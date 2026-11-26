پیام عراقچی در همایش روز اصفهان: نماد همزیستی و صلح
سیدعباس عراقچی در شانزدهمین همایش روز اصفهان، این شهر را نماد فرهنگ ایرانی و همزیستی ادیان دانست و بر توسعه گردشگری و دیپلماسی صلح برای اعتلای استان تأکید کرد.
سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی به شانزدهمین همایش نکوداشت روز اصفهان ، این شهر را فراتر از یک شهر و مجموعهای از بناهای کهن، نمادی از بالندگی فرهنگ ایرانی، شکوه هنر و معماری و تجلی همزیستی و رواداری توصیف کرد. او بیان داشت که اصفهان در طول قرنها خاستگاه پیروان ادیان گوناگون بوده و حضور کلیساها و کنیسهها در کنار مساجد و آتشگاه باستانی، گواهی بر پیشینه همزیستی مسالمتآمیز است.
اصفهان کانون تاریخ و همزیستی ادیان
وزیر امور خارجه در متن پیام خود تصریح کرد که اصفهان، شهر زایندهرود، همواره سرچشمه زیبایی، هنر و اندیشه بوده است. این دیار در دامان خود هنرمندان، دانشمندان، عالمان، نامآوران و دلاورمردانی را پرورش داده است که هر یک به گونهای بر غنای فرهنگ و اعتبار ایران افزودهاند. برخی از این افراد با آفرینش آثار ماندگار، نام این شهر را در جهان بلندآوازه کرده و برخی دیگر با نثار جان خویش، مظهر عشق به میهن و پاسداشت عزت و استقلال آن را به نمایش گذاشتهاند.Also readتهران بین مذاکره و تقابل نظامی؛ محاصره چه گزینههایی باقی گذاشته است؟
پیوند حماسه و تمدن در هویت مردم اصفهان
در حافظه جمعی و تقویم فرهنگی اصفهان، دو مناسبت جایگاهی ویژه و معنایی عمیق دارند. بیستوپنجم آبانماه به عنوان روز حماسه و ایثار مردم اصفهان، یادآور رشادتها و جانفشانی شهیدان گلگونکفن دفاع مقدس هشتساله است. در مقابل، نخستین روز آذرماه به عنوان روز نکوداشت اصفهان، فرصتی برای گرامیداشت میراث ارزشمند تمدنی و فرهنگی این دیار محسوب میشود.
پیوند معنایی این دو مناسبت، بازتابدهنده حقیقتی ریشهدار در هویت مردم این خطه است. مردمی که دفاع از کیان میهن را از صیانت از پیشینه و اصالت خویش جداییناپذیر میدانند و پاسبانی از هر دو را رسالتی تاریخی و ملی تلقی میکنند. این پیوند ناگسستنی میان عشق به میهن و نگهداری از دستاوردهای تمدنی را نهتنها در دوران دفاع مقدس، بلکه در دو جنگ اخیر نیز بهروشنی میتوان مشاهده کرد.
بازسازی زیرساختها و پیام صلحجویی در برابر تهاجم
هنگامی که اصفهان آماج حملات وحشیانه دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی قرار گرفت، این تجاوزها از یک سو زیرساختهای صنعتی و دفاعی استان را هدف قرار داد و از سوی دیگر، آسیبهای جدی به شماری از آثار و بناهای ارزشمند و یادگارهای کهن آن وارد آورد. دشمن در پی آن بود که هم توانمندیهای امروز این خطه و هم نشانههای دیرپای هویت و تمدن آن را نشانه رود.
با این همه، مردم استوار و مقاوم اصفهان بار دیگر تجلی درخشان از عزم، همبستگی و اراده ملی خویش را به نمایش گذاشتند. آنان در کوتاهترین زمان، همزمان با آغاز فرایند بازسازی زیرساختهای آسیبدیده و مرمت آثار تاریخی، آمادگی خود را برای دفاع از میهن و جانفشانی در راه ایران اعلام کردند. در همین حال، پیام صلحطلبی و مداراجویی این دیار را در قالب شعار "اصفهان، شهر صلح" به گوش جهانیان رساندند.
چشمانداز دیپلماسی صلح و توسعه گردشگری
سیدعباس عراقچی معتقد است با تثبیت پیروزیهای ملت ایران در برابر دشمنان این سرزمین و پایان جنگ تحمیلی اخیر، دیپلماسی صلح میتواند افقهای تازه و فرصتهای ارزشمندی پیش روی اصفهان بگشاید. در این میان، گردشگری بهعنوان یکی از محورهای راهبردی توسعه استان، ظرفیتی کمنظیر برای معرفی داشتههای تمدنی، جاذبههای فرهنگی و طبیعی اصفهان زیبا و تقویت جایگاه آن در عرصه تعاملات بینالمللی به شمار میرود.
بهرهگیری هوشمندانه از این ظرفیت، در حوزههای گوناگون گردشگری تاریخی، فرهنگی، طبیعی و سلامت، میتواند زمینهساز رونق اقتصادی، گسترش همکاریهای فرامرزی و شتاببخشیدن به روند پیشرفت و شکوفایی هرچه بیشتر این استان باشد. اصفهان با اتکا به پیشینه پرافتخار تمدنی، فرهنگ غنی مدارا و روحیه ستودنی ایثار و مقاومت مردمانش، شایسته آن است که در کنار پاسداری از گنجینه گرانبهای گذشتگان، به یکی از کانونهای برجسته دیپلماسی صلح، تعامل فرهنگی و گردشگری در منطقه و جهان تبدیل شود.
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