پیام شاهزاده رضا پهلوی: زمان باور به پیروزی است، جمهوری اسلامی راه گریزی ندارد

شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدئویی با اشاره به شرایط کنونی ایران و تحولات اخیر، بر اهمیت حفظ امید و آمادگی برای سرنگونی جمهوری اسلامی تاکید کرد. او با اشاره به ضعف و فروپاشی رژیم، از مردم خواست تا شکیبا باشند و در انتظار لحظه تعیین‌کننده بمانند.

شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدئویی خطاب به هم‌میهنان و ملت بزرگ ایران ، با اشاره به آتش‌بس احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل، بر لزوم حفظ امید و باور به پیروزی تاکید کرد. او با اشاره به تحولات اخیر و ضربات سنگینی که به جمهوری اسلامی وارد شده، از جمله حذف رهبران و فرماندهان، نابودی زیرساخت‌های نظامی و انزوای بین‌المللی رژیم، این تحولات را نشانه‌ای از ضعف و فروپاشی رژیم دانست.

شاهزاده رضا پهلوی در این پیام که شامگاه چهارشنبه ۱۹ فروردین منتشر شد، با اشاره به اعتراضات دی‌ماه و جانفشانی‌های مردم در ۴۰ روز گذشته، بر اهمیت مقاومت و ایستادگی مردم ایران تاکید کرد و گفت: آنچه در این مدت اتفاق افتاد، در راستای خواسته‌های ملت ایران بود که در تظاهرات ۲۵ بهمن نیز فریاد زده شد. او همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی با حذف فرماندهی و تضعیف دستگاه سرکوب سقوط نخواهد کرد، بلکه این ملت ایران است که باید ضربه نهایی را وارد کند. وی از مردم خواست تا شکیبا باشند، از خود محافظت کنند و در انتظار لحظه تعیین‌کننده بمانند و اعلام کرد که او و هم‌میهنانش در خارج از کشور، با تمام توان خواسته‌های مردم را فریاد خواهند زد. در ادامه، شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به تحولات اخیر و ضربات سنگینی که به جمهوری اسلامی وارد شده، از جمله حذف رهبران و فرماندهان، نابودی زیرساخت‌های نظامی و انزوای بین‌المللی رژیم، این تحولات را نشانه‌ای از ضعف و فروپاشی رژیم دانست. وی همچنین به مسئله آتش‌بس اشاره کرد و اذعان داشت که این موضوع ممکن است باعث دلسردی برخی شود، اما تاکید کرد که اکنون زمان ناامیدی نیست، بلکه زمان باور به پیروزی است. او با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی در حال حاضر در ضعیف‌ترین موقعیت خود قرار دارد، خواستار حفظ امید و آمادگی برای اقدام نهایی شد. وی همچنین از مردم خواست تا شکیبا باشند، از خود محافظت کنند و در انتظار لحظه تعیین‌کننده بمانند. در پایان، شاهزاده رضا پهلوی با تاکید بر قدرت یک ملت متحد، ابراز اطمینان کرد که جمهوری اسلامی سرانجام به دست مردم ایران سرنگون خواهد شد. انتشار متن پیشنهادی از سوی تهران برای آتش‌بس، ابهامات و تناقض‌هایی را به همراه داشته است. این پیشنهاد که شامل درخواست تضمین از آمریکا و پذیرش برنامه غنی‌سازی اورانیوم است، در نسخه‌های داخلی و خارجی تفاوت‌هایی دارد که نشان‌دهنده تناقض در مواضع جمهوری اسلامی است. در حالی که نسخه فارسی این متن به صراحت بر پذیرش غنی‌سازی اورانیوم تاکید دارد، این بند در نسخه انگلیسی حذف شده است. این دوگانگی در روایت، بیانگر تداوم پایبندی تهران به خطوط قرمز خود است. در مقابل، مواضع آمریکا بر پایبندی به شروط قبلی خود، از جمله توقف غنی‌سازی و بازرسی‌های گسترده بین‌المللی، تاکید دارد. فاصله میان این دو رویکرد همچنان زیاد است. علاوه بر این، برخی از خواسته‌های مطرح‌شده در پیشنهاد جمهوری اسلامی، از جمله لغو تحریم‌ها، با موانع حقوقی و سیاسی مواجه است. لغو تحریم‌ها نیازمند مصوبه کنگره آمریکا است و این امر در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. با این حال، مهم‌ترین نشانه تغییر در رفتار تهران، پذیرش آتش‌بس و آمادگی برای مذاکره مستقیم با آمریکا است. این تصمیم، بیش از آنکه ناشی از قدرت باشد، به‌نظر می‌رسد حاصل الزامات بقا در شرایط دشوار است. چهل روز جنگ، به فرسایش توان نظامی جمهوری اسلامی و افزایش فشار اقتصادی بر این کشور انجامیده است





