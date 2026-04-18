بسم‌الله الرّحمن الرّحیم إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذینَ یُقاتِلونَ فی سَبیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُم بُنیانٌ مَرصوصٌ (ترجمه: خداوند کسانی را دوست می‌دارد که در راه او پیکار می‌کنند گوئی بنایی آهنین‌اند.) بیست و نهم فروردین ماه، سالروز خجسته زادروز ارتش جمهوری اسلامی ایران را که به ابتکار حکیمانه خمینی کبیر، رحمت‌الله علیه، به این نام مزین گشت، به تمامی ارتشیان و خانواده‌های معزز آنان و ملت بزرگ ایران تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم. پیروزی انقلاب اسلامی، خط فاصل میان دو مقطع حیات ارتش محسوب می‌شود و باید آن را پایان دوران ضعف و وابستگی دانست که از سوی دشمنان این سرزمین و به دست عمال داخلی، بر ارتش سرافراز و ارتشیان جان برکف کشور تحمیل شده بود. از آن پس، ارتش جایگاه شایسته خود را باز یافت و به جای تعلق به نظام طاغوتی و فاسد پهلوی، در آغوش گرم ملت قرار گرفت؛ چرا که ارتش، فرزند ملت است و از دل همین مردم برمی‌خیزد. به زودی، ارتش در برابر نقشه‌های شوم استکبار جهانی، بازماندگان رژیم ستمشاهی و تجزیه‌طلبان ناهمدل که در پی تفرقه و گسست ایران عزیز بودند، با صلابت ایستاد و حماسه‌هایی شگرف آفرید. ارتش اسلام، امروز نیز همچون دوران هشت سال دفاع مقدس، دلاورانه از آب و خاک و پرچمی که متعلق به این میهن است، دفاع می‌کند. با تکیه بر قدرت الهی و حمایت مردمی، و در صفوفی متحد و استوار، دوشادوش دیگر رزمندگان نیروهای مسلح، با جبهه‌ی کفر و استکبار در پیکار است و ضعف و ذلت آنان را در انظار جهانیان آشکار ساخته است. همانگونه که پهپادهای آن، صاعقه‌وار بر مواضع دشمنان فرود می‌آید، نیروی دریایی مقتدرش نیز آماده است تا تلخی شکست‌های پیاپی را به کام آنان بچشاند. از سوی دیگر، بیست و نهم فروردین ماه، یادآور تولد یگانه دوران، رهبر عظیم‌الشأن شهیدمان نیز هست؛ آن بزرگمردی که از آغازین سال‌های انقلاب، بیشترین تلاش خود را برای حفظ ارتش در برابر زمزمه‌های شوم انحلال آن و سپس برای ارتقاء توانمندی‌های آن در ابعاد گوناگون مبذول داشت. بدون شک، مسیر پیشرفت توانمندی‌های مختلف این نهاد مردمی اصیل، که پاسدار مرزهای این کهن بوم از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب است، باید با عزمی راسخ و مضاعف پیگیری شود و به یاری خداوند متعال، در آینده‌ای نزدیک، تدابیر لازم برای تحقق این مهم اتخاذ و ابلاغ خواهد گردید. در این مسیر، توجه به سیره و کارنامه قهرمانان بزرگی که در نسل‌های متمادی مدیریتی در پنج دهه اخیر، ارتش را هدایت و راهبری نمودند و بسیاری از آنان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، امری ضروری است. برنامه‌ها، اقدامات و منش بزرگوارانه و خالصانه‌ی آنان، چراغ راهنمای تمامی اجزای نیروهای مسلح خواهد بود. از بزرگانی چون قرنی، فلاحی، نامجو، فکوری، بابایی، ستاری، اردستانی و صیاد شیرازی تا آخرین شهیدان گرانقدر چون سید عبدالرحیم موسوی و عزیز نصیرزاده، همگی سرمایه‌های معنوی این ملت و ارتش هستند. سلام و درود خداوند متعال بر تمامی مجاهدان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از فرماندهان عالی‌رتبه تا کارکنان گمنام و سربازان پرتلاش و سلام و درود بی‌پایان بر تمامی ایثارگران و جانبازان آن. سلام و رحمت خاصه حضرت حق بر خانواده‌های معظم تمامی شهدای جنگ تحمیلی که رژیم صهیونی و آمریکا علیه ملت بزرگ ایران به راه انداختند. والسّلام و علیکم و رحمت‌الله و برکاته.





روز ارتش آیت‌الله خامنه‌ای ارتش جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی دفاع مقدس

