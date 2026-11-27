سرمربی صنعت نفت آبادان غیبت یاسر آسانی را فرصتی برای کسب نتیجه دید و مالک تراکتور شکست پنج‌گله و انتخاب عمان را اشتباه خود دانست. جزئیات کامل این نشست‌های خبری را بررسی کنید.

سیروس پورموسوی ، سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان ، پیش از رویارویی حساس با استقلال ، غیبت یاسر آسانی و عارف آقاسی در ترکیب حریف را فرصتی ارزشمند برای کسب امتیاز دانست. او در نشست خبری خود با بیان اینکه بازیکنانش تنها به عشق هواداران و با وجود مشکلات تلاش می‌کنند، بر حفظ احترام و کسب حداکثر امتیاز در این بازی تمرکز کرد. پورموسوی عملکرد آسیایی آبی‌پوشان را تحسین کرد و تاکید نمود که با تکیه بر روند رو به رشد تیم، انتظار دارد شاگردانش با دست پر از زمین مسابقه خارج شوند.

تحلیل غیبت ستارگان استقلال و استراتژی صنعت نفت

پورموسوی با اشاره به اهمیت حضور یاسر آسانی در تیم استقلال، این بازیکن را یکی از مهره‌های کلیدی حریف برشمرد و افزود که نبود او می‌تواند فرصتی باشد تا صنعت نفت آبادان از ظرفیت‌های دفاعی و تهاجمی خود بهتر بهره ببرد. سرمربی تیم خوزستانی با ابراز اعتماد کامل به بازیکنانش، خاطرنشان کرد که با وجود فاصله از انتهای جدول، همه تلاش خود را برای جدا شدن از این موقعیت به کار گرفته‌اند. او همچنین اشاره کرد که همدلی گسترده‌ای در شهر آبادان شکل گرفته و این روحیه جمعی، انگیزه اصلی بازیکنان برای تلاش شبانه‌روزی است.

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در ادامه صحبت‌های خود، پورموسوی بر حفظ ادب و احترام به استقلال به عنوان یک تیم بزرگ تاکید کرد و ابراز امیدواری نمود که این احترام متقابل، فضایی سالم برای رقابت فراهم آورد. او همچنین اشاره کرد که کادر فنی خوزستانی تجربه و دانش کافی برای بهره‌برداری از غیبت بازیکنان کلیدی حریف را دارد و قصد دارند از این فرصت طلایی برای ثبت نتیجه مثبت استفاده کنند.

واکنش زنوزی به شکست تراکتور و انتقادات از مدیریت سفر

محمد مالک زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، در نشست خبری جداگانه‌ای با پذیرش سنگینی شکست پنج‌گله اخیر تیمش، خود را مقصر اصلی عدم موفقیت تراکتور در لیگ نخبگان آسیا دانست. او انتخاب کشور عمان به‌عنوان میزبان مسابقات را اشتباهی صددرصدی خواند و با اشاره به شرایط سخت سفر، گفت که بازیکنان در مدت سه روز حدود ۴۰ ساعت را در مسیرهای سفر و جابه‌جایی گذراندند. زنوزی خاطرنشان کرد که این خستگی مفرط قطعا بر عملکرد تیم تاثیر گذاشته و از هواداران خواست تا این شرایط سخت را در نظر بگیرند.

زنوزی با اشاره به عملکرد بهتر تیم در لیگ برتر، اعلام کرد که با سرمربی و مدیرعامل باشگاه برای تقویت تیم در نیم‌فصل صحبت کرده است. او با رد ایده تغییر مداوم کادر فنی و بازیکنان، تاکید کرد که ثبات ساختاری راهکار مناسبی نیست و تیم در حال حاضر سه بازی کمتر انجام داده است. او همچنین از پیگیری پرونده دیدار با ملوان در انزلی خبر داد و اعلام کرد که در صورت عدم رضایت از نتیجه کمیته استیناف، موضوع را به فیفا و دیوان داوری ورزش (CAS) ارجاع خواهند داد.

رسیدگی به تخلفات مالی منچسترسیتی و عواقب آن

کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس در حکمی که در شهریور ماه امسال منتشر شد، منچسترسیتی را به نقض قوانین مالی در طول ۹ فصل متوالی محکوم کرد. براساس این حکم، مالکان اماراتی باشگاه که از طریق یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی متعلق به شیخ منصور، معاون رییس‌جمهوری امارات متحده عربی فعالیت می‌کنند، درآمدهای باشگاه را فراتر از میزان واقعی نشان داده و زیان‌هایی معادل ۹۰۰ میلیون پوند را پنهان کرده‌اند. این تخلفات از طریق توافق‌های صوری صورت گرفته است.

کوگان، رییس نهاد مستقل ناظر بر فوتبال انگلیس، در جلسه کمیته دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش پارلمان بریتانیا اعلام کرد که بزرگی باشگاه منچسترسیتی نباید مانع اجرای قانون شود. او تاکید کرد که این نهاد موظف است مطابق قوانین تعیین‌شده اقدام کند و هیچ توجیهی برای نادیده گرفتن وظایف قانونی وجود ندارد. کوگان هشدار داد که اگر نهاد ناظر در قبال باشگاه‌های بزرگ اقدامی نکند، اساسا هدف از تشکیل این نهاد مخدوش خواهد شد.

ریچارد مانکس، مدیرعامل نهاد مستقل ناظر بر فوتبال انگلیس، از ایجاد یک ذخیره دو میلیون پوندی طی دو سال آینده خبر داد که از محل دریافت عوارض از باشگاه‌ها تامین می‌شود. این مبلغ برای پوشش هزینه‌های دعاوی حقوقی پیش‌رو در نظر گرفته شده است. او همچنین از توافق با دولت بریتانیا برای دریافت وام در صورت فراتر رفتن هزینه‌ها از این مبلغ خبر داد و توضیح داد که در صورت پیروزی، هزینه‌ها از طرف مقابل وصول و وام بازپرداخت می‌شود. با این حال، در صورت شکست، بازپرداخت وام به عوارض دریافتی از باشگاه‌ها اضافه خواهد شد.

واکنش‌های زنوزی به بیرانوند و پیگیری تخلفات اخلاقی

زنوزی انتخاب علیرضا بیرانوند به‌عنوان مرد سال فوتبال آسیا را افتخاری بزرگ برای باشگاه تراکتور و فوتبال ایران دانست، اما از اظهارات رسانه‌ای این دروازه‌بان درباره مسائل قراردادی انتقاد کرد. او معتقد است که بازیکنان بهتر است مشکلات خود را با مسئولان باشگاه مطرح کنند نه در رسانه‌ها، چرا که این کار موجب دلخوری هواداران و رنجش هم‌تیمی‌ها می‌شود. زنوزی افزود که برخی صحبت‌ها به نفع علی‌آقا نیست و انتظار می‌رود بازیکنان کمی هوای یکدیگر را داشته باشند.

در بخش دیگری از صحبت‌هایش، مالک تراکتور از تهیه گزارشی درباره اتفاقات ۱۰ تا ۱۲ مسابقه در شهرهای مختلف خبر داد و اعلام کرد که شکایت خود را به کمیته اخلاق ارائه کرده است. او خواستار بررسی شود که آیا داوران، ناظران و عوامل اجرایی در انجام وظایفشان کوتاهی کرده‌اند یا گزارش‌های خلاف واقع ارائه شده است. زنوزی با انتقاد از شعارهای توهین‌آمیز در ورزشگاه‌ها، تاکید کرد که چنین رفتارهایی نباید در هیچ ورزشگاهی، حتی ورزشگاه خانگی تراکتور، تکرار شود.