یافنگ شیا، تاریخ‌دان و استاد دانشگاه لانگ آیلند در آمریکا، در مورد پیام مائو در مورد شورش و انقلاب فرهنگی چین در سال ۱۹۶۶ صحبت می‌کند. مائو در آن زمان رهبر کمونیست چین بود و کارزاری ملی را آغاز کرد تا آنچه را در حکومت، آموزش و هنر «عناصر ضد انقلاب»، «نفوذ سرمایه‌داری» و «تفکر بورژوایی» خوانده می‌شد، پاکسازی کند. مائو در حقیقت علیه گذشته و آنچه «اندیشه‌های کهنه» و «آداب و رسوم کهنه» نامیده می‌شد، اعلام جنگ کرده بود. قرار بود این نبرد بر دوش شهروندان عادی، به ویژه جوانان، گذاشته شود تا علیه هم‌وطنان خود وارد عمل شوند.

چین مآو تسه‌تونگ انقلاب فرهنگی کارزاری ملی شورش انقلاب سیاسی مداوم

