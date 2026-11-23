رئیس مجلس شورای اسلامی درگذشت رضا امیرخانی نویسنده متعهد ادبیات انقلاب را تسلیت گفت و بر ماندگاری آثار فاخر او تأکید کرد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درگذشت رضا امیرخانی نویسنده برجسته و صاحب‌نام ادبیات ایران را تسلیت گفت. این پیام تأسف‌برانگیز حاکی از تأثر عمیق مقام مقننه از فقدان یکی از چهره‌های ماندگار و متعهد عرصه فرهنگ و ادب کشور است که سال‌ها از توان و خلاقیت خود را صرف پرداختن به هویت ایرانی و ارزش‌های ملی و دینی نمود.

تأکید بر نقش ادبیات انقلاب در هویت ملی

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه ویژه رضا امیرخانی در عرصه ادبیات تصریح کرد که او بخشی مهم از توان خلاقیت ادبی خود را در مسیر دفاع از هویت ایرانی و ارزش‌های ملی و دینی و همچنین پرداختن به مسائل جامعه به کار گرفته است. این نویسنده صاحب‌نام با خلق آثار ماندگاری در ادبیات امروز ایران، به بخشی جدایی‌ناپذیر از خاطره و تجربه ادبی چند نسل از مخاطبان ایرانی تبدیل شد.

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قلی‌پور در ادامه پیام تسلیت خود یادآور شد که رضا امیرخانی در روزگاری که حضورش به مثابه چراغی برای نسل‌های جدید نویسندگان جوان عمل می‌کرد، چنان قیافه‌ای که از او می‌شناختیم را از میان ما برداشت و ما را تنها گذاشت. فقدان این نویسنده برای جامعه فرهنگی و ادبی کشور ضایعه‌ای تلخ است که جای خالی او در عرصه فرهنگ و ادبیات ایران به شدت احساس می‌شود.

بررسی آثار ارزشمند و داستان سیستان

از میان آثار ارزشمند این نویسنده فقید، کتاب "داستان سیستان" به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار او یاد شده است. این اثر حاصل همراهی و روایت سفر رهبر شهید انقلاب به استان سیستان و بلوچستان است که خوانندگان در این روزهای ماطور برای مطالعه آن هستند. "داستان سیستان" علاوه بر ارزش ادبی بالا، گوشه‌هایی از پیوند عمیق میان رهبر شهید و ایران و مردم آن مناطق را ثبت کرده است.

این کتاب روایتی راهبردی از نگاه به ظرفیت‌های این سرزمین پهناور ارائه می‌دهد و نشان‌دهنده تلاش رضا امیرخانی برای ثبت و روایت واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور از دریچه نگاه رهبری است. اهمیت این اثر در آن است که نه تنها یک روایت ادبی، بلکه سندی از تعاملات فرهنگی و اجتماعی در دوران حساس پس از انقلاب نیز محسوب می‌شود.

ماندگاری آثار و خدمات فرهنگی در آینده

پیام تسلیت رئیس مجلس شورای اسلامی ختم به این نکته کرد که آثار و خدمات رضا امیرخانی در عرصه فرهنگ و ادبیات ایران همچنان مورد توجه و بهره‌مندی نسل‌های آینده خواهد بود. بی‌تردید فقدان این نویسنده بزرگ ضایعه‌ای تلخ است اما میراث فکری و ادبی او راهگشای آینده است و نام او به عنوان یک ستون بلند در تاریخ ادبیات ایران ثبت خواهد شد.

قلی‌پور در پایان تأکید کرد که نام رضا امیرخانی به عنوان نویسنده‌ای متعهد و صاحب‌نام در تاریخ ادبیات ایران باقی خواهد ماند. آثار خلق شده توسط او نه تنها برای نسل حاضر، بلکه برای نسل‌های آینده نیز منبعی غنی از دانش، فرهنگ و ارزش‌های ملی و دینی محسوب می‌شود که همواره مورد تحسین و مطالعه قرار خواهد گرفت.