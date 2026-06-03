پیام قالیباف به مناسبت سالروز ارتحال امام خمینی: راه امام زنده است

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت ۱۴ خرداد، ضمن گرامیداشت یاد امام خمینی و آیتالله خامنهای، بر ادامه راه آنها با هدایت رهبر جدید تأکید کرد.
محمدباقر قالیباف عصر چهارشنبه ۱۳ خردادماه در پیامی به مناسبت ۱۴ خرداد سالروز ارتحال امام خمینی گفت: خرداد پرحادثه ماهی است که نیمه آن با طلوع نهضت امام خمینی گره خورده و چهاردهم آن یادآور عروج ملکوتی پیر و مراد آزادیخواهان جهان و آغاز زعامت رهبر شهید انقلاب است.
ماهی که فرصتی برای بازخوانی مؤلفههای هویتی انقلاب اسلامی و تجدید عهد با آرمانهای بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود. رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام افزود: خرداد امسال اما حال و هوایی دیگر دارد. در حالی یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی را گرامی میداریم که جای خالی رهبر حکیم، شجاع و مجاهد انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای شهید، در سخنگاه مرقد مطهر امام راحل بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
شهادت آن رهبر الهی، اگرچه داغی بزرگ بر دل ملت ایران و امت اسلامی نشاند، اما بار دیگر عظمت راه امام، استحکام بنیان انقلاب اسلامی و قدرت بیبدیل مردم ایران را به جهانیان نشان داد. وی در این پیام اضافه کرد: اگرچه سیدعلی خامنهای رهبر امروز در میان ما نیست، اما خامنهای شهید با خون پاک خود، استمراربخش و تضمینکننده نهضت خمینی کبیر شد و پرچم عزت، استقلال و مقاومت را برافراشتهتر از گذشته به نسلهای آینده سپرد.
رئیس قوه مقننه در این پیام اضافه کرد: در آستانه عید سعید غدیر خم، روز اکمال دین و اتمام نعمت، به روح بلند مجدد اسلام ناب محمدی، حضرت امام روحالله الموسوی الخمینی، و به روح مطهر امام شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای، درود میفرستیم و بیعت مجدد خود را با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای، اعلام میداریم. قالیباف در این پیام با بیان اینکه نهضت اسلامی، جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی با اتکاء به اصل مترقی ولایت فقیه، که استمرار ولایت رسولالله و ائمه هدی است، تصریح کرد: با هدایت رهبر فرزانه انقلاب مسیر پیشرفت، عزت و اقتدار را با قدرت ادامه میدهد.
امروز دنیا شاهد قدرت نظامی ایران اسلامی، مجاهدت و شگفتیآفرینی فرزندان این ملت در میدان، حضور آگاهانه مردم در صحنه و دستاوردهای علمی و فناورانه کشور عزیزمان است. رئیس مجلس شورای در این پیام یادآور شد: امام روحالله به ملت ایران استقلال، استکبارستیزی، شجاعت در برابر قدرتهای مادی و توکل به قدرت لایزال الهی را آموخت و وعده نصرت الهی را در میدان عمل معنا بخشید.
او همچنین مردمیبودن را به مسئولان آموخت و فرمود: کاری بکنید که دل مردم را به دست بیاورید. پایگاه پیدا کنید در بین مردم. وقتی پایگاه پیدا کردید، خدا از شما راضی است؛ ملت از شما راضی است؛ قدرت در دست شما باقی میماند و مردم هم پشتیبان شمایند.
قالیباف در پیام اضافه کرد: پیر جماران همواره بر استقلال و عزت ایران تأکید داشت و آمریکا را شیطان بزرگ و دشمن ایران و ایرانی میدانست و میفرمود: من با اطمینان میگویم اسلام ابرقدرتها را به خاک مذلت مینشاند. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. آمریکا را زیر پا میگذاریم. ملت بزرگ ایران مثل یک صاعقه بر سر آمریکا فرودآمده است.
رئیس قوه مقننه در این پیام یادآور شد: امام خمینی به ملت ایران آموخت که در برابر زورگویی و سلطهطلبی عقبنشینی نکند و امروز ملت ایران با الهام از همان مکتب، در نبرد با آمریکا و رژیم صهیونیستی نشان داد که دوران تهدید بیهزینه ایران به پایان رسیده و هر تجاوزی با پاسخی قاطع، پشیمانکننده و متناسب مواجه خواهد شد. آری؛ اگرچه امام خمینی و امام خامنهای شهید در ظاهر در میان ما حضور ندارند، اما راه آنان زنده است و میلیونها سرباز این مکتب، در میدان دفاع از کشور، در خیابانها، در عرصه سازندگی و پیشرفت، و در صحنههای مختلف اجتماعی و سیاسی، پاسدار آرمانهای انقلاب اسلامی هستند.
قالیباف با بیان اینکه سربازان عرصه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی نیز خود را موظف میدانند در مسیر وصیت و آرمانهای امامین انقلاب و در تبعیت از ولیامر مسلمین، همه توان خود را برای رفع مشکلات مردم، اعتلای ایران عزیز و تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی به کار گیرند، در این پیام خاطرنشان کرد: امید آنکه با مجاهدت همه خدمتگزاران نظام اسلامی، امانت گرانسنگ شهیدان انقلاب به سرمنزل مقصود برسد و رضایت حضرت بقیةالله الأعظم، که والاترین پاداش هر خدمت خالصانهای است، حاصل شود. این پیام در حالی صادر میشود که کشور در آستانه رویدادهای مهمی قرار دارد و رهبری جدید انقلاب نیز بر عهده آیتالله سیدمجتبی خامنهای قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت وحدت و انسجام ملی اشاره کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و همکاری تمامی قوا و نهادها برای عبور از چالشهای پیش رو هستیم. مجلس شورای اسلامی نیز با تمام توان در این مسیر گام برمیدارد و از هیچ تلاشی برای خدمت به مردم و تحقق منویات رهبری فروگذار نخواهد کرد.
این مراسم هرساله با شکوه خاصی برگزار میشود و امسال نیز با وجود فقدان رهبر شهید، مردم با حضور پرشور خود بار دیگر عشق و ارادت خود به امام و انقلاب را نشان دادند
قالیباف ارتحال امام خمینی ۱۴ خرداد آیتالله خامنهای انقلاب اسلامی