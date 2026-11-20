جعفر شیرعلی‌نیا، پژوهشگر برجسته جنگ، در گفتگو با اتاق آینده به بررسی ابعاد تلخ و خاموش جنگ، نقد روایت‌های یک‌طرفه و پیامدهای عملیات‌های فتح خرمشهر و رمضان می‌پردازد.

در مستند تحسین‌برانگیز "فرانکوفونیا"، " الکساندر سوکوروف" روایتی دقیق و پژوهشی از همکاری "رئیس موزه لوور" پاریس و یک افسر آلمانی در جریان "جنگ جهانی دوم" ارائه می‌دهد. این فیلم نشان می‌دهد که چگونه دو فرد در دل بحران، از هنر در برابر اشغالگران نازی محافظت کردند و با این اقدام، خط بطلانی بر جمله "تاریخ را همواره فاتحان آن می‌نویسند" کشیدند.

نقد روایت‌های رسمی و نگاه نو به تاریخ جنگ

این رویکرد تاریخی نشان می‌دهد که برای ترسیم واقع‌بینانه هر رویداد، باید به نقاط کور تاریخ پرداخت و صداهای خاموش را شنید. در عرصه جنگ ایران نیز پژوهشگران مهمی مانند "جعفر شیرعلی‌نیا" کار کرده‌اند که تلاش می‌کنند از روایت‌های رسمی فاصله بگیرند و با چالش‌هایی مواجه شوند.

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تجربه شخصی و ابعاد تلخ جنگ از نگاه شیرعلی‌نیا

"جعفر شیرعلی‌نیا" خاطره می‌برد که کودکی خود را در "کرج" سپری کرد و موشک‌های آخر جنگ از بالای سر این شهر می‌گذشتند. او اشاره می‌کند که پسردایی‌هایش شهید شدند و جنگ با زندگی همه گره خورده بود. این تجربیات باعث شد او به سمت خاطرات جنگ گرایش پیدا کند و پرسش‌های جدی درباره وضعیت واقعی جنگ در ذهنش شکل گیرد.

بررسی عملیات فتح خرمشهر و عملیات رمضان

"شیرعلی‌نیا" در تحلیل "اتاق آینده" به تفاوت میان "سوم خرداد" که مصادف با "فتح خرمشهر" بود و "عملیات رمضان" که یک ماه بعد رخ داد، اشاره می‌کند. او خاطرنشان می‌سازد که پیروزی فتح خرمشهر با هزینه ۲۰ هزار شهید و ۲۰ هزار خانواده عزادار همراه بود و خوشحالی آن کوتاه مدت بود. این پژوهگر معتقد است که بخش بزرگی از جنگ غیرقابل پیش‌بینی است و باید از مهلکه جنگ بیرون آمد.

دعوت به بررسی عمیق‌تر و پرهیز از ساده‌انگاری

وی در ادامه بر این نکته تأکید می‌کند که همیشه روایت یک‌طرفه خطرناک است و باید ابعاد تلخ و آسیب‌های جنگ را نیز بیان کرد. این رویکرد باعث می‌شود موضوع جنگ جذاب، تلخ و پردردسر باشد و مردم علاقه‌ای به تکرار آن نداشته باشند. بنابراین، شناخت کامل موضوعات با ابعاد مختلف ضروری است تا بتوان از تاریکی و سردرگمی‌های دوران جنگ آگاه شد.