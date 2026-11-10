پوچتینو؛ گزینه هدایت منچستریونایتد و قرارداد تا جام جهانی ۲۰۳۰

پوچتینو یکی از گزینه‌های هدایت منچستریونایتد است، در حالی که قرارداد او با فدراسیون فوتبال آمریکا تا پایان جام جهانی ۲۰۳۰ اعتبار دارد و تصمیم او می‌تواند بر آینده این تیم اثر بگذارد.

نام ماوریسیو پوچتینو ، سرمربی تیم ملی آمریکا ، یکی از چند گزینه‌ای است که برای هدایت منچستریونایتد مطرح شده است. این در حالی است که مایکل کریک تا صبح سه‌شنبه همچنان سرمربی این باشگاه انگلیسی بود. گزارش‌ها نشان می‌دهد پوچتینو و منچستریونایتد هر دو به همکاری احتمالی علاقه دارند، اما هنوز پیشنهاد رسمی منتشر نشده است.

به نوشته روزنامه اتلتیک، پوچتینو در صورت دریافت پیشنهاد سرمربیگری منچستریونایتد احتمالا به سختی می‌تواند آن را رد کند. گاردین نیز به نقل از چند منبع گزارش داده که این علاقه دوطرفه است. این گزارش‌ها بر پایه منابع نامشخص است و باشگاه منچستریونایتد درباره آن اظهار نظری نکرده است.

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پوچتینو در فهرست گزینه‌های منچستریونایتد

پوچتینو در صورت جدایی از فدراسیون فوتبال آمریکا، دست‌کم از نظر مالی به سود این فدراسیون نخواهد بود. دلیل آن این است که او تنها چند ماه پیش، پس از پایان جام جهانی، می‌توانست بدون پرداخت مبلغ فسخ قرارداد از تیم ملی جدا شود. اکنون چنین امکانی وجود ندارد و جدایی او مستلزم پرداخت هزینه است.

منچستریونایتد در شرایط سختی قرار دارد. اتلتیک نوشته است این باشگاه پس از بدترین شروع فصل خود در چهار دهه گذشته، با خطر سقوط از لیگ برتر انگلیس روبه‌رو شده است. به همین دلیل انتظار می‌رود مدیران باشگاه پس از این شروع فاجعه‌بار فصل، مایکل کریک را برکنار کنند.

قرارداد پوچتینو با فدراسیون فوتبال آمریکا

قرارداد فعلی پوچتینو با فدراسیون فوتبال آمریکا تا پایان جام جهانی ۲۰۳۰ اعتبار دارد. او در سال ۲۰۲۴ هدایت تیم ملی آمریکا را بر عهده گرفت و این تیم را در جام جهانی ۲۰۲۶ تا مرحله یک‌هشتم نهایی پیش برد. بسیاری از کارشناسان در آمریکا این نتیجه را ناامیدکننده دانستند.

پوچتینو پس از تمدید قراردادش گفته بود هدف او این است که تا آخرین روز قرارداد به آن پایبند بماند. او افزوده بود که باور دارد قرار است چهار سال در آمریکا بماند و در غیر این صورت امضای قرارداد کار درستی نبود. این اظهارات نشان می‌دهد او تعهد خود را جدی می‌داند.

اتلتیک نخستین گزارش درباره جزئیات بند فسخ قرارداد پوچتینو را منتشر کرد. همچنین گزارش شده است که پوچتینو کمتر از یک ماه پیش از آغاز جام جهانی در ژوئن گذشته با مدیران میلان دیدار کرده بود تا درباره احتمال جانشینی ماسیمیلیانو آلگری پس از پایان مسابقات تابستانی گفت‌وگو کند.

واکنش پوچتینو و حضور او در فایت‌ویل

پوچتینو هم‌اکنون همراه بازیکنان تیم ملی آمریکا در مرکز ملی فوتبال این کشور در فایت‌ویل ایالت جورجیا حضور دارد. تیم برای مسابقات یک‌چهارم نهایی لیگ ملت‌های کونکاکاف مقابل هائیتی آماده می‌شود. پوچتینو پیش از شروع تمرین با خبرنگاران خوش‌وبش کرد، اما درباره گزارش‌های منتشرشده اظهار نظری نکرد.

سیندی پارلو کون، رییس فدراسیون فوتبال آمریکا، نیز در محل حضور داشت و با شماری از خبرنگاران صحبت کرد. مسابقه رفت روز جمعه در میامی برگزار می‌شود و دیدار برگشت سه روز بعد در سینسیناتی انجام خواهد شد. تمرکز فعلی تیم ملی آمریکا بر آماده‌سازی برای این دو دیدار با هائیتی است.