فرمانده کل سپاه پاسداران در سالروز وفات حضرت ام البنین(س) بر پیوند ملت، رزمندگان و خانواده‌های معظم شهدا در اقتدار ایران اسلامی تأکید کرد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی رسمی و تأکیدی، سالروز وفات حضرت ام البنین (س) و همچنین روز تکریم مادران و همسران شهدا را به عموم جامعه گرامی نگه داشت. این پیام با هدف قدردانی ویژه از بانوان فداکار و صبور سرزمینمان صادر شد که عزیزترین سرمایه‌های خویش را در مسیر دفاع از اسلام، انقلاب اسلامی و میهن اسلامی تقدیم کرده‌اند. فرمانده کل سپاه با اشاره به جایگاه والای این بانوان، آن‌ها را نمادهای زنده ایثار، بصیرت و استقامت در جبهه‌های نبرد فرهنگی و نظامی معرفی کرد.

یادبود حضرت ام البنین و تقدیر از ایثارگران زن

در متن این پیام رسمی، بر نقش بی‌بدیل مادران و همسران شهدا به عنوان ستون‌های اصلی مقاومت در دوران دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی تأکید شده است. فرمانده کل سپاه تصریح کرد که این بانوان شریف در دوران دفاع هشت‌ساله و همچنین در جنگ‌های دوم و سوم امریکایی-صهیونیستی، پرچم عزت و وفاداری به آرمان‌های شهیدان را برافراشته نگه داشته‌اند. ایشان یادآور شدند که روحیه‌ی ایثارگری در این خانواده‌ها، الهام‌بخش نسل‌های بعدی برای دفاع از منافع ملی و ارزش‌های انقلابی بوده است. قدردانی از این تلاش‌های بی‌وقفه، بخشی از وظیفه شرعی و ملی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قبال خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران است.

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اقتدار سپاه و پاسخ به تهدیدات جبهه استکبار

فرمانده کل سپاسداران انقلاب اسلامی در بخش دیگری از پیام خود، بر موضع قاطع و بی‌باک سپاه در مسیر دفاع از اسلام و ایران تأکید ورزید. ایشان اعلام کردند که سپاه پاسداران با اقتدار تمام در برابر هرگونه تهدید و تجاوز جبهه استکبار و صهیونیسم جهانی ایستاده است. در این راستا، فرمانده کل سپاه وعده داد که در مواجهه با هرگونه اقدام خصمانه، پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده را مستقیماً در جغرافیای تهدید خواهد داد. این هشدار صریح نشان‌دهنده آمادگی کامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با هرگونه تجاوزگری از سوی دشمنان سرسخت است.

ریشه‌های اقتدار ایران در پیوند ملی و جهادی

یکی از محورهای اصلی پیام فرمانده کل سپاه، بررسی علل و ریشه‌های اقتدار و سربلندی ایران اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بود. ایشان بیان کردند که بی‌تردید، این اقتدار مرهون پیوند ناگسستنی میان ملت، رزمندگان و مجاهدان میدان است. فرمانده کل سپاه افزود که صبر، بصیرت و فداکاری مادران و همسران شهدا نیز در این معادله، نقشی انکارناپذیر و کلیدی داشته است. این اتحاد و همدلی ملی است که توانسته است در برابر توطئه‌های دشمنان مقاومت به پا دارد و امنیت و استقلال کشور را تضمین کند.

پیام‌های جانبی و اخبار امنیتی منطقه

در ادامه این گزارش، به برخی از اخبار مرتبط با فعالیت‌های امنیتی و نظامی نیز اشاره شده است که نشان‌دهنده پایش دقیق مرزهای هوایی و دریایی کشور است. گزارش‌ها حاکی از آن است که پهپاد پیشرفته MQ-۱ آمریکایی در نزدیکی تنگه هرمز توسط نیروهای ایرانی منهدم شد. این اقدام نشان داد که حریم هوایی ایران خط قرمز نیروهای مسلح است و هرگونه نقض آن با پاسخ سریع مواجه خواهد شد. همچنین در فضای رسانه‌ای، اخباری پیرامون ترکیب تراکتور مقابل الوصل و جزئیات جدید از مرگ سوگند صیادی نیز منتشر شده است که بازتاب‌هایی در جامعه داشته است.

تأثیرگذاری فرهنگی و اجتماعی پیام فرماندهی

این پیام فرمانده کل سپاه پاسداران، تنها یک پیام اداری نبود، بلکه بازتابی از نگاه کلان نظام جمهوری اسلامی به جایگاه خانواده و زنان در جامعه است. با گرامیداشت یاد حضرت ام البنین(س)، نام‌آوری‌هایی از ایثار و ازخودگذشتگی زن مسلمان ایرانی در تاریخ معاصر زنده نگه داشته می‌شود. این حرکت فرهنگی می‌تواند الهام‌بخش نسل جوان برای پیروی از الگوهای صحیح اخلاقی و مقاومت‌خواهانه باشد. همچنین، توجه به این موضوعات در روزهای اخیر، با هشدار محققان درباره افزایش سرعت سرطان در افراد زیر ۵۰ سال، توجه عمومی را به مسائل سلامت و امنیت ملی همزمان جلب کرده است.