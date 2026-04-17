پیام امیر سرلشکر حاتمی به مناسبت روز ارتش: ارتش، مدافع جان برکف امنیت ملت ایران

امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت ۲۹ فروردین، روز ارتش، پیامی صادر کرد. وی ضمن گرامیداشت این روز و ادای احترام به شهدا، بر آمادگی ارتش برای مقابله با هرگونه تهدید و تجاوز دشمنان تأکید کرد و اطمینان داد که ارتش همچون گذشته، استوار و مقتدر در تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و خدمت به ملت گام برمیدارد. همچنین اشارهای به احتمال استفاده آمریکا از بمبهای مغناطیسی در صورت حمله به خارک و نقش پروژه گوره جاسک در خنثیسازی این توطئه شد. فرماندهان ارتش و سپاه نیز بر آمادگی خود برای پاسخگویی قدرتمندانه به تجاوزات تأکید کردند.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران ، امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، به مناسبت ۲۹ فروردین، روز ارتش ، پیامی صادر کرد. آیه ۵۴ سوره مائده: 'پس به زودی خدا قومی را میآورد که آنان را دوست دارد و آنها نیز او را دوست دارند، در برابر مؤمنان خاضع و در برابر کافران مقتدرند، در راه خدا جهاد میکنند و از سرزنش سرزنشکنندگان نمیهراسند.'
روز ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و گرامیداشت حماسه آفرینیهای نیروی زمینی، روزی سرنوشتساز در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی و تجلی اندیشه عمیق بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) است؛ زمانی که ایشان با بصیرتی الهی، ارتش را از گزند توطئه انحلال و تضعیف مصون داشتند و این نهاد ریشهدار را در مسیر پاسداری از نظام جمهوری اسلامی، استقلال و تمامیت ارضی کشور تثبیت کردند.
ارتش جمهوری اسلامی ایران، در طول سالیان پس از پیروزی انقلاب، همواره جلوهای از 'اشداء علی الکفار رحماء بینهم' بوده است؛ مقتدرانه در مقابل دشمنان قسم خورده ایران اسلامی ایستاده و همزمان حضور فداکارانه و غیرتمندانه در عرصههای امدادرسانی و خدمترسانی داشته است.
بیتردید، کارنامه پرافتخار و درخشان ارتش در دوران پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی، حضور در مرزهای زمینی، هوایی و دریایی و جنگهای هشت ساله، دوازده روزه و جنگ تحمیلی سوم، مملو از شجاعت، وفاداری و بصیرت والای ارتشی است که اجازه نداد نا محرمان و بداندیشان به حریم عزت، امنیت و استقلال این سرزمین مقدس تعدی کنند.
امروز نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران در مسیر تدابیر امامین انقلاب و با پیروی از فرامین حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا، و با تکیه بر توانمندیهای بومی، دانش روز و روحیه جهادی، با حفظ هوشیاری و آمادگیهای رزمی، خود را مدافع جان برکف امنیت و آرامش ملت ایران دانسته و بر شعار 'ارتش فدای ملت'، 'ملت پناه ارتش' وفادار است.
در این طریق نورانی که مزین و متبرک به خون پاک فرمانده عظیمالشأن و قائد بزرگ امت اسلامی و صدها هزار شهید انقلاب اسلامی است، با عزمی راسخ، چشمانی بیدار، ارادهای آهنین و دستانی بر ماشه، آماده مقابله با هرگونه تهدید و تجاوز دشمنان بوده و تا آخرین نفس بر میثاق خود پایبندیم.
اینجانب، ضمن گرامیداشت این روز فرخنده و عزتآفرین، با ادای احترام به روح بلند شهیدان گرانقدر ارتش جمهوری اسلامی ایران، از تلاشها و مجاهدتهای خالصانه آحاد همرزمان خود؛ فرماندهان، افسران، درجهداران، سربازان و تمامی کارکنان متعهد و خانواده صبور و بصیر جنود خدا در ارتش مقتدر، تقدیر و تشکر کرده و به ملت شریف ایران، اطمینان میدهم که ارتش جمهوری اسلامی ایران، همچون گذشته، استوار و مقتدر، در تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و خدمت به ملت عزیز ایران، گام برداشته و تا کسب پیروزی نهایی، غیرتمندانه ایستادگی و مقاومت خواهد کرد. 'و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم'.
بر اساس گزارشها، ایالات متحده آمریکا در صورت حمله به جزیره خارک، از بمبهای مغناطیسی مشابه آنچه در مورد ونزوئلا و عراق مطرح شده بود، استفاده خواهد کرد. با این حال، توسعه ابرپروژه گوره جاسک در دولت تدبیر و امید میتواند به عنوان یک راهبرد دفاعی، توطئه اشغال خارک را خنثی کند. این اقدام، نشاندهنده آمادگی ایران برای مقابله با تهدیدات علیه زیرساختهای حیاتی نفتی خود است و تلویحاً بر عزم جدی کشور برای دفاع از منافع ملی در برابر هرگونه تجاوز تأکید دارد.
این اظهارات همچنین به پیامدهای احتمالی تشدید تنشها اشاره دارد و لزوم اتخاذ تدابیر لازم را گوشزد میکند.
در همین راستا، فرماندهان ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کردهاند که دست بر ماشه، آماده پاسخگویی قدرتمند به هرگونه اقدام تجاوزگرانه هستند. این موضعگیری مشترک، نشاندهنده همبستگی و هماهنگی نیروهای مسلح کشور در برابر تهدیدات خارجی است.
همچنین، درخواست از مسئولان برای تشریح جزئیات مذاکرات برای مردم، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی برخی افراد و جلوگیری از 'کاسه داغتر از آش شدن'، مطرح شده است. این موضوع نشاندهنده اهمیت شفافیت در مسائل ملی و لزوم آگاهی عمومی از رویدادهای کلیدی است.
تأکید بر اینکه تیم مذاکرهکننده بدون هماهنگی و اذن رهبری اقدامی انجام نمیدهد، نشاندهنده پایبندی به سلسله مراتب فرماندهی و چارچوبهای تعیین شده در سیاست خارجی کشور است. این امر اطمینانبخشی به افکار عمومی در خصوص مدیریت صحیح فرآیندهای دیپلماتیک را مد نظر دارد
