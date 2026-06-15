در آستانه ماه محرم الحرام و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (علیهالسلام)، آیتالله حسین نوری همدانی به مردم و مسئولان توصیه کرد که در این ایام باید هیچگونه کوتاهی در اقامه و تعظیم شعائر حسینی صورت نگیرد.
در آستانه فرارسیدن ماه محرم الحرام و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (علیهالسلام)، آیتالله حسین نوری همدانی به مردم و مسئولان توصیه کرد که در این ایام باید هیچگونه کوتاهی در اقامه و تعظیم شعائر حسینی صورت نگیرد.
او تصریح کرد که هیچ برنامه و مناسبتی نباید عزای سیدالشهداء (علیهالسلام) را تحتالشعاع قرار دهد و همه امور باید در مسیر تعظیم شعائر الهی و ترویج فرهنگ عاشورا قرار گیرد. مبلغان محترم و مادحان گرامی باید توجه کنند که محور عالم هستی حضرات معصومین (علیهمالسلام) هستند و هیچ شخصیتی با این خاندان نورانی قابل قیاس نیست.
در این ایام، مساجد، حسینیهها، هیئتهای مذهبی و تمامی مراکز و مجامع دینی باید از تبیین احکام شرعی، معارف اعتقادی و پاسخگویی به شبهات غفلت نورزند. همچنین لازم است شرایط کنونی کشور مورد توجه قرار گیرد و از هرگونه گفتار، رفتار و اقدامی که موجب تضعیف وحدت، همدلی و انسجام ملی گردد، پرهیز شود. مردم و مسئولان باید از هر گفتار و رفتاری که موجب سلب اعتماد عمومی گردد پرهیز نمایند.
در نهایت، در تمامی مراسمها باید یاد و خاطره رهبر شهید و تمامی شهدای مدافع ایران اسلامی گرامی داشته شود و مردم به پاسداری از انقلاب اسلامی، که ریشه در فرهنگ عاشورا و نهضت سیدالشهداء (علیهالسلام) دارد، تشویق و ترغیب گردند. انشاءالله خداوند متعال به برکت حضرات معصومین (علیهمالسلام)، این کشور و ملت شریف ایران را از جمیع خطرات و آسیبها محفوظ و مصون بدارد
ماه محرم الحرام حضرت اباعبدالله الحسین عزای سیدالشهداء ترویج فرهنگ عاشورا وحدت ملی