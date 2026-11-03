پیام هشدarmarCOrobioto Hezbollah: اسرائیل پاسخ خواهد داد

رئیس پارلمان لبنان پیام هشدارآمیز وزیر خارجه آمریکا به رئیس‌جمهور لبنان را به حزب‌الله منتقل کرد. هشدار اسرائیل درباره حمایت حزب‌الله از ایران و احتمال گسترش حملات.

نبیه بری ، رئیس پارلمان لبنان ، پیامی هشدارآمیز را از سوی مارکو روبیو ، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، دریافت و آن را مستقیماً به حزب‌الله تحویل داده است. این پیام در واکنش به تنش‌های منطقه‌ای و احتمال درگیری گسترده‌تر صادر شده است.

جزئیات هشدار مارکو روبیو به جوزف عون

بر اساس گزارش‌های منابع آگاه، مارکو روبیو در ارتباط با جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، صراحتا اعلام کرده است که اسرائیل در صورتی که حزب‌الله مجدداً از ایران در جنگ صهیوآمریکایی حمایت کند، پاسخ خواهد داد. این هشدار نشان‌دهنده نگرانی واشنگتن از گسترش خط مقدم درگیری‌ها در منطقه است.

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مارکو روبیو تأکید کرده است که در صورت تداوم حمایت حزب‌الله از تهران، اسرائیل ممکن است دامنه حملات خود را به شدت گسترش دهد. این پیام حاکی از آن است که ایالات متحده و اسرائیل هرگونه اقدام مستقیم یا غیرمستقیم گروه‌های نیابتی را به عنوان یک خط قرمز جدی تلقی می‌کنند.

مناطق هدف احتمالی حملات اسرائیل

بر اساس تخمین‌های کارشناسی و گزارش‌های دیپلماتیک، حملات احتمالی اسرائیل می‌تواند فراتر از مرزهای معمول رفته و اهداف استراتژیک‌تری را در برگیرد. منابع اطلاعاتی هشدار داده‌اند که این حملات تنها محدود به جنوب رودخانه لیتانی نخواهد بود.

گسترش عملیات نظامی می‌تواند مناطق شمالی رودخانه لیتانی را نیز درگیر کند. روستاهای منطقه صیدا و زهرانی از جمله مناطقی هستند که در فهرست اهداف احتمالی قرار دارند. این مناطق از نظر استراتژیک و جمعیتی حساسیت بالایی دارند و درگیری در آن‌ها می‌تواند پیامدهای انسانی و امنیتی سنگینی داشته باشد.

علاوه بر این، ضاحیه جنوبی بیروت و برخی محله‌های پایتخت لبنان نیز در صورت تلافی‌جویی‌های گسترده در معرض خطر قرار دارند. این هشدارها نشان‌دهنده تمایل نیروهای اسرائیلی به ایجاد فشار حداکثری بر مراکز تصمیم‌گیری و جمعیت‌های شهری است.

اطمینان شاخه سیاسی حزب‌الله به بری

یک منبع وزارتی لبنانی به روزنامه الشرق‌الاوسط اطلاع داد که نبیه بری از طریق میانجی‌های غیررسمی مطلع شده است که ایران برای مقابله با حملات احتمالی آمریکا نیازی به حمایت نظامی حزب‌الله ندارد. این منبع تأکید کرده که تهران از توانمندی‌های لازم برای پاسخ مستقل به این تهدیدات برخوردار است.

بر اساس همین گزارش، شاخه سیاسی حزب‌الله نیز به طور رسمی به بری اطمینان داده است که این جنبش برای حمایت مستقیم از ایران وارد درگیری نظامی نخواهد شد. این موضع‌گیری نشان‌دهنده تلاش برای محدود کردن دامنه جنگ و جلوگیری از درگیر شدن کامل لبنان در تنش‌های مستقیم منطقه‌ای است.

ابهامات در خصوص شاخه نظامی حزب‌الله

با وجود اطمینان‌های شاخه سیاسی، هنوز مشخص نیست که آیا این تعهدات شامل شاخه نظامی حزب‌الله نیز می‌شود یا خیر. گزارش‌ها حاکی از آن است که هنوز قطعیت کاملی در این زمینه وجود ندارد و ابهامات زیادی پیرامون هماهنگی بین دو بخش این سازمان وجود دارد.

شاخه نظامی حزب‌الله به‌طور مستقیم با شورای جهادی این گروه و سپاه پاسداران ایران در ارتباط است. این ارتباط تنگاتنگ می‌تواند منجر به اقداماتی مستقل از دستورالعمل‌های سیاسی ارشد شود. تاریخچه درگیری‌های اخیر نشان داده است که شاخه نظامی می‌تواند در صورت لزوم، اقداماتی را بدون هماهنگی کامل با خط‌مشی سیاسی آغاز کند.

در دور قبلی درگیری‌ها، مسئولیت اصلی شلیک موشک‌ها بر عهده شاخه نظامی بود. این تجربه نشان می‌دهد که در صورت تشدید تنش‌ها، ممکن است شاخه نظامی بدون توجه به هشدارهای سیاسی، اقدام به بازتاب حمله کند. این وضعیت می‌تواند تعادل شکننده منطقه‌ای را بیشتر به خطر بیندازد.