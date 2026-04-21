فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پیامی ضمن قدردانی از حمایتهای ملت ایران، به دشمنان و کشورهای همسایه نسبت به هرگونه تعرض و همکاری با متجاوزان هشدار جدی داد.
سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضا ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پیامی حماسی خطاب به مردم غیرتمند و انقلابی ایران، ضمن تجلیل از حضور پرشور آنان در صحنههای دفاع از آرمانهای نظام، بر آمادگی کامل قوای دفاعی کشور تاکید کرد.
این مقام عالیرتبه نظامی با اشاره به گذشت بیش از پنجاه روز از تحولات اخیر، ایستادگی ملت ایران را ستون اصلی اقتدار کشور دانست و تصریح کرد که فرزندان این سرزمین در یگانهای موشکی و هوافضا، با چشمانی بیدار و انگشتانی بر روی ماشه، در حال رصد کوچکترین تحرکات دشمنان هستند تا در صورت لزوم، پاسخی پشیمانکننده به هرگونه تجاوز به خاک مقدس ایران اسلامی بدهند. وی افزود که حماسه حضور مردم در میادین، پشتوانهای عظیم برای نیروهای مسلح است تا با اقتدار کامل در برابر زیادهخواهیهای استکبار جهانی بایستند.
در بخش دیگری از این بیانیه، فرمانده نیروی هوافضای سپاه هشداری صریح و بیپرده به کشورهای همسایه جنوبی صادر کرد. او تاکید نمود که اگر هر یک از این کشورها بخواهند از قلمرو، حریم هوایی، پایگاهها یا زیرساختهای خود برای تسهیل تعرض دشمنان به ملت بزرگ ایران استفاده کنند، باید مسئولیت تبعات سنگین آن را بپذیرند. وی به طور مشخص خطاب به این دولتها یادآور شد که در صورت همکاری با دشمن برای آسیب زدن به امنیت ملی ایران، زیرساختهای استراتژیک آنها از جمله تاسیسات نفتی در خاورمیانه در تیررس پاسخ قاطع و مستقیم جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت و باید با رویای تولید و صادرات نفت در منطقه خداحافظی کنند. این پیام نشاندهنده تغییر استراتژی در نحوه برخورد با حامیان منطقهای متجاوزان است که تا پیش از این ممکن بود در سایه سکوت باقی بمانند.
در نهایت، سردار موسوی با تاکید بر لزوم حفظ وحدت و انسجام ملی در برابر فشارهای خارجی، ابراز داشت که نیروی هوافضای سپاه پاسداران به عنوان بازوی پرتوان انقلاب، با تکیه بر دانش بومی و توانمندیهای موشکی پیشرفته، هرگز اجازه نخواهد داد که عزت و تمدن چند هزار ساله ایران مورد خدشه قرار گیرد. وی با بیان اینکه دوران سکوت و خویشتنداری در برابر تهدیدات مستقیم به سر آمده است، اعلام کرد که اگر دشمن دست از پا خطا کند، اهداف تعیین شده بسیار وسیعتر از گذشته خواهند بود و هر کجا که منافع دشمن در خطر باشد، پاسخی کوبنده دریافت خواهد کرد. این سخنان بازتابدهنده دکترین دفاعی جدیدی است که بر پایه تهاجم متقابل و ضربه به گلوگاههای اقتصادی دشمنان طراحی شده و نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران در تامین امنیت مرزها و منافع استراتژیک خود با هیچ کس تعارف نخواهد داشت.
