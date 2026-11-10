رئیس‌جمهور در پیامی به پنجمین کنفرانس بین‌المللی ائتلاف جهانی علیه آپارتاید علمی، تحریم و ترور دانشمندان را از نگران‌کننده‌ترین جلوه‌های این پدیده دانست و بر نیاز به عدالت در علم و فناوری تأکید کرد.

رئیس‌جمهور در پیامی رسمی به پنجمین کنفرانس بین‌المللی ائتلاف جهانی علیه آپارتاید علمی ، بر ضرورت تبدیل علم به ابزاری برای حل مسائل انسانی و کاهش شکاف‌های توسعه‌ای بین ملت‌ها تأکید کرد. این پیام که در تاریخ سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، نشان‌دهنده توجه ویژه به جایگاه اخلاقی دانش در نظام بین‌الملل و نگرانی عمیق نسبت به تحریم‌های غیرعلمی است.

تحریم و ترور دانشمندان، نماد آپارتاید علمی

رئیس‌جمهور صراحتاً بیان کرد که از نگران‌کننده‌ترین جلوه‌های آپارتاید علمی، تحریم، تهدید و ترور دانشمندان، پژوهشگران و مراکز علمی و تحقیقاتی است. وی افزود که علم نباید ابزار سلطه و برتری‌جویی باشد، بلکه باید در خدمت حل مسائل انسانی، کاهش شکاف‌های توسعه‌ای، ارتقای رفاه عمومی و تقویت صلح و تفاهم میان ملت‌ها قرار گیرد.

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شهیدان علم و سرمایه مشترک بشری

در بخش دیگری از پیام، به شهادت جمعی از دانشمندان کشور در جریان جنگ‌های تحمیلی اخیر اشاره شد که این امر، صیانت از امنیت دانشمندان را به یک مسئله مهم در عرصه بین‌المللی تبدیل کرده است. رئیس‌جمهور تصریح کرد که دانشمند، صرف‌نظر از ملیت، مذهب و جغرافیای سیاسی، سرمایه‌ای متعلق به جامعه بشری است و تعرض به جان و امنیت آنان، لطمه‌ای به میراث علمی و ظرفیت پیشرفت بشریت محسوب می‌شود.

پایداری علمی در برابر محدودیت‌های خارجی

جمهوری اسلامی ایران همواره بر توسعه همکاری‌های بین‌المللی، تبادل دانش و فناوری و بهره‌مندی عادلانه ملت‌ها از دستاوردهای علمی تأکید داشته است. تجربه کشور نشان داده است که محدودیت‌های خارجی نمی‌توانند اراده یک ملت برای دانش‌اندوزی، نوآوری و مشارکت در تولید علم را از میان ببرند، هرچند پیشرفت پایدار نیازمند تعامل سازنده و رفع موانع غیرعادلانه در نظام بین‌الملل علم و فناوری است.

توسعه پایدار بدون عدالت ممکن نیست

رئیس‌جمهور با اشاره به برگزاری پنجمین کنفرانس بین‌المللی "ائتلاف جهانی علیه آپارتاید علمی؛ برای عدالت علم و فناوری در نظم نوین جهانی" توسط مجمع جهانی صلح اسلامی و با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور، این رویداد را اقدامی ارزشمند دانست. وی امیدوار است این کنفرانس زمینه‌ساز ارائه راهکارهای عملی، تقویت ائتلاف‌های علمی فراملی و شکل‌گیری سازوکارهای مؤثر برای تحقق عدالت علم و فناوری باشد.

تحولات بازار خودرو و اخبار روز سه‌شنبه ۱۹ آبان

در حوزه اقتصادی و بازار خودرو، گزارش‌ها حاکی از ثبت قیمت خودروهای سایپا در تاریخ سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ است که این اطلاعات به صورت جدول برای اطلاع مصرف‌کنندگان منتشر شده است. در همین راستا، قیمت طلا و سکه نیز در همین تاریخ مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات قیمت هر گرم طلا برای متقاضیان بازار طلا شفاف‌سازی شد تا روند نوسانات قیمتی به دقت رصد شود.

شایعات تعطیلی مدارس و اخبار رسانه‌ای

در بخش خبرهای استانی، خبر تعطیلی مدارس مازندران در روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ به صورت رسمی تکذیب شد. همچنین پیش‌بینی هوای فارس برای فردا اعلام شده و تداوم بارش در جنوب و مرکز استان طی روزهای آینده پیش‌بینی شده است. در فضای رسانه‌ای نیز روزنامه شرق در شماره ۵۵۲۳ خود مورخ سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵، گزارشی انتقادی از وعده درمان قطعی اتیسم، لکنت و فلج مغزی توسط یک مرکز ارائه داده که با برهنه‌کردن افراد، کتک‌زدن و آسیب‌های روانی همراه بوده است.