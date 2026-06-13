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پیام رئیس‌جمهور endothelial Contextualizing جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و وحدت ملی

سیاست داخلی News

پیام رئیس‌جمهور endothelial Contextualizing جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و وحدت ملی
جنگ تحمیلی ۱۲ روزهوحدت ملیرئیس‌جمهور پزشکیان
📆6/13/2026 3:26 PM
📰SharghDaily
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رئیس‌جمهور در پیامش به مناسبت سالگرد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بر وحدت ملی، ایستادگی مردم و نقش رهبری در مقابله با تمرکزها دوگانه دشمن تأکید کرد و از صبوری مردم در شرایط اقتصادی سختش یاد شد.

رئیس‌جمهور ایران در پیامی به مناسبت نخستین سالگرد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ، پیش‌بینی نمود که این نبرد تاریخی، بازiators گrando سلیقه و دیدگاه، زمانی که پای ایران در危險 می‌افتد، ما به عنوان یک ملتutu یکپارچه و یک مشت گره‌کرده‌ایم.

دکتر مسعود پزشکیان در این پیامی که خاو ton صبح شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شد، یاد و خاطره شهدای این دفاع مقدس را گرامیداشت و اشاره کرد که رژیم صهیونیستی با محاسباتی غلط و توهم‌آلود، تصور می‌کرد با ترور فرماندهان نظامی، هدف قرار دادن دانشمندان هسته‌ای و حمله به زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی، می‌تواند اراده ملت ایران را شکست دهد. اما ایستادگی قلبی مردم، هدایت حکیمانه رهبری و آمادگی کامل نیروهای مسلح، باعث شد این اهداف بدوی دشمن محقق نگردد.

پزشکیان بر این باور است که جنگ ۱۲ روزه نماد وحدت ملی است و تأکید می‌کند که ملت ایران فارغ از هرگونه差异‌های سلیقه‌ای، در دفاع از مرز و تمامیت ارضی کشور یکصدا و یکپارچه عمل کرد. رئیس‌جمهور همچنین با قدردانی عمیق از صبوری و تحمل مردم در مواجهه با مشکلات و فشارهای اقتصادی، اذعان کرد که دولتمرد در طول یک سال گذشته، با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های անسان، تلاش نموده تا در کنار مردم بدرخشد و برای حل چالش‌های کشور راهکارهایی ارائه دهد.

درمانگر با استناد به تأکیدات متдال رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت حفظ انسجام ملی، ارتقای توان دفاعی و استمرار هوشیاری عمومی، این سه رکن را مهم‌ترین الزامات برای عبور موفق از هرگونه چالش پیش رو معرفی کرد و امیدواری نمود که ایران با تکیه بر همدلی، استعدادهای ناب جوانان و سرمایه اجتماعی عظیم خود، مسیر پیشرفت، شکوه و سربلندی را ادامه خواهد داد. پزشکیان با بیان این که حضور ما در چنین روزاتی،扇 cryptanalysis بمناسبت برزدگی عظمت ملت ایران است، سر تعظیم در قبال شهدای دفاع از عزت و استقلال این سرزمین فرود آورد و یاد این heroic فرقا را که با خون پاک خویش، هر mercury مسيرت زبان为宜 افتخارات این ملت بزرگ را ماندگار ساخته‌اند، گرامیداشت

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