پیام رهبر انقلاب به مناسبت روز ملی خلیج فارس

رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، با صدور پیامی، روز ملی خلیج فارس را گرامی داشتند. این پیام، که در آستانه دهم اردیبهشت‌ماه منتشر شده است، بر اهمیت بی‌بدیل خلیج فارس به عنوان یک موهبت الهی برای ملتهای مسلمان منطقه، به ویژه مردم شریف ایران اسلامی، تاکید دارد.

خلیج فارس تنها یک پهنه‌ی آبی نیست، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت و تمدن این سرزمین است و نقش حیاتی در اتصال ملتها و رونق اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. تنگه هرمز و دریای عمان، به عنوان مسیرهای حیاتی تجارت جهانی، اهمیت استراتژیک این منطقه را دوچندان کرده‌اند. پیام رهبر انقلاب به سابقه طولانی طمع و تجاوز بیگانگان به خلیج فارس نیز اشاره می‌کند.

قرن‌ها تلاش بیگانگان اروپایی و آمریکایی برای سلطه بر این منطقه، همواره با مقاومت مردم این سرزمین همراه بوده است. از اخراج پرتغالی‌ها و آزادسازی تنگه هرمز که زمینه‌ساز نامگذاری دهم اردیبهشت به عنوان روز ملی خلیج فارس شد، تا مبارزه با استعمار هلند و انگلیس، همواره حماسه‌های مقاومت در این منطقه رقم خورده است. انقلاب اسلامی ایران، نقطه عطفی در این مقاومت‌ها بود و دست مستکبران را از منطقه کوتاه کرد.

اخیراً نیز شاهد شکست مفتضحانه آمریکا در نقشه‌های خود در منطقه بوده‌ایم و فصل نوین خلیج فارس و تنگه هرمز در حال رقم خوردن است. ملت ایران، با داشتن بیشترین ساحل خاکی در خلیج فارس، همواره پیشگام در دفاع از استقلال این منطقه بوده و جانفشانی‌های بسیاری در این راه کرده است. رهبر انقلاب در پیام خود به هوشیاری و مجاهدت نیروهای مسلح کشورمان، به ویژه ارتش و سپاه، در مقابله با تهدیدات اخیر اشاره می‌کنند.

صلابت و سلحشوری دلاورمردان نیروهای دریایی و غیرت مردم خطه جنوب ایران، در نفی سلطه بیگانگان، جلوه‌های زیبایی از مقاومت را به نمایش گذاشت. ایشان تاکید می‌کنند که حضور بیگانگان، به ویژه آمریکا، عامل اصلی ناامنی در منطقه است و پایگاه‌های نظامی آمریکا توانایی تامین امنیت خود را نیز ندارند. این پیام، هشداری به کشورهای منطقه است که به وابستگی به آمریکا پایان دهند و به توانمندی‌های خود تکیه کنند.

رهبر انقلاب، با یادآوری خون شهدای جنگ تحمیلی و رهبری دوراندیشانه امام خمینی (ره)، بر ضرورت حفظ وحدت و مقاومت در برابر دشمنان تاکید می‌کنند و آینده‌ای روشن را برای خلیج فارس و منطقه پیش‌بینی می‌کنند. این پیام، یادآور اهمیت حفظ استقلال، امنیت و هویت فرهنگی منطقه خلیج فارس است و بر نقش محوری ایران اسلامی در تحقق این اهداف تاکید دارد. خلیج فارس، میراثی گرانبها برای نسل‌های آینده است و پاسداری از آن، وظیفه‌ای همگانی است





