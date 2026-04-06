پیام تسلیت وزارت اطلاعات به مناسبت شهادت سردار سید مجید خادمی

وزارت اطلاعات با صدور پیامی، شهادت سردار سرلشکر پاسدار شهید سید مجید خادمی را تسلیت گفت و به نقش ایشان در حفاظت از کیان ایران اسلامی اشاره کرد. در این پیام بر تداوم راه شهدا و حفظ آمادگی برای مقابله با تهدیدات تأکید شد.

متن پیام وزارت اطلاعات به این شرح است: «بسم رب الشهداء و الصدیقین فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَیَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ» (سوره مبارکه آل‌عمران - ۱۷۰) به نام پروردگار شهیدان و صدیقین؛ آنان که به فضل الهی شادمانند و به کسانی که هنوز به آنان نپیوسته‌اند، مژده می‌دهند که نه بیمی بر آن‌هاست و نه اندوهگین می‌شوند.

سردار سرلشکر پاسدار شهید سید مجید خادمی، که عمر پر برکت خویش را در راه حفاظت و پاسداری از ایران اسلامی سرافراز و مقتدر سپری کرد، پاداش جهاد خالصانه‌اش را با وصالی شادمانه به درگاه حق تعالی دریافت نمود. این مرد فداکار که نزدیک به پنجاه سال در عرصه‌های مختلف گمنامی جامعه اطلاعاتی، از جمله ریاست سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، ریاست سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نقش بی‌نظیری داشت و بارها دشمنان آمریکایی و صهیونیستی را خوار و ذلیل کرد، سرانجام به دست پلیدترین افراد به شهادت رسید. این عزیز جبهه گمنامی که در میانه جنگ ترکیبی و اطلاعاتی، سکاندار یکی از ارکان اصلی جامعه اطلاعاتی بود، برای خنثی‌سازی تهدیدات دشمنان داخلی و خارجی، در هم‌افزایی بی‌نظیر با وزیر شهید و مجاهد اطلاعات، الگویی نوین در جامعه اطلاعاتی ایجاد کرد. شهادت این فرمانده شجاع و دلاور را به مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پر افتخار، خانواده گرامی و گمنامان جامعه اطلاعاتی تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال مسئلت داریم که همه همرزمان آن شهید سعید در جامعه اطلاعاتی را در ادامه راه دفاع مقدس، بر اساس آیه شریفه‌ «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ» (سوره آل عمران، آیه ۱۳۹)، غم و اندوهی به دل راه نداده و با یاری خداوند، در تنبیه متجاوزان به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، موفق و پیروز گرداند. وزارت اطلاعات ۱۷ فروردین ۱۴۰۵. در این پیام، وزارت اطلاعات ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهید خادمی، به نقش ارزشمند ایشان در حفاظت از کیان ایران اسلامی و مقابله با دشمنان اشاره نموده است. همچنین، بر تداوم راه شهدا و حفظ آمادگی برای مقابله با تهدیدات تأکید شده است. این پیام نشان‌دهنده عزم راسخ وزارت اطلاعات در صیانت از امنیت کشور و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی است. شهادت سردار خادمی ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه اطلاعاتی و ملت ایران بود، اما یاد و خاطره ایشان همواره در دل‌ها زنده خواهد ماند و چراغ راهی برای نسل‌های آینده خواهد بود. وزارت اطلاعات در این پیام، ضمن تاکید بر اهمیت وحدت و همبستگی ملی، بر لزوم هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان تاکید نموده و از آحاد ملت دعوت به حفظ آرامش و همکاری با نهادهای امنیتی در جهت حفظ امنیت کشور می‌نماید. این پیام همچنین، حاوی درس‌هایی از ایثار، فداکاری و مقاومت است که همواره باید سرلوحه کار تمامی فعالان در عرصه امنیت کشور قرار گیرد. در این پیام همچنین به اهمیت نقش گمنامان جامعه اطلاعاتی در حفاظت از امنیت کشور اشاره شده است. این افراد که با جان و دل در راه پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تلاش می‌کنند، شایسته تقدیر و تشکر هستند. وزارت اطلاعات با صدور این پیام، بار دیگر عهد خود را با شهدا و ملت ایران تجدید نموده و بر ادامه راه پرافتخار شهدا و حفظ امنیت کشور تأکید کرده است. این پیام در واقع بیانیه‌ای در راستای تقویت روحیه مقاومت، وحدت ملی و مقابله با تهدیدات امنیتی است





