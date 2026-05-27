یافنگ شیا، تاریخدان و استاد دانشگاه لانگ آیلند در آمریکا، در مورد پیام مائو در مورد شورش و انقلاب فرهنگی چین در سال ۱۹۶۶ صحبت میکند. مائو در آن زمان رهبر کمونیست چین بود و کارزاری ملی را آغاز کرد تا آنچه را در حکومت، آموزش و هنر «عناصر ضد انقلاب»، «نفوذ سرمایهداری» و «تفکر بورژوایی» خوانده میشد، پاکسازی کند. مائو در حقیقت علیه گذشته و آنچه «اندیشههای کهنه» و «آداب و رسوم کهنه» نامیده میشد، اعلام جنگ کرده بود. قرار بود این نبرد بر دوش شهروندان عادی، به ویژه جوانان، گذاشته شود تا علیه هموطنان خود وارد عمل شوند.
