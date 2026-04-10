فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی شهادت دکتر سید کمال خرازی ، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران را تسلیت گفت و مجاهدت ‌های او در حوزه دیپلماسی را ستود. در این پیام که از سوی سپاه نیوز منتشر شد، سردار سرلشکر حسین سلامی با ابراز تسلیت به رهبر معظم انقلاب، خانواده آن شهید و ملت ایران، دکتر خرازی را دیپلماتی فرهیخته و چهره‌ای ممتاز در عرصه سیاست خارجی توصیف کرد که پس از تحمل جراحات ناشی از حمله تروریستی به شهادت رسید.

سلامی در پیام خود با اشاره به خدمات ارزنده دکتر خرازی در سمت‌های مختلف از جمله وزارت امور خارجه، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد و ریاست شورای راهبردی روابط خارجی، مجاهدت‌های او را در پیشبرد سیاست خارجی و دیپلماسی نظام جمهوری اسلامی ایران، منشوری درخشان و راهگشا برای نسل‌های آینده در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی خواند. او تاکید کرد که تلاش‌های دکتر خرازی همواره با درایت، عقلانیت، تاکید بر منافع ملی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی همراه بوده است. \در ادامه این پیام آمده است که سردار سلامی ضمن ادای احترام به روح بلند دکتر خرازی و همسر گرامی ایشان، از خداوند متعال برای این شهیدان علو درجات و همنشینی با ائمه اطهار (ع) و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد. وی همچنین بر ادامه راه این شهید بزرگوار در راستای آرمان‌های انقلاب اسلامی تاکید نمود. دکتر سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی که پیش‌تر در یک حمله تروریستی هدف قرار گرفته و مجروح شده بود، پس از تحمل جراحات ناشی از این حمله، در شامگاه شنبه ۲۰ فروردین ماه به درجه رفیع شهادت نائل آمد. این ضایعه بزرگ، جامعه دیپلماسی ایران را در سوگ فرو برد و یاد و خاطره این دیپلمات برجسته و مجاهد نستوه را گرامی داشت. پیام فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نشان از اهمیت و جایگاه والای دکتر خرازی در نظام جمهوری اسلامی ایران و قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه او در خدمت به کشور و ملت دارد. سردار سلامی در این پیام، ضمن تاکید بر ادامه راه این شهید والامقام، بر لزوم حفظ وحدت و انسجام ملی در مواجهه با چالش‌های پیش رو تاکید کرد و شهادت دکتر خرازی را فصل نوینی از مقاومت و پایداری در برابر دشمنان انقلاب اسلامی دانست. \این پیام، همچنین بازتابی از همبستگی و همدردی نیروهای مسلح با جامعه دیپلماسی کشور است و بر اهمیت تلاش‌های دیپلماتیک در حفظ منافع ملی و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی تاکید دارد. سردار سلامی در پایان پیام خود، با آرزوی صبر و شکیبایی برای خانواده دکتر خرازی و تمامی مجاهدان عرصه دیپلماسی، بر عزم راسخ برای ادامه راه این شهید بزرگوار تاکید کرد. این پیام، در شرایطی منتشر می‌شود که جمهوری اسلامی ایران با چالش‌های متعددی در عرصه سیاست خارجی مواجه است و شهادت دکتر خرازی، مسئولیت سنگینی را بر دوش دیپلمات‌های کشور قرار داده است. در این شرایط، پیام فرمانده کل سپاه، حاوی پیام امید و اطمینان به آینده و تاکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی است. سردار سلامی در این پیام، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دکتر خرازی، بر لزوم بهره‌گیری از تجربیات و دستاوردهای او در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. وی همچنین بر ضرورت تقویت دیپلماسی فعال و هوشمندانه در راستای مقابله با تهدیدات و چالش‌های پیش رو تاکید نمود. در مجموع، پیام فرمانده کل سپاه، پیامی سرشار از تسلیت، قدردانی، امید و عزم راسخ برای ادامه راه شهید دکتر سید کمال خرازی است





سپاه پاسداران کمال خرازی شهادت دیپلماسی سیاست خارجی سردار سلامی مجاهدت وزارت امور خارجه سازمان ملل متحد

