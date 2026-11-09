پیام سرلشکر رضایی به آمریکا: تسلیم هفت شرط ایران شوید

دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به آمریکا خواستار پایان به اخبار جعلی و تسلیم در برابر هفت شرط ایران شد. تحلیل واکنش‌ها و پیامدهای این درخواست.

سرلشکر محسن رضایی ، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، خطاب مستقیمی به دولت آمریکا داشت. وی در این پیام خواستار پایان تولید اخبار جعلی درباره مذاکرات خیالی شد و اعلام کرد زمان آن رسیده که واشنگتن تسلیم هفت شرط اعلام‌شده از سوی ایران گردد.

خطاب مستقیم به واشنگتن و انکار نظم نوین

رضایی در نوشته خود تأکید کرد که جنگ علیه ایران باعث از هم پاشیدن دولت آمریکا شده است. وی واشنگتن را تشبیه به قماربازی مستأصل کرد که دست‌وپا می‌زند و باید دست از این بازی بردارد. دبیر شورای عالی امنیت ملی به صراحت خواستار پایان دادن به انکار نظم نوین غرب آسیا توسط آمریکا شد.

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هفت شرط ایران و واکنش‌های مقامات

در بخش دیگری از بیانیه‌ها، سرلشکر رضایی اشاره کرد که پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبوده است. این موضوع نشان‌دهنده شکاف عمیق میان دو کشور در فرآیند مذاکرات است. طرف ایرانی بر این باور است که شرط‌های هفت‌گانه باید به عنوان پایه‌های اصلی هرگونه توافق آینده در نظر گرفته شود.

تأثیرات اقتصادی و تغییرات بازارهای داخلی

همزمان با تحولات سیاسی، بازارهای داخلی نیز تحت تأثیر اخبار قرار گرفته‌اند. قیمت خودروهای ایران خودرو در تاریخ سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ به‌روزرسانی شد. جدول قیمت‌های منتشر شده نشان‌دهنده نوسانات اخیر در صنعت خودروسازی کشور است.

وضعیت بازار سکه و طلا در هفته جاری

قیمت سکه پارسیان در تاریخ سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفت. همچنین قیمت سکه ۱۰۰ سوت در این روز اعلام شد. در روزهای قبل، قیمت دلار هنگام بازگشایی بازار در ۱۹ آبان ۱۴۰۵ ثبت گردید. قیمت طلا در یکشنبه ۱۷ آبان و دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ نیز به ترتیب اعلام شده است.

رویدادهای دیگر و واکنش‌های اجتماعی

در کنار اخبار اقتصادی، واکنش دانشگاه تهران درباره نام‌گذاری خوابگاهی به نام رئیس این دانشگاه منتشر شد. همچنین گزارش‌هایی مبنی بر پرتاب پول از آسمان توسط مردی ناشناس در آمریکا ثبت شده است. این رویدادهای متعدد نشان‌دهنده تنوع اخبار در سطح جهانی و داخلی است.