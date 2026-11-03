پیام پزشکیان به سفیران قبرس، سوئیس و ترکیه بر توسعه روابط و صلح

مسعود پزشکیان در دیدار با سفیران جدید قبرس، سوئیس و ترکیه بر اهمیت گسترش همکاری‌های دوجانبه، دیپلماسی سازنده و تقویت صلح منطقه‌ای تأکید کرد.

مسعود پزشکیان ، رئیس‌جمهور ایران، عصر سه‌شنبه سیزدهم آبان ۱۴۰۳ در آیین رسمی پذیرش استوارنامه سه سفیر جدید مقیم در تهران، بر ضرورت توسعه تعاملات دوجانبه و نقش دیپلماسی در ایجاد ثبات تأکید کرد. این دیدارها با حضور آنتونیس ماندر یتیس سفیر جدید قبرس، گئورک اشتاینر سفیر جدید سوئیس و احمد آیدین دوغان سفیر جدید ترکیه برگزار شد.

توسعه روابط با قبرس و ظرفیت‌های تاریخی

رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با آنتونیس ماندر یتیس خاطرنشان کرد که روابط ایران و قبرس علی‌رغم پیشینه تاریخی، هم‌تراز ظرفیت‌های موجود نیست و نیازمند تلاش مشترک برای رشد است. وی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران آماده است تا همکاری‌های خود را با کشور قبرس در تمامی زمینه‌های مورد علاقه و در چارچوب منافع متقابل گسترش دهد. پزشکیان با ابراز امیدواری به نقش‌آفرینی مثبت سفیر جدید، بر لزوم دستیابی به صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز به جای درگیری‌ها تأکید کرد.

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آنتونیس ماندر یتیس نیز در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور، حضور در ایران را افتخاری ارزشمند خواند و اعلام کرد که روابط دوجانبه ایران و قبرس بیش از هزار سال سابقه دارد. وی متعهد شد که تمام تلاش خود را برای توسعه این مناسبات به کار خواهد بست و قبرس از ظرفیت‌های خود در سازمان ملل متحد برای کاهش تنش‌ها و گسترش تفاهم بین‌المللی استفاده می‌کند.

دیپلماسی سازنده با سوئیس و اصلاح برداشت‌ها

در دیدار جداگانه با گئورک اشتاینر، سفیر جدید سوئیس، پزشکیان بر مواضع قابل احترام این کشور در حمایت از صلح جهانی و مسائل بشردوستانه اشاره کرد. وی بیان داشت که برخی برداشت‌های نادرست درباره ایران در جوامع اروپایی نیازمند اصلاح است و امیدوار است حضور سفیر جدید زمینه‌ساز شناخت واقعیت‌های فرهنگی، تاریخی و تمدنی ایران شود. رئیس‌جمهور همچنین به دیدار خود با رئیس‌جمهور سوئیس در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره کرد و آن را مبنایی برای توسعه روابط دانست.

گئورک اشتاینر از مواضع اصولی رئیس‌جمهور قدردانی کرد و بر این باور است که تنش‌های منطقه‌ای پیامدهای فرامنطقه‌ای به سراسر جهان تسری یافته است. وی وعده داد که به عنوان نماینده سوئیس، تمام تلاش خود را برای کمک به بازگشت صلح و تقویت دیپلماسی سازنده در ایران به کار خواهد گرفت.

همسایگی صمیمی با ترکیه و امنیت منطقه

در مراسم دریافت استوارنامه از احمد آیدین دوغان، سفیر جدید ترکیه، پزشکیان بر روابط صمیمی و برادرانه دو کشور تأکید کرد. وی اظهار داشت که نگاه جمهوری اسلامی ایران به ترکیه و سایر همسایگان مبتنی بر برادری و احترام متقابل است و ملت‌های دو کشور از نظر فرهنگی، اعتقادی و قومی اشتراکات فراوانی دارند. رئیس‌جمهور بر این باور بود که وحدت کشورهای اسلامی ضامن اصلی امنیت و ثبات در منطقه است.

این آیین‌های دیپلماتیک نشان‌دهنده تلاش حکومت ایران برای فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود در روابط با کشورهایی از حوزه‌های جغرافیایی و فرهنگی مختلف است. پیام اصلی این دیدارها بر گسترش تفاهم، مقابله با تبلیغات نادرست و اولویت دادن به گفت‌وگو به جای تقابل در عرصه بین‌المللی استوار بوده است.

اولویت صلح و ثبات در سیاست خارجی

در مجموع، سخنان مسعود پزشکیان در قبال سه سفیر جدید، بر اولویت‌بندی توسعه صلح و ثبات در سیاست خارجی ایران تأکید دارد. وی خاطرنشان کرد که اگرچه ایران همواره توسعه آرامش منطقه‌ای را در اولویت قرار داده، اما اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی موجب برهم خوردن این ثبات شده است. این دیدارها فرصتی برای تبیین رویکرد اصولی ایران در عرصه بین‌الملل و گسترش همکاری‌های دوجانبه در چارچوب منافع مشترک فراهم آورد.