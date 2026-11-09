وزارت خارجه چین اتهام جاسوسی مرتبط با انویدیا و جنسن هوانگ را رد کرد. این درحالی است که رقابت فناوری آمریکا و پکن بر سر تراشه‌های هوش مصنوعی و محدودیت‌های صادراتی به اوج رسیده است.

گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری خلق چین، به شدت اتهامات مطرح شده مبنی بر فعالیت یک زن چینی با دستگاه اطلاعاتی این کشور برای جمع‌آوری اطلاعات از جنسن هوانگ ، مدیرعامل شرکت انویدیا را رد کرد. وی این ادعاها را کاملاً بی‌اساس ارزیابی کرده و آن را تخریب چهره چین دانست. این واکنش رسمی پس از گزارش‌هایی است که هدف قرار گرفتن مدیرعامل انویدیا در یک عملیات اطلاعاتی خارجی را مطرح کرده بودند.

رد صریح اتهام جاسوسی توسط پکن

سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به پرسش‌های مطبوعاتی درباره تحقیقات داخلی انویدیا، تأکید کرد که ادعاهای موسوم به جاسوسی چین هیچ پایه و اساس واقعی ندارند. این مقام چینستانی تصریح نمود که چنین گزارش‌هایی جز اتهام‌زنی و تلاش برای تخریب نام چین نیستند. این بیانیه در شرایطی صادر شد که نگرانی‌ها درباره امنیت فناوری و جاسوسی صنعتی در میان قدرت‌های بزرگ فناوری به اوج خود رسیده است.

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نیویورک‌تایمز پیش‌تر به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که آلیس هوانگ، مدیر اجرایی یک شرکت فعال در حوزه مراکز داده، توسط وزارت امنیت دولتی چین برای جمع‌آوری اطلاعات درباره جنسن هوانگ به کار گرفته شده است. بر اساس این گزارش، هدف اصلی این مأموریت ادعایی، کسب اطلاعات حساس درباره تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی آمریکا و تلاش برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های انویدیا در زمینه عرضه این محصولات به بازار چین بوده است.

واکنش انویدیا و عدم دسترسی به سند امنیتی

شرکت انویدیا در واکنش به این اخبار اعلام کرده است که موضوع را مورد بررسی قرار داده است. هیئت‌مدیره این شرکت فناوری بزرگ اعلامیه‌ای صادر کرد و بیان داشت که در حال حاضر هیچ سندی در اختیار ندارد که نشان دهد امنیت ملی آمریکا یا اطلاعات محرمانه انویدیا به خطر افتاده است. این موضع‌گیری شرکت نشان‌دهنده احتیاط مدیریتی در برابر اتهامات بدون مدرک است.

ادعاهای مطرح شده در گزارش‌ها تا این لحظه از سوی هیچ مرجع رسمی یا قضایی اثبات نشده‌اند. با این حال، حضور نام جنسن هوانگ و آلیس هوانگ در این پرونده، توجه رسانه‌های بین‌المللی و نهادهای نظارتی را به خود جلب کرده است. انویدیا به عنوان پیشرو در تولید پردازنده‌های هوش مصنوعی، همواره در کانون توجه رقابت‌های ژئوپلیتیکی قرار دارد.

زمینه رقابت فناوری و محدودیت‌های واشنگتن

این پرونده در بستر رقابت شدید فناوری بین ایالات متحده و چین بر سر تولید و دسترسی به تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی مطرح شده است. واشنگتن از طریق اعمال محدودیت‌های صادراتی متعدد تلاش کرده است دسترسی چین به برخی فناوری‌های پیشرفته نیمه‌رسانا را محدود کند. این تحریم‌ها旨在 جلوگیری از استفاده نظامی و نظارتی پکن از فناوری‌های روز دنیا است.

در مقابل، پکن با سرمایه‌گذاری کلان و استراتژیک، توسعه توان داخلی خود در این حوزه حیاتی را دنبال می‌کند. تلاش چین برای دستیابی به خودکافی در صنعت نیمه‌رسانا، منجر به تشدید تنش‌های تجاری و فناوری بین دو ابرقدرت شده است. این فضای رقابتی، هرگونه ارتباط تجاری یا شخصی بین مقامات شرکت‌های فناوری آمریکا و چینی را تحت ذره‌بین قرار داده است.

تأثیرات واقعی و گام‌های بعدی پرونده

هزینه‌های ناشی از این رقابت‌ها تنها به سطح سیاسی محدود نمی‌شود و تأثیرات ملموسی بر زنجیره تأمین جهانی تراشه دارد. شرکت‌های فناوری مجبور به تطبیق با قوانین پیچیده صادراتی و نظارت‌های امنیتی سخت‌گیرانه هستند. انویدیا باید موازنه دقیقی میان حفظ بازار چین و رعایت مقررات آمریکا ایجاد کند تا از تنش‌های حقوقی و امنیتی دور بماند.

آینده این پرونده به بررسی‌های بیشتر نهادهای نظارتی آمریکا و چین بستگی دارد. اگر ادعاهای نیویورک‌تایمز یا سایر گزارش‌ها مستند شوند، می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین یا ممنوعیت‌های تجاری جدید شود. در غیر این صورت، این رویداد می‌تواند به عنوان نمادی از شکاف فزاینده فناوری بین دو کشور در تاریخ ثبت شود و اعتماد متقابل در روابط تجاری را بیشتر خدشه‌دار کند.