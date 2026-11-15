سیدمحمد خاتمی در پیامی به آیین نکوداشت رضا داوری‌اردکانی بر لزوم رهایی از مشعوفیت و نفرت نسبت به غرب و توانایی اجتهاد در سنت برای دستیابی به آینده بهتر تأکید کرد.

حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی ، رئیس‌جمهور پیش‌جمهوری ایران، در پیامی رسمی خطاب به آیین بزرگداشت دکتر رضا داوری‌اردکانی ، با طرح پرسشی بنیادین درباره سرنوشت فرهنگی ایران، شرط اصلی عبور از بحران‌های فعلی و ساختن آینده‌ای بهتر را "توانایی اجتهاد در سنت" دانست. وی در این پیام که از طریق خبرگزاری ایسنا منتشر شد، تصریح کرد ایرانیان تنها در صورتی می‌توانند به آینده امیدوار باشند که از زنجیرهای عاطفی مشعوفیت و نفرت نسبت به تمدن غرب رها شوند.

تحلیل خاتمی درباره تمدن جدید و فناوری

دکتر سیدمحمد خاتمی در ابتدای پیام خود به تشریح جایگاه علمی و اخلاقی استاد داوری‌اردکانی پرداخت و گفت صحبت از او، سخن از معرفت و فضیلت عقلی و اخلاقی است. رئیس‌جمهور پیشین افزود این اندیشمند، عمر شریف خود را صرف یافتن حقیقت و رهایی انسان از بند هوای نفس و هوس قدرت‌های زورگو کرده است. وی اشاره کرد که استاد داوری همواره مسائل ایران و ایرانی را به ویژه در مراحل اخیر عمر خود مورد اهتمام خاص قرار داده است.

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در بخش دیگری از تحلیل‌های خود، خاتمی به پدیده "تمدن جدید" و دستاوردهای عظیم آن برای بشریت اشاره کرد که زندگی را از رنج‌ها و محرومیت‌ها رهانیده است. اما وی هشدار داد که این دستاوردها به صورت عادلانه تقسیم نشده و بخش‌های بزرگی از جهان دچار رنج مضاعف شده‌اند. رئیس‌جمهور پیشین تأکید کرد که دانش جدید و فناوری که قرار بود بهشت موعود را فراهم کند، در برخی ابعاد جهنمی مشابه بهشت‌های توصیف‌شده در متون دینی ایجاد کرده است.

سیدمحمد خاتمی با اشاره به پدیده به‌روز "هوش مصنوعی" نوشت، ابزاری که قرار بود در خدمت انسان باشد، اکنون جان و جهان او را تسخیر کرده است. وی هشدار داد که هوش مصنوعی می‌تواند منشأ آینده‌ای وحشتناک‌تر از وضعیت کنونی باشد و حتی آفریدگانش را نیز نگران کرده است. وی این وضعیت را نوعی گروگان‌گیری روح و جان انسان توسط تکنولوژی توصیف کرد که بدون احساس و عاطفه عمل می‌کند.

نیاز ایران به نقد به جای نفی

رئیس‌جمهور اسبق با تأکید بر اینکه ایرانیان بخشی از جهان هستند و گریزی از تجدد ندارند، خاطرنشان کرد که زندگی بدون پذیرش بسیاری از مقتضیات تمدن جدید ناممکن شده است. اما وی افزود تجدد پایان تاریخ نیست و نشانه‌های پساتجدد در خود غرب آشکار شده است. خاتمی یادآوری کرد که نقدهای بنیادین در داخل غرب، نشان‌دهنده پایان‌پذیری این دوران است و بخش‌های غیرمتجدد جهان می‌توانند در تحول آینده نقش کلیدی ایفا کنند.

خاتمی با طرح این پرسش که آیا ایرانیان می‌توانند راهی به سوی آینده بهتر بیابند، پاسخ مثبت را مشروط به سه اصل کرد. نخست اینکه ایران از تاریخ عبرت بگیرد. دوم اینکه توان و دلیری "اجتهاد در سنت" را داشته باشد، زیرا سنت امری بشری است و تصلب در ظاهر آن مانع اجتهاد است. سوم اینکه باید از زنجیر دو عامل عاطفی نسبت به غرب یعنی "مشعوفیت" و "نفرت" رها شد تا قدرت شناخت و اجتهاد حاصل شود.

وی با تأکید بر این نکته که نفی سنت نه، بلکه نقد آن آری است، و نفی غرب و تجدد نه، بلکه نقد آن آری، مسیر حرکت را روشن کرد. خاتمی هشدار داد که حرکت باید به سوی "پساتجدد" باشد و بازگشت به پیشاتجدد نه تنها ناممکن است بلکه آرزوی محال و حرکتی قهقرو به شمار می‌رود. وی معتقد است بسیاری از مواضع فعلی به صورت صریح یا تلویحی به سمت پیشاتجدد حرکت می‌کنند که این روند را نمی‌پذیرد.

در پایان این پیام، سیدمحمد خاتمی از نقش دکتر رضا داوری‌اردکانی به عنوان آموزگاری که همواره برای اندیشیدن درست، درک گذشته و حال، و پاسداری از معنویت راستین و نه ظواهر غیرکارآمد، هشدار داده است، قدردانی کرد. خاتمی استاد داوری را پاسدار انسانیت و امید به آینده دانست که با آگاهی‌بخشی مداوم، مانع از راهزنی ظواهر دینی و فرهنگی شده است.