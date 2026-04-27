فرد مهاجم در ضیافت شام مطبوعاتی واشنگتن پیش از اقدام خود، بیانیهای برای خانوادهاش ارسال کرده بود که در آن تدابیر امنیتی را به سخره گرفته و اعضای دولت را به عنوان اهداف خود معرفی کرده بود. ترامپ او را فردی سرشار از نفرت و بیمار توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، فردی که در ضیافت شام مطبوعاتی در واشنگتن اقدام به تیراندازی کرد، پیش از انجام این عمل، پیامی برای خانوادهاش ارسال کرده بود.
این پیام حاوی جزئیاتی تکاندهنده از انگیزهها و برنامههای او بوده است. منابع پلیس به رویترز اعلام کردهاند که در این بیانیه، فرد مهاجم، تدابیر امنیتی محل برگزاری ضیافت را به شدت مورد تمسخر قرار داده و اعضای دولت را به عنوان اهداف اصلی خود معرفی کرده است. او حتی خود را 'آدمکش مهربان' نامیده که نشاندهنده تناقض آشکار در تفکر و رفتار اوست.
این فرد با چندین سلاح گرم وارد هتل شده بود، اما به دلیل عدم وجود هرگونه رفتار مشکوک، توسط نیروهای امنیتی به عنوان تهدید جدی شناسایی نشده بود. فهرست اهداف او شامل مقامهای بلندپایه دولتی بوده و قصد داشته ضربهای اساسی به ساختار قدرت در آمریکا وارد کند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در واکنش به این حادثه، در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز، مهاجم را فردی سرشار از نفرت و با دشمنی عمیق نسبت به مسیحیان توصیف کرد و او را 'یک فرد بیمار' خواند. این اظهارات نشاندهنده نگاه ترامپ به ریشه یابی انگیزههای این حمله و ارتباط آن با مسائل اعتقادی و روانی است.
در نامه ارسالی به خانواده، مهاجم سکوت در برابر ظلم و بیعدالتی را نه تنها رفتاری غیراخلاقی و غیرمسیحی، بلکه نوعی همدستی در جنایات ظالمانه تلقی کرده است. او معتقد بوده که هر فردی وظیفه دارد در برابر ظلم ایستادگی کند و در صورت لزوم، دست به اقدام بزند.
تاد بلانش، سرپرست وزارت دادگستری، اعلام کرده است که این مهاجم ۳۱ ساله، اهل شهر تورنس در ایالت کالیفرنیا بوده و با استفاده از قطار، از طریق شهر شیکاگو به واشنگتن سفر کرده است. این سفر طولانی و برنامهریزی شده نشان میدهد که او از قبل برای این اقدام آماده بوده و قصد داشته به هدف خود دست یابد.
شامگاه شنبه گذشته، مهاجم مسلح در یک ایست بازرسی امنیتی در هتل هیلتون واشنگتن، به سمت یکی از ماموران سرویس مخفی شلیک کرد. خوشبختانه، جلیقه ضدگلوله این مامور جان او را نجات داد و از بروز فاجعهای بزرگتر جلوگیری کرد. مهاجم در حال حاضر تحت بازداشت قرار دارد و قرار است امروز دوشنبه ۲۷ آوریل (۷ اردیبهشت) در دادگاه فدرال محاکمه شود. اتهامات او شامل اقدام به قتل یک مامور فدرال و سایر جرایم مرتبط با این حمله است.
مقامهای آمریکایی اعلام کردهاند که خانواده مهاجم پیشتر نگرانیهایی را در مورد رفتار و تفکرات او مطرح کرده بودند. خواهر مهاجم به دفتر ریاست جمهوری آمریکا اطلاع داده بود که برادرش اظهارات افراطی داشته، در یک تظاهرات ضد ترامپ شرکت کرده و برنامههایی برای انجام 'کاری' دارد. این اطلاعات نشان میدهد که مقامات از قبل از وجود یک تهدید بالقوه آگاه بودهاند، اما نتوانستهاند به موقع از وقوع این حادثه جلوگیری کنند.
این حادثه در ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید در واشنگتن، در ادامه روند رو به افزایش خشونتهای سیاسی در ایالات متحده رخ داده است. در ماههای اخیر، شاهد افزایش حملات و تهدیدات علیه فعالان سیاسی و شخصیتهای برجسته بودهایم. این پدیده نشاندهنده قطبش شدید سیاسی و افزایش تنش در جامعه آمریکاست. در همین راستا، حوادثی مانند حمله به چارلی کرک، فعال محافظهکار، و ملیسا هورتمن، نماینده دموکرات، نیز رخ داده است.
