ریشی سوناک نخست‌وزیر انگلیس خواستار ایستادگی در برابر اسلام‌هراسی شد. گزارش تل‌ماما افزایش نفرت را نشان می‌دهد و بودجه این سازمان نیز قطع شده است.

ریشی سوناک نخست‌وزیر انگلیس با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که هیچ فردی نباید به دلیل باورهای دینی خود دچار تبعیض شود یا در ترس و هراس زندگی کند. این اظهارنظر در پاسخ به گزارش‌های اخیر درباره افزایش خشونت‌ها و نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان در بریتانیا مطرح شده است.

خطابیه سوناک و تأکید بر همبستگی

نخست‌وزیر انگلیس در پیام خود تصریح کرد که مسلمانان سهمی گسترده و ارزشمند در ساختار و حیات ملی این کشور دارند. او یادآور شد که انگلیس تنها زمانی در بهترین وضعیت خود قرار می‌گیرد که شهروندان هوای یکدیگر را داشته باشند و اشتراکات خود را گرامی بدارند.

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سوناک تأکید کرد که احترام به تفاوت‌های فردی و مذهبی یک اصل غیرقابل انکار است. وی خاطرنشان کرد که باید در برابر تعصبات ضد مسلمانان، هر کجا که دیده می‌شوند، ایستادگی کرد و این موضوع تنها محدود به یک ماه خاص نیست.

ماه آگاهی‌بخشی و گزارش تل ماما

ماه نوامبر به عنوان "ماه آگاهی‌بخشی درباره اسلام‌هراسی" در تقویم انگلیس شناخته می‌شود. هدف اصلی این مناسبت، افزایش آگاهی عمومی نسبت به تبعیض‌ها و خصومت‌هایی است که جوامع مسلمان با آن‌ها مواجه هستند.

شعار امسال برای این کمپین "اجازه ندهید نادیده گرفته شود" تعیین شده است. سازمان غیردولتی "تل ماما" که نهاد اصلی پایشگر در انگلیس برای رصد نفرت علیه مسلمانان محسوب می‌شود، آخرین گزارش خود را منتشر کرده است.

این سازمان در گزارش سال گذشته خود اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵، موارد نفرت‌پراکنی‌های اسلام‌هراسانه در بریتانیا افزایش چشمگیری داشته است. این داده‌ها نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی در میان جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر است.

قطع بودجه تل ماما و چالش‌های آینده

علیرغم هشدارهای سوناک، دولت لندن در ماه مارس ۲۰۲۵ اعلام کرد که تمامی بودجه اختصاص‌یافته به سازمان تل ماما را قطع خواهد کرد. این تصمیم ناگهانی، شفافیت در زمینه مبارزه با نفرت‌پراکنی را با چالش جدی مواجه کرده است.

قطع بودجه باعث شده است تا این سازمان در معرض خطر تعطیلی کامل قرار گیرد. منتقدان این اقدام را نادیده گرفتن واقعیت‌های اجتماعی و کاهش توانایی نظارتی بر جرایم نفرت‌پراکنی می‌دانند.

این وضعیت نشان می‌دهد که با وجود تأکیدات سیاسی بر همبستگی، ساختارهای اجرایی ممکن است با اولویت‌های بودجه‌ای متفاوتی روبرو باشند. جامعه مسلمان انگلیس انتظار دارد اقدامات عملی بیشتری برای حمایت از حقوق خود انجام شود.