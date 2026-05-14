پیامدهای ویرانگر جنگ رمضان بر اقتصاد آمریکا و شکست راهبردی کاخ سفید

بررسی جامع بحران‌های اقتصادی ایالات متحده از جمله تورم شدید، جهش قیمت سوخت و سقوط تولیدات کشاورزی در نتیجه سیاست‌های تهاجمی دولت ترامپ علیه ایران و تحلیل تله راهبردی واشنگتن.

جنگ رمضان که در ابتدا با اهدافی بلندپروازانه اما متوهمانه برای تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی ایران و تثبیت هژمونی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا آغاز شد، اکنون به نقطه‌ای بحرانی رسیده است که حتی تحلیل‌گران نزدیک به کاخ سفید و استراتژیست‌های ارشد نظامی، از آن به عنوان خطای محاسباتی قرن یاد می‌کنند.

در حالی که بمب‌ها و موشک‌ها در نقاط مختلف منطقه فرود می‌آمدند، موج انفجار این اقدامات نه تنها اهداف مورد نظر را نابود نکرد، بلکه در قالب تورم افسارگسیخته، کمبود شدید کالا و خشم عمومی گسترده، ارکان جامعه آمریکا را به لرزه درآورد. جان بولتون که سال‌ها نماد سیاست‌های سخت‌گیرانه و تهاجمی علیه ایران بود، اکنون با لحنی هشداردهنده از بن‌بستی سخن می‌گوید که دونالد ترامپ در آن گرفتار شده است.

به باور بولتون، رئیس‌جمهور آمریکا در یک تله راهبردی افتاده است که خروج از آن بدون پذیرش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی سنگین ممکن نیست و این وضعیت نشان‌دهنده شکست کامل دیدگاه‌های تک‌بعدی نظامی در برابر واقعیت‌های پیچیده ژئوپلیتیک است. در همین راستا، گزارش‌های تحلیلی نیویورک‌تایمز پرده از تغییر ماهیت تورم در ایالات متحده برداشته است.

اگر در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، جنگ‌های تعرفه‌ای با چین عامل اصلی گرانی‌ها بود، اکنون بهای خونین انرژی است که اقتصاد این ابرقدرت را به زانو درآورده است. جهش شاخص قیمت مصرف‌کننده به بالاترین سطح دو سال اخیر رسیده که این امر به طور مستقیم نشان‌دهنده شکست سیاست‌های پولی فدرال رزرو در کنترل بازار است. قیمت بنزین که در ابتدای درگیری‌ها زیر سه دلار بود، اکنون به رقم ۴.۵۲ دلار در هر گالن رسیده است.

این افزایش ۶۵ درصدی قیمت سوخت به معنای فلج شدن سیستم حمل و نقل کالا در کشوری است که ۹۰ درصد توزیع داخلی آن وابسته به جاده‌هاست. مصرف‌کنندگان آمریکایی با پرداخت ۳۷ میلیارد دلار هزینه اضافی برای سوخت، در واقع در حال پرداخت هزینه گلوله‌هایی هستند که امنیت ملی خودشان را به خطر انداخته است.

نکته تکان‌دهنده در این میان، اختلاف فاحش میان برآورد ۲۹ میلیارد دلاری پنتاگون و رقم ۱ تریلیون دلاری کارشناسان سی‌ان‌ان است که نشان می‌دهد ابعاد خسارات اقتصادی بسیار فراتر از تصورات نظامیان بوده است. یکی از عجیب‌ترین و در عین حال دردناک‌ترین پیامدهای جنگ رمضان، کوچک شدن سفره گندم آمریکا است. گزارش‌های رسمی نشان‌دهنده یک بحران تاریخی در بخش کشاورزی است؛ به گونه‌ای که ایالات متحده با کمترین میزان تولید گندم در ۵۴ سال اخیر مواجه شده است.

دلیل این سقوط آزاد تولید، نه خشکسالی یا آفات طبیعی، بلکه قیمت نجومی کودهای شیمیایی و گاز طبیعی است که به عنوان نهاده اصلی تولید کود به کار می‌روند. این قیمت‌ها به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت جهانی انرژی قرار گرفته‌اند و باعث شده‌اند کشاورزان آمریکایی نتوانند هزینه‌های تولید را تأمین کنند.

در این میان، ترامپ برای جلوگیری از انفجار خشم عمومی و کاهش فشارات اجتماعی، دست به اقدامی خطرناک و کوتاه‌مدت زده است و آن استفاده از ذخایر نفت اضطراری است. تخلیه ۵۳ میلیون بشکه نفت که برای روزهای بحران ملی و بلایای طبیعی ذخیره شده بود، اکنون صرف تنفس مصنوعی برای قیمت بنزین شده است.

این اقدام باعث شده موجودی بنزین آمریکا به ۲۲۰ میلیون بشکه برسد که ۴ درصد زیر میانگین پنج ساله است و به این معناست که آمریکا با کمترین میزان تاب‌آوری انرژی در تاریخ اخیر، وارد فصل تابستان و اوج مصرف سوخت می‌شود. بلومبرگ پیش‌بینی می‌کند که با کاهش ذخایر جهانی به ۶.۸ میلیارد بشکه، رسیدن قیمت نفت به ۱۵۰ دلار در پاییز امسال اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

برای اولین بار در سه سال گذشته، نرخ رشد دستمزدها از تورم عقب مانده است و این بدان معناست که حتی با اضافه‌کاری‌های مکرر، قدرت خرید کارگر آمریکایی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. تورم ۳.۸ درصدی در کنار رشد نجومی قیمت مواد غذایی و سوخت، طبقه متوسط آمریکا را با سرعت به سمت فقر سوق داده است.

این وضعیت نشان می‌دهد که دولت ترامپ در یک جزم‌اندیشی سیاسی گرفتار شده و حاضر است اقتصاد کشورش را قربانی توهم خلع سلاح ایران کند. در حالی که گزارش‌ها نشان می‌دهند ایران تحت فشار این جنگ، بیش از پیش به سمت خودکفایی دفاعی و تثبیت توان بازدارندگی خود حرکت کرده است. در نهایت، جنگ رمضان ثابت کرد که قدرت نظامی صرف در برابر قدرت ژئوپلیتیک و اهرم‌های اقتصادی هوشمند ناتوان است.

ایران توانست بدون شلیک مستقیم به خاک آمریکا، اقتصاد این کشور را از درون دچار بحران کند و به مردم آمریکا بیاموزد که امنیت آن‌ها به ثبات در غرب آسیا گره خورده است. اکنون ترامپ با ارتشی خسته، اقتصادی متورم و ذخایر خالی در برابر ایرانی ایستاده که از این نبرد به عنوان فرصتی برای تثبیت قدرت در نظم نوین جهانی استفاده کرده است و تابستان سمی در راه است تا پاسخ قمار ترامپ را در هرمز بدهد





