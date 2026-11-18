پژمان جوزی از سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی، پیشنهاد حذف سیستم ارجاع مهندس ناظر را غلط ارزیابی کرد و هشدار داد که این اقدام ایمنی ساختمان‌ها را به خطر می‌اندازد.

پژمان جوزی ، عضو سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی ، در واکنش به یادداشت منتشرشده در روزنامه شرق در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۵ با عنوان "حذف بستر فسادآور مهندسان ناظر ساختمان"، موضع‌گیری صریحی ارائه داد. این یادداشت که در پاسخ به ادعاهای مطرح‌شده در گفت‌وگویی با مهندس جوزی تنظیم شده است، به تفصیل به نقد پیشنهادات برای حذف سیستم ارجاع ناظر پرداخته و آن را راهکاری ناکارآمد برای مبارزه با فساد می‌داند.

اصلاح بسترها به جای حذف نظارت

به باور پژمان جوزی، در هر بستری از جمله صدور پروانه‌های ساختمانی و ارجاع نظارت، امکان بروز فساد همواره وجود دارد و نباید این موضوع را مبنای حذف سازوکارهای نظارتی قرار داد. وی با اشاره به مواردی که سازندگان با سوءاستفاده از اعتماد مردم سرمایه‌ها را نابود کرده یا متواری شده‌اند، خاطرنشان می‌کند که توقف فعالیت‌های ساختمانی مانند برج‌سازی به خاطر این ریسک‌ها منطقی نیست.

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راه‌حل واقعی، شناسایی و اصلاح بسترهای فسادآور و برخورد قاطع با متخلفان است و نه حذف یک سازوکار درست و قانونی. جوزی معتقد است که تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده تنها صورت مسئله را پاک می‌کند و پس از مدتی فساد در بستر جدیدی بروز خواهد کرد. این فرآیند چرخه‌ای است که با هر اصلاح سطحی، تنها ظاهر فساد از بین می‌رود اما ریشه آن باقی می‌ماند.

اولویت حقوق مردم در ایمنی و آرامش

مسئله اصلی در بحث نظارت بر ساختمان‌ها، صرفاً اختلاف بر سر متراژ امضای مهندسی یا منافع یک گروه صنفی نیست؛ بلکه حقوق مردم به عنوان استفاده‌کنندگان نهایی در اولویت قرار دارد. جوزی تأکید می‌کند که مردم حق دارند در محیطی ایمن زندگی و کار کنند و ساختمان تنها یک کالای اقتصادی برای سرمایه‌گذاری نیست، بلکه مکانی است که ده‌ها سال محل زندگی و فعالیت انسان‌ها خواهد بود.

کیفیت ساخت، ایمنی سازه و رعایت ضوابط مستقیماً با جان، مال و آسایش مردم در ارتباط است. بنابراین، بستر نظارت باید به گونه‌ای طراحی شود که مهندس ناظر بتواند با استقلال کامل و بدون نگرانی از قطع رابطه کاری با کارفرما، تخلفات احتمالی را گزارش دهد. این گزارش‌دهی مطابق مقررات ملی ساختمان برای تأمین ایمنی و آسایش بهره‌برداران انجام می‌شود.

تفاوت نقش ناظر با طراح و مجری

استناد به اصل آزادی قراردادها برای انتخاب ناظر که در مصاحبه‌های اخیر مطرح شده است، از نظر پژمان جوزی با تفاوت بنیادین میان نقش‌های مهندسی نادیده گرفته می‌شود. مالک می‌تواند طراح و مجری کاربلد و مورد اعتماد خود را انتخاب کند، اما وظیفه ناظر کنترل انطباق عملیات اجرایی با پروانه و گزارش تخلفات به مرجع قانونی است.

ناظر نباید صرفاً ارائه‌دهنده خدمت به مالک باشد، بلکه باید بتواند در برابر تخلفات مالک با استقلال حرفه‌ای بایستد. مثال‌های مطرح‌شده در مورد آزادی انتخاب پزشک، مربوط به انتخاب مجری در امور پزشکی است که در هر دو حوزه مهندسی و پزشکی آزاد است، اما بحث ارجاع ناظر به دلیل جلوگیری از تعارض منافع، متفاوت است.

سپردن انتخاب ناظر به مالک یا سازنده، بدون تضمین استقلال ناظر، این پرسش جدی را ایجاد می‌کند که در زمان تعارض منافع، چه کسی از حقوق بهره‌برداران دفاع خواهد کرد. ساختار نظارتی نباید بر فرض درستکاری همیشگی افراد بنا شود و این اصل حاکم بر تمام فرآیندهای نظارتی است.

بررسی سیستم ارجاع در خراسان رضوی

پژمان جوزی با استناد به تجربه خود در سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی، تأکید می‌کند که از ابتدا سازوکارهای سیستمی برای ارجاع کار وجود داشته است و هدف آن محدود کردن مداخله مستقیم افراد بوده است. وی هرچند انکار نمی‌کند که تخلف یا ضعف در برخی موارد وجود داشته، اما تعمیم یک ادعا به کل کشور را مغلطه می‌داند.

اگر ارجاعی دستی، غیرشفاف یا همراه با تبعیض بوده است، مستندات آن باید منتشر و با متخلفان برخورد شود. جوزی معتقد است که تخلف در ارجاع نباید به حذف اصل سازوکار ارجاع منجر شود، همان‌طور که تخلف برخی برج‌سازان دلیل بر تعطیلی کل صنعت برج‌سازی نیست.

نقش شهرداری و مراجع ذی‌ربط در کنترل

در پاسخ به ادعای اینکه کنترل کیفیت باید در اختیار دولت یا شهرداری‌ها باشد، جوزی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری استناد کرد و توضیح داد که صدور پروانه و مسئولیت کنترل اجرای ضوابط بر عهده مراجع ذی‌ربط است. مهندس ناظر در چارچوب صلاحیت حرفه‌ای خود، عملیات اجرایی را کنترل و تخلفات را گزارش می‌کند و مرجع صدور پروانه دستور اصلاح صادر می‌کند.

حذف یک سازوکار درست و قانونی مانند مهندسی یا پزشکی، اشتباه است و سپردن انتخاب ناظر به طرفی که خود موضوع نظارت است، لزوماً فساد را از بین نمی‌برد. جوزی هشدار می‌دهد که این تغییر رویکرد می‌تواند فساد را بیشتر کرده و آسیب جدی به مردم وارد کند که مهم‌ترین ذی‌نفعان طولانی‌مدت ساخت‌وساز هستند.