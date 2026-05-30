در پیام سالگرد افتتاح اولین دوره مجلس، آیت‌الله خامنه‌ای بر لزوم حفظ وحدت ملی، تقویت نقش نمایندگان به عنوان صدای واقعی مردم و تمرکز بر رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد.

به مناسبت سالروز هفتم خرداد ، روز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی‌خامنه‌ای پیام صمیمانه‌ای به ملت گرامی فرستاد و عید سعید قربان را تبریک گفت.

در این پیام، رهبری ضمن قدردانی از زحمات نمایندگان، به‌ویژه رئیس محترم مجلس آقای دکتر قالیباف، بر ضرورت حفظ و تقویت وحدت ملی تأکید کرد. ایشان خواستار این بود که نمایندگان واقعی که از جنس مردم باشند، به‌عنوان سفیران ملت، از هر گونه اختلافات بی‌مورد یا حتی موجه که می‌تواند به تفرقه بدل شود، پرهیز کنند و به‌جای آن، الگویی واضح از یکپارچگی و همدلی باشند.

رهبری به خصوص به نیاز به پاسداری از ارزش‌های دینی و انقلابی و همچنین به اهمیت نقش قانون‌گذاری در تحقق اهداف ملی اشاره نمود و فراخوان داد که همه شخصیت‌های سیاسی با تمام توان خود در جهت ارتقاء سطح زندگی مردم، حل مشکلات اقتصادی، تقویت تولید و صنعت، ارتقاء فرهنگ و اخلاق، مبارزه با فساد و مهار تورم همت کنند





