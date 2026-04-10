پیام نعیم قاسم به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب اسلامی

حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان، در پیامی به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب اسلامی، با گرامیداشت یاد و خاطره ایشان، بر تداوم راه و آرمان‌های انقلاب تأکید کرد. وی همچنین بر نقش مقاومت در منطقه و جهان، و لزوم ایستادگی در برابر دشمنان تأکید نمود.

متن کامل پیام حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ نعیم قاسم به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم در چهلمین روز شهادت رهبر، امام خامنه‌ای (قدّس‌سرّه)، ما در میان سوگ و سربلندی ایستاده‌ایم. گرچه داغ این فقدان، عظیم و خسارت آن بر ما جانسوز است، اما مقامی که ولیّ ما در قلب میدان جهاد، بدان دست یافت -یعنی شهادت ی عزتمندانه در استمرار راه امام حسین (علیه‌السلام)- بسی والاتر و برتر است.

ولیّ ما، پایه‌های اسلام ناب محمّدی را در تداوم خط بنیان‌گذار و احیاگر دین، امام خمینی (قدّس‌سرّه)، استوار ساخت و امّت را با اصول پایداری، جهاد و شکیبایی تجهیز نمود. او ما را به برافراشتن پرچم مقاومت در یاری فلسطین و قدس و آزادسازی اراضی اشغالی رهنمون ساخت و بر اساس وعده الهی که می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»، روح امید به پیروزی نهایی را در کالبد ما دمید. امامِ شهید، رهبر خامنه‌ای (قدّس‌سرّه)، تمام امّت و جمهوری اسلامی ایران را به سوی تجربه‌ای پیشرو در صلاح، استقامت، حیات با ‌عزت و آزادی هدایت کرد. ایشان بر همگامی با زمانه، پیشرفت علمی و خودکفایی تأکید داشت و با نفی وابستگی به شرق و غرب، بر حق استقلال و تکیه بر راه اصیلی که ما را به رسالت آسمانی اسلام و سیره نبوی (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و ائمه (علیهم‌السلام) پیوند می‌دهد، پای فشرد. دشمن اسرائیلی-آمریکایی با ترور امامِ رهبر، در پی آن بود تا به این خط اصیل پایان دهد و در اراده ملّت ایران و ملّت‌های آزاده‌ی دلبسته‌ی امام و راه ایشان، تزلزل ایجاد کند؛ اما ملّت بزرگ ایران و سپاه، نیروهای امنیتی و نظامی در میدان ثابت‌قدم ماندند و با حضور گسترده مردمی وحدت داخلی، در عرصه‌های نظامی، سیاسی و فرهنگی به مقابله برخاستند. آنان به فضل الهی موفق شدند ولیّ امر، حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی خامنه‌ای (دام‌ظله) را به عنوان خلفی مبارک برای آن سلف صالح برگزینند. جمهوری اسلامی تحت هدایت ایشان توانست جراحت‌ها را التیام بخشد، میدان را تثبیت کند و با ناکام گذاشتن دشمن آمریکایی-صهیونی در رسیدن به اهدافش، پیروزی بزرگی رقم زند؛ تا آنجا که دشمن با خواری و تسلیم در برابر شروط برحق ایران، پای میز مذاکره آمد. حزب‌الله لبنان و تمامی نیروهای بالنده در منطقه و جهان به این ولایت ایمان دارند که از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) آغاز گشته و از مسیر ائمه (علیهم‌السلام) و عالمان بزرگ در طول تاریخ عبور کرده تا پرچم را به دست صاحب‌العصر و الزمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) بسپارد. حزب‌الله و مقاومت اسلامی‌اش در مسیر عزّت و ایستادگی، سیّد شهدای امّت، سیّدحسن (رضوان‌الله‌علیه) و دیگر شهدای والامقام را برای اعتلای کلمه حق، آزادی میهن و کرامت انسان تقدیم کرده است و ما هر چقدر هم جان‌فشانی نیاز باشد، در این مسیر باقی خواهیم ماند. اسرائیل غاصب هرگز به اهدافش نخواهد رسید و در جنوب مقاوم ما مستقر نخواهد شد، جوانان مقاومت با روحیه‌ی شهادت‌طلبانه و در کنار ملّت عزیز، پاک و فداکارمان، طرح‌های دشمن را در هم خواهند شکست؛ چرا که خداوند می‌فرماید: «وَجَعَلَ کَلِمَةَ الَّذِینَ کَفَرُوا السُّفْلَى وَکَلِمَةُ اللَّهِ هِیَ الْعُلْیَا.» نعیم قاسم در این پیام، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، بر تداوم راه ایشان و حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرده است. او همچنین بر نقش مقاومت در منطقه و جهان، و لزوم ایستادگی در برابر دشمنان تأکید نمود. وی با اشاره به پیروزی‌های به دست آمده در عرصه‌های مختلف، بر امید به آینده‌ای روشن و پیروزی نهایی جبهه مقاومت صحه گذاشت. این پیام نشان‌دهنده عزم راسخ حزب‌الله و نیروهای مقاومت در منطقه بر تداوم مسیر مقاومت و مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی و حامیان آن است. نعیم قاسم در این پیام با اشاره به شهادت رهبر انقلاب، بر اهمیت اتحاد و همبستگی در میان امت اسلامی تأکید کرد و از ملت‌های مسلمان خواست تا در برابر دسیسه‌های دشمنان، هوشیار و مقاوم باشند. وی همچنین بر حمایت از آرمان فلسطین و قدس شریف تأکید کرد و بر لزوم آزادسازی اراضی اشغالی از چنگال رژیم صهیونیستی تأکید نمود. این پیام در حالی منتشر می‌شود که منطقه همچنان درگیر چالش‌های متعددی است و نیروهای مقاومت در خط مقدم مبارزه با اشغالگران قرار دارند. پیام نعیم قاسم، حامل پیامی از امید، مقاومت و پایداری برای ملت‌های منطقه و جهان اسلام است. او در این پیام با یادآوری فداکاری‌های شهدای مقاومت، بر لزوم حفظ خون شهدا و ادامه راه آنان تأکید نمود. در پایان این پیام، نعیم قاسم از خداوند متعال برای پیروزی نهایی جبهه مقاومت و رهایی امت اسلامی از ظلم و ستم، آرزوی توفیق کرد





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines