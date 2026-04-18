جنگ در ایران پیامدهای گسترده‌ای در سطح جهانی برجای گذاشته است؛ از تعلیق پروازهای ایر کانادا به نیویورک به دلیل کمبود سوخت جت و افزایش قیمت‌ها، تا آماده‌باش اتحادیه اروپا برای اشتراک‌گذاری ذخایر سوخت و نگرانی‌های عربستان سعودی از تداوم یا پایان زودهنگام درگیری. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ضمن ابراز امیدواری به پایان یافتن درگیری، امکان تمدید نکردن آتش‌بس را مطرح کرده و از بازگشایی تنگه هرمز به عنوان خبری خوش یاد کرده است.

شبکه خبری ای‌بی‌سی گزارش داد که شرکت هواپیمایی ایر کانادا در طول تابستان خدمات خود به فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی نیویورک را به حالت تعلیق در خواهد آورد. این تصمیم در پی تشدید جنگ در ایران اتخاذ شده که منجر به کمبود سوخت جت و افزایش شدید قیمت‌ها شده است. طبق اعلام ای‌بی‌سی، پروازهای این شرکت از تورنتو و مونترال به نیویورک از ۱۱ خرداد متوقف و در سوم آبان از سر گرفته خواهد شد.

ایر کانادا اعلام کرده است که با مشتریان متأثر از این تغییر، تماس گرفته و گزینه‌های سفر جایگزین را به آن‌ها ارائه خواهد داد. همزمان، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که در صورتی که تا روز چهارشنبه توافق بلندمدتی برای پایان دادن به جنگ حاصل نشود، ممکن است آتش‌بس با ایران را تمدید نکند. او در مسیر بازگشت به واشینگتن از شهر فینیکس، به خبرنگاران گفت که اگرچه ممکن است آتش‌بس تمدید نشود، اما محاصره بنادر ایران ادامه خواهد داشت و در صورت لزوم، مجبور به آغاز مجدد بمباران خواهند شد. ترامپ همچنین از دریافت «خبرهای نسبتاً خوب» درباره ایران خبر داد، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد و تنها به این نکته بسنده کرد که اوضاع در خاورمیانه و ارتباط با ایران «خیلی خوب پیش می‌رود» و «چیزی است که منطقی است رخ دهد». او اعلام کرد که شنبه (روز بعد) کنفرانس خبری خواهد داشت، اما موضوع آن ارتباطی با ایران نخواهد داشت. در همین راستا، دونالد ترامپ در پلتفرم تروت سوشال اعلام کرد که شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، از بازگشایی یا روند بازگشایی تنگه هرمز ابراز خوشحالی کرده است. ترامپ همچنین ابراز امیدواری کرد که دیدارش با رئیس‌جمهور چین دستاوردهای زیادی به همراه داشته باشد. این در حالی است که سه سناتور برجسته آمریکا، شامل جین شاهین، چاک شومر و الیزابت وارن، از تصمیم اتخاذ شده انتقاد کرده و آن را «تغییر موضع ۱۸۰ درجه‌ای» وزیر خزانه‌داری خواندند. آن‌ها با اشاره به حمله هوایی روسیه به اوکراین و کشته شدن ۱۸ نفر، این پرسش را مطرح کردند که کاهش دوباره تحریم‌ها علیه کرملین چه پیامی ارسال می‌کند. این سناتورها تأکید کردند که پوتین یکی از بزرگترین ذی‌نفعان جنگ علیه ایران بوده و در این مورد به دو برابر شدن درآمد نفتی روسیه در ماه گذشته میلادی اشاره کردند. تحولات در عرصه بین‌المللی ادامه دارد. روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که اتحادیه اروپا آماده است از کشورهای عضو بخواهد تا ذخایر سوخت جت خود را به اشتراک بگذارند. این اقدام در آستانه فصل تابستان و در مواجهه با افزایش قیمت بلیط هواپیما و لغو احتمالی پروازها به دلیل درگیری در خاورمیانه صورت می‌گیرد. دن یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که کمیسیون اروپا نظارت بر ذخایر سوخت و ظرفیت‌های پالایش را افزایش داده، منابع را هماهنگ خواهد کرد و احتمالاً سوخت جت را در سراسر اتحادیه توزیع مجدد خواهد نمود. برخی خطوط هوایی اروپایی، از جمله لوفت‌هانزا و کی‌ال‌ام، در حال حاضر پروازهای خود را کاهش داده‌اند. یورگنسن ابراز اطمینان کرد که کشورهای عضو با طرح به اشتراک‌گذاری سوخت جت موافقت خواهند کرد و بر حس همبستگی در اتحادیه در مقابله با این بحران تأکید نمود. وب‌سایت اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که عربستان سعودی در قبال جنگ ایران چندین بار موضع خود را تغییر داده است. در حالی که در مواضع عمومی از دیپلماسی حمایت می‌کردند، در محافل خصوصی از آمریکا خواهان اقدام نظامی بودند. حتی در روزهای اخیر، برخی مقامات سعودی ابراز نگرانی کرده‌اند که جنگ پیش از آنکه حکومت ایران به اندازه کافی تضعیف شود، پایان یابد. ریاض به میانجی‌ها اعلام کرده است که از توافق حمایت می‌کند و خواهان پایان جنگ است، زیرا زیرساخت‌های نفتی و انرژی این کشور در جریان درگیری آسیب دیده و ادامه جنگ می‌تواند خسارات بیشتری به همراه داشته باشد. در همین حال، آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، بازگشایی تنگه هرمز را خبری مثبت نامید، اما تأکید کرد که اوضاع بسیار شکننده است و باید برای عدم قطعیت موجود آماده بود. شبکه خبری سی‌بی‌اس نیز گزارش داد که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده برای دومین بار از زمان شروع جنگ ایران، به خرید نفت روسیه که در دریا است، چراغ سبز نشان داده است. این مجوز به خریداران نفت اجازه می‌دهد تا از بسیاری از تحریم‌های سنگین آمریکا علیه روسیه اجتناب کنند. این مجوز فقط شامل نفتی می‌شود که تا صبح جمعه در کشتی‌ها بارگیری شده و در ۲۶ اردیبهشت منقضی می‌شود. این در حالی است که دولت دونالد ترامپ با بازارهای نفتی محدود دست و پنجه نرم می‌کند





