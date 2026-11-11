کمیسیون وزارت آموزش و پرورش در حال نهایی کردن ۶ دستورالعمل برای مدیریت تعطیلی مدارس در حوادث مختلف، از جمله آلودگی هوا، حوادث طبیعی و جنگ، و اهداف مستندسازی اثرات تعطیلی در دوران کرونا و جنگ

پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش، به‌نظرم‌گیری در حال تدوین شش دستورالعمل واضح برای مدیریت تعطیلی مدارس در شرایط اضطراری است، از جمله آلودگی هوا، برودت، سیل، زلزله و شرایط جنگی. این دستورالعمل‌ها در چارچوب اصول پژوهشی و مستندات بین‌المللی توسعه یافته و تأکید بر به حداکثر رساندن ادامه آموزش دارد.

نقشه راه تدوین دستورالعمل‌ها

رئیس پژوهشگاه، علی محبی، مطرح کرد که پیش‌نویس‌های دستورالعمل برای هر چهار عامل کلیدی آماده شده و در جلسات مشترک با دستگاه‌های ذی‌ربط، باید پیش از نهایی شدن، با هیات وزیران بررسی شود. در این چارچوب، برمی‌گردد که نهایی شدن دستورالعمل‌ها مستقیماً بستگی به برگزاری جلسه مشترک و پذیرش آن توسط وزیر آموزش و پرورش دارد.

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عنوان اصلی این روند زمانی است که در جلسات معاونان، دستورالعمل تکمیل شده و پس از امضای وزیر آموزش و پرورش و وزیر کشور، حاکم بر نظام آموزشی خواهد شد. این اقدامات، راه‌حل استراتژیک برای جلوگیری از تعطیلی سراسری و محدودیت توزیع منطقه‌ای در مواقع سوختگی، آتش‌سوزی یا جنگی است.

مباحث و نظرات حاکمه

محبی اشاره کرد که در پژوهش‌نامه‌ای به اسم "گذر از بحران تعطیلات به مدیریت تعطیلات"، اثرات ضبط‌شده تعطیلی‌ها بر یادگیری، اقتصاد و آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان به تفکیک دقیق بررسی شده و به هیات وزیران ارائه شد. نتیجهٔ اولین فاز این پژوهش، صدور مجوز برای اختیار کامل تصمیم‌گیری در مورد تعطیلی مدارس به وزیر آموزش و پرورش بود، در حالی که سایر نهادها احتیاط دارند.

علاوه بر این، محبی بیان کرد که برای شرایط جنگی، دستورالعمل‌ها بر این اصل استوار است که تعطیلی صرفاً در مناطق درگیر محدود می‌شود و برای مناطقی که در معرض حملات موشکی هستند، تعطیلی سه روزه محول می‌شود؛ پس از آن، وضعیت مجدداً ارزیابی و تصمیم‌گیری می‌شود. این تمرکز بر رده‌بندی چارت تهدید به چهار سطح و شش وضعیت آموزشی باعث می‌شود تا ۱۶ سناریو مختلف برای دوره‌های مختلف آموزشی داره ابداع شود.

تصمیمات آینده و تأثیر احتمالی

محبی امیدوار است که دستورالعمل‌های تعطیلی مدارس در سال جاری نهایی و اجرایی شوند تا سیستم آموزش بتواند در مواجهه با بحران‌های مختلف، بدون توقف عملکرد باقی بماند. در عین حال، او به موضوعات پیشنهاد پیش‌آموزش پایه اول از پنج‌سالگی و حذف پایه ششم ابتدایی اشاره نمود و تأکید کرد که این مسائل نیازمند پژوهش‌های علمی و بررسی‌های دقیق است.

برای انتظام وضعیت آموزش، این واحد پژوهشی بر این باور است که تلاش برای حفظ حداکثر امکان حضور حضوری است و در صورت عدم امکان، از آموزش غیرحضوری بهره‌برداری می‌شود. نتیجه آخر، این است که در فصول مختلف آموزشی و هرگونه شرایط بحرانی، آموزش به شکل لبهٔ پیوست می‌باشد و مدیران سطح بالای آموزشی، فرایندهای انعطاف‌پذیری را برای حفظ سراسری و پایدار را پرارزشتر می‌بینند.