پوچتینو جانشین کریک شد؛ منتظر ملاقات با فرگوسن برای نجات منچستر یونایتد

مائوریسیو پوچتینو به عنوان سرمربی جدید منچستر یونایتد معرفی شد. او قرار است با سرآلکس فرگوسن دیدار کند تا راهکاری برای نجات تیم از وضعیت بحرانی و صعود از رتبه ۱۸م پیدا کند.

مائوریسیو پوچتینو به عنوان سرمربی جدید باشگاه منچستر یونایتد آماده است تا پس از حضور رسمی در انگلیس، هدایت این تیم بزرگ را بر عهده بگیرد. او یکی از اولین اقدامات خود را برگزاری جلسه‌ای با اسطوره باشگاه، سرآلکس فرگوسن ، در نظر دارد تا از تجربیات این مربی افسانه‌ای بهره ببرد.

دیدار با فرگوسن برای هدایت شیاطین سرخ

مائوریسیو پوچتینو در پاسخ به خبرنگاران دی‌لی تلگراف درباره این دیدار احتمالی بیان کرد که هنوز هیچ گفتگوی رسمی با سرآلکس فرگوسن انجام نشده است. او اشاره کرد که پس از سه‌شنبه و پایان بازی‌های ملی، وقت کافی برای صحبت درباره وضعیت منچستر یونایتد با این مربی پیشکسوت خواهد داشت.

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پوچتینو با ابراز تحسین عمیق از فرگوسن، وی را تجسم کامل تمام ویژگی‌هایی که در یک مربی ایده‌آل می‌بیند، توصیف کرد. این مربی آرژانتینی تاکید کرد که قطعاً به محض فراهم شدن فرصت مناسب، با او گفتگو خواهد کرد تا از راهنمایی‌هایش بهره‌مند شود.

جایگزینی پس از نتایج ضعیف کریک

انتصاب مائوریسیو پوچتینو پس از خروج مایکل کریک و به دلیل نتایج نگران‌کننده انجام شده است. منچستر یونایتد پس از گذشت ۱۰ هفته از رقابت‌های لیگ برتر انگلیس، تنها موفق به کسب ۸ امتیاز شده است.

این نتیجه ضعیف باعث شده است که شیاطین سرخ در رتبه هجدهم جدول رده‌بندی رقابت‌ها قرار بگیرند و با خطر سقوط و بحران جدی روبرو باشند. مدیریت باشگاه تصمیم گرفته است تا با انتصاب سرمربی جدیدی با تجربه، وضعیت تیم را اصلاح کند.

چالش مهم هفته بعد در آنفیلد

پوچتینو بلافاصله پس از استوار کردن جایگاه خود، با یکی از سخت‌ترین چالش‌های تقویمی مواجه خواهد شد. منچستر یونایتد در هفته بعدی باید میهمان تیم قدرتمند لیورپول در ورزشگاه آنفیلد باشد.

این بازی مهم می‌تواند نقطه عطفی در تلاش پوچتینو برای بازگرداندن روحیه به تیم و بهبود جایگاه در جدول باشد. سرمربی جدید باید استراتژی‌های خود را به سرعت اجرا کند تا از شکست‌های بیشتر جلوگیری نماید و اعتماد هواداران را جلب کند.