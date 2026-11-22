مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور با تبریک قهرمانی تیم ملی پاراتکواندوی بانوان در رقابت‌های جهانی کره جنوبی، اراده و تلاش زنان ایرانی را ستود.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران در پیامی رسمی و صریح، قهرمانی تیم ملی پاراتکواندوی بانوان ایران را در رقابت‌های جهانی که در کشور کره جنوبی برگزار شد، تبریک گفت. این پیام حاوی ستایش از عملکرد ورزشکاران معلول و تأکید بر نقش اراده و خودباوری در دستیابی به موفقیت‌های بزرگ بین‌المللی بود. رئیس‌جمهور ایران این دستاورد ارزشمند را نشانه‌ای از شکوفایی استعدادهای ایرانیان در سطح جهانی دانست و آن را بر گردن زحمت‌های بی‌وقفه اعضای تیم ملی نهاد.

تأکید بر توانمندی و خودباوری ورزشکاران

در متن این پیام رسمی آمده است که این قهرمانی ارزشمند بار دیگر ثابت کرد که هیچ محدودیتی نمی‌تواند مانع از شکوفایی استعدادها و دستیابی به قله‌های موفقیت شود. پزشکیان تصریح کرد که تکیه بر خودباوری و ایمان به توانمندی‌های درونی، کلید اصلی برای عبور از موانع و کسب پیروزی‌های بزرگ است. این دیدگاه نشان‌دهنده نگاه عمیق مدیران ارشد کشور به اهمیت روان‌شناسی ورزشی و اعتمادبه‌نفس در عملکرد قهرمانان است.

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رییس‌جمهور ایران افزود که زنان پرافتخار این مرز و بوم، جلوه‌ای درخشان از اراده، تلاش و توانمندی خود را در صحنه جهانی به نمایش گذاشتند. این قهرمانی تنها یک پیروزی ورزشی نیست، بلکه نمادی از قدرت و استقامت نسل جدید ورزشکاران ایرانی است که با پشتکار فراوان به اهداف عالی رسیده‌اند. این پیام، حمایت قاطع دولت از بخش ورزش و تلاش برای ارتقای جایگاه بین‌المللی ورزشکاران را به وضوح نشان می‌دهد.

تبریک به کادر فنی و خانواده‌های قهرمانان

مسعود پزشکیان با ابراز خرسندی از حضور همه اعضای پرتلاش تیم ملی، سربلندی و موفقیت‌های روزافزون آنان را برای ورزشکاران آرزومند شد. رئیس‌جمهور ایران صمیمانه این پیروزی بزرگ را به اعضای شایسته تیم ملی، مربیان دلسوز، کادر فنی مجرب و خانواده‌های محترم آنان تبریک گفت. این بخش از پیام، نقش حمایتی خانواده‌ها و مربیان را در موفقیت‌های ورزشکاران برجسته می‌کند که بدون آنها کسب چنین مقاماتی امکان‌پذیر نبود.

تأکید بر نام بردن از کادر فنی و مربیان نشان می‌دهد که قهرمانی یک فرآیند تیمی و جمعی است که در آن تلاش‌های پشت صحنه به اندازه تلاش‌های روی سکوی مسابقات اهمیت دارد. پزشکیان با این کار، قدردانی خود را از زحمات پنهان و آشکار تمامی دست‌اندرکاران این موفقیت بزرگ ابراز کرد. این رویکرد باعث تقویت انگیزه در سایر اعضای تیم و کادر فنی برای ادامه مسیر موفقیت در مسابقات آینده می‌شود.

جایگاه جهانی ورزشکاران معلول ایران

رقابت‌های جهانی پاراتکواندو در کشور کره جنوبی، یکی از معتبرترین رویدادهای ورزشی در این رشته محسوب می‌شود و حضور موفق تیم ملی بانوان ایران در این رویداد، افتخاری بزرگ برای کشور به شمار می‌رود. کسب عنوان قهرمانی در چنین مسابقاتی، نشان‌دهنده اوج‌گیری فنی و آمادگی جسمانی عالی ورزشکاران ایرانی است. این پیروزی، جایگاه ایران را در میان کشورهای پیشرو در رشته پاراتکواندوی زنان در سطح جهان تثبیت می‌کند.

ورزشکاران تیم ملی پاراتکواندوی بانوان با نمایشی خیره‌کننده و استراتژیک، بر حریفان غلبه کردند و عنوان قهرمانی را از آن خود ساختند. این موفقیت، الگویی برای جوانان و نوجوانان علاقه‌مند به ورزش‌های رزمی و به‌ویژه پاراتکواندو ایجاد می‌کند تا بدانند که با تلاش و پشتکار می‌توان به آرزوهای دور از دسترس نیز دست یافت. این رویداد، فرصتی برای آشنایی بیشتر رسانه‌ها و عموم مردم با توانمندی‌های ورزشکاران معلول است.