقه خواهد بود که میتواند صلح و امنیت پایدار برای منطقه و جهان را به ارمغان بیاورد.
همان اتحاد ملی که رزمندگان و مذاکرهکنندگان ما را در مقاومت صد و ده روزه به موفقیت رساند باید مددرسان آنان در حراست از منافع ملی باشد. رسانه ملی و همه مسئولان باید به این حرکت وحدتساز کمک کنند و از هرگونه تفرقهافکنی و دوگانهسازی کاذب و کینهتوزی بپرهیزند. همسایگان ما هم که اینک به حیاتی بودن اشتراک منافع با ایران پی بردهاند میتوانند با مشارکت و تضمین این توافق از ثمرات امنیت و توسعه مشترک منطقه بهرهمند شوند.
همزمان با حمایت از مذاکرات عزتمندانه باید نسبت به هرگونه توطئه و عهدشکنی دشمن هوشیار بود. آمادگی کامل نیروهای مسلّح غیور تا پایان این روند ضروری است. همچنین در توافق نهایی باید سازوکار دقیقی برای اجرا و نظارت بر تعهدات دیده شود تا راه را بر عهدشکنی و زیادهخواهی و خرابکاری در توافق مسدود سازد. امروز روزی است که هر ایرانی در هر گوشه دنیا به ایرانی بودن خود میبالد
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