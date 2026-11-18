مائوریسیو پوچتینو هدایت منچستریونایتد را بر عهده گرفت. با توجه به آمار و ارقام تاریخی، نجات این تیم از منطقه سقوط در لیگ برتر انگلستان چالش بزرگی است.

مائوریسیو پوچتینو ، سرمربی جدید منچستریونایتد ، صبح چهارشنبه وارد این شهر شد تا هدایت این تیم را در رقابتی دشوار برای فرار از سقوط بر عهده بگیرد. او پس از آخرین مسابقه خود در مقام سرمربی تیم ملی آمریکا، با پروازی شبانه راهی منچستر شد. یونایتد پس از ۱۰ مسابقه با ۸ امتیاز در منطقه سقوط لیگ برتر انگلستان قرار دارد.

شرایط سخت و رکوردهای منفی تاریخ لیگ برتر

منچستریونایتد برای نخستین بار در دوران لیگ برتر انگلستان، پس از ۱۰ مسابقه در منطقه سقوط قرار گرفته است. آخرین بار که این تیم در چنین مقطعی از فصل شروعی به همین اندازه ضعیف داشت، سال ۱۹۸۶ بود. آن زمان الکس فرگوسن هدایت یونایتد را بر عهده گرفت و در نهایت توانست تیم را در رده یازدهم نگه دارد.

Also read نزدیکی شهرک‌های موشکی ایران به سدها و خطر حمله احتمالی آمریکا

اما آمار از زمان تاسیس لیگ برتر در سال ۱۹۹۲ برای پوچتینو نگران‌کننده است. بی‌بی‌سی اسپرت در گزارشی آماری نوشته که از فصل ۱۹۹۶-۱۹۹۵ که لیگ برتر انگلستان با ۲۰ تیم برگزار می‌شود، در مجموع ۹۳ تیم پس از ۱۰ مسابقه در سه رده انتهایی جدول قرار داشته‌اند. از این تعداد، ۵۲ تیم سقوط کرده و تنها ۴۱ تیم توانسته‌اند در لیگ برتر باقی بمانند.

یعنی نرخ بقا ۴۴ درصد بوده است. در ۱۹ فصل از ۳۱ فصل بررسی‌شده نیز تنها یکی از سه تیم انتهای جدول موفق شده از سقوط جلوگیری کند. در هشت فصل اخیر حتی یک بار هم پیش نیامده که دو تیم یا بیشتر از این جمع در لیگ برتر باقی بمانند. آمار ۳۱ فصل گذشته نشان می‌دهد ۵۶ درصد تیم‌هایی که پس از ۱۰ بازی در سه رده انتهایی جدول بوده‌اند، سقوط کرده‌اند.

فرصت جبران در جدول فشرده و رقابت شدید

با این حال، شرایط فصل جاری با بسیاری از فصل‌های گذشته متفاوت است. فاصله کریستال پالاس قعرنشین با تاتنهام در رده یازدهم تنها پنج امتیاز است. این کمترین فاصله میان تیم‌های نیمه پایینی جدول پس از ۱۰ مسابقه در ۲۴ سال اخیر محسوب می‌شود. همچنین فاصله چلسی در رده پنجم با کریستال پالاس تنها ۹ امتیاز است.

این رقمی که در این مقطع از فصل طی ۱۶ سال گذشته سابقه نداشته است. این فشردگی جدول می‌تواند به سود پوچتینو باشد. منچستریونایتد با وجود حضور در منطقه سقوط، فاصله زیادی با تیم‌های بالاتر ندارد و چند نتیجه مثبت می‌تواند جایگاه این تیم را به‌طور قابل توجهی تغییر دهد.

آمار تاریخی همچنین نشان می‌دهد که سقوط برای تیم‌های قعرنشین پس از ۱۰ بازی اجتناب‌ناپذیر نیست. کریستال پالاس در دو فصل ۲۰۱۴-۲۰۱۳ و ۲۰۱۸-۲۰۱۷ پس از ۱۰ مسابقه قعرنشین بود، اما در هر دو فصل با تغییر سرمربی توانست تا رده یازدهم صعود کند.

چالش‌های امتیازی و مقایسه با دوران فرگوسن

در فصل ۲۰۱۸-۲۰۱۷، هر سه تیم انتهای جدول پس از ۱۰ مسابقه از سقوط نجات یافتند. این آخرین باری بود که بیش از یک تیم از سه تیم قعرنشین در پایان فصل در لیگ برتر باقی ماند. بالاترین رتبه‌ای که یک تیم حاضر در منطقه سقوط پس از ۱۰ بازی توانسته در پایان فصل کسب کند، رده هشتم بوده است.

بولتون در فصل ۲۰۰۴-۲۰۰۳، تاتنهام در فصل ۲۰۰۹-۲۰۰۸ و اورتون در فصل ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به این جایگاه رسیدند. بر اساس این سابقه، بهترین نتیجه تاریخی برای تیمی در موقعیت کنونی منچستریونایتد، رسیدن به رده هشتم بوده است. وضعیت ترسناک برای پوچتینو اینجاست که در این فصل ممکن است حتی کسب ۴۰ امتیاز نیز برای بقا کافی نباشد.

منچستریونایتد که ۲۰ بار قهرمان لیگ انگلستان شده، از سال ۲۰۱۳، زمانی که الکس فرگوسن پس از سال‌ها مربیگری بازنشسته شد، دیگر قهرمان لیگ انگلستان نشده است. رتبه ۱۸ لیگ برتر در فصل جاری، پایین‌ترین جایگاه منچستریونایتد در این مقطع از یک فصل لیگ سطح اول انگلستان از فصل ۱۹۸۷-۱۹۸۶ تاکنون است. با وجود این چالش‌ها، پوچتینو در شرایطی ماموریت نجات منچستریونایتد را آغاز می‌کند که آمار تاریخی علیه تیم اوست، اما فاصله اندک تیم‌ها در جدول همچنان فرصت جبران را برای یونایتد حفظ کرده است.